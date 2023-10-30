7 mẹo loại bỏ dầu thừa khỏi thực phẩm được tiết lộ từ chuyên gia: Đơn giản, ai cũng làm được, nhiều người hối hận vì đã không biết sớm hơn

Nấu những bữa ăn ngon là một nghệ thuật, nhưng các món ăn không nhất thiết phải ngập trong dầu mỡ. Dầu dư thừa không chỉ làm tăng lượng calo mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của cơ thể. Dưới đây là 7 lời khuyên thiết thực và hiệu quả giúp bạn loại bỏ dầu thừa ra khỏi thực phẩm mà không ảnh hưởng đến hương vị.

Sau khi nấu xong, đặt thức ăn lên khăn giấy thấm nước. Vỗ nhẹ, thực phẩm sẽ thấm bớt dầu thừa trên bề mặt, đặc biệt hiệu quả với các món bánh chiên như samosa, gà rán.

Chọn nướng thay vì chiên ngập dầu. Phương pháp này cần ít dầu nhất và có thể giúp món ăn của bạn có kết cấu giòn mà không có quá nhiều dầu mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sử dụng dụng cụ nấu ăn chống dính

Đầu tư vào chảo chống dính chất lượng tốt. Bởi chảo chống chính cần ít dầu để nấu, đảm bảo thức ăn của bạn không bị dính và giảm nhu cầu dầu mỡ quá mức.

4. Nướng

Nướng thịt và rau củ là một lựa chọn thay thế lành mạnh. Chất béo dư thừa nhỏ giọt đi, để lại cho bạn những phần thịt nạc, thơm ngon. Ướp các nguyên liệu để tăng hương vị mà không cần dầu.

Ảnh minh họa: Internet

5. Nấu bằng hơi nước

Phương pháp hấp có thể giữ lại hương vị tự nhiên của nguyên liệu mà không cần thêm dầu. Đây là một phương pháp tuyệt vời để chế biến rau, cá và thậm chí cả bánh bao mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng và kết cấu của món ăn.

6. Xào trước với nước dùng hoặc nước lạnh

Thay vì sử dụng dầu, hãy xào rau và protein trong nước hoặc luộc rau trong nước. Phương pháp này mang lại hương vị và giữ ẩm cho món ăn mà không cần thêm calo từ dầu.

7. Giảm béo

Khi nấu súp, món hầm hoặc cà ri, hãy để chúng trong tủ lạnh sau khi nấu. Chất béo sẽ đông đặc lại trên bề mặt, giúp dễ dàng hớt bớt dầu thừa trước khi hâm nóng và thưởng thức.