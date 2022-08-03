5 công dụng cực hay của gạo có thể bạn chưa biết

Mẹo vặt trong bếp 03/08/2022 08:31

Những mẹo vặt từ gạo dưới đây sẽ giúp cho việc trong nhà bếp bạn trở nên đơn giản hơn đấy.

Làm chín trái cây

Trái cây sẽ chín nhanh hơn khi bạn bỏ vào thùng gạo hoặc trong túi ni lông đựng đầy gạo. Thùng gạo là nơi lí tưởng để giữ khí ethylene – khí tỏa ra khi trái cây chín. Nhưng bạn cũng cần lưu ý rằng không để trái cây quá lâu trong thùng gạo, tốt nhất là không quá 2 ngày, nếu không trái sẽ bị hư mất nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Sơ cứu nhanh cho điện thoại rơi vào nước

Nếu chẳng may điện thoại của bạn bị rơi xuống nước, hãy tháo pin ra ngay lập tức và đặt điện thoại vào thùng gạo và để qua đêm. Gạo có khả năng hút ẩm cực tốt. Và cách xử lí này an toàn hơn là dùng máy sấy vì lực gió mạnh có thể làm hỏng linh kiện điện tử bên trong.

5 công dụng cực hay của gạo có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch đáy lọ sâu

Ấm trà, lọ thủy tinh,...là những vật dụng có đáy sâu, ngóc ngách nhưng miệng lại quá nhỏ để đưa tay vào cọ rửa. Để xử lí vấn đề này, bạn chỉ cần cho vào một lọ nắm gạo và nhỏ vài giọt nước rửa bát, đổ nước vào khoảng 2/3. Sau đó, dùng tay bịt miệng lọ và xóc thật mạnh liên tục cho đến khi làm sạch bên trong là được.

Làm túi chườm nóng

Cho gạo vào túi vải sạch, sau đó bỏ vào lò vi sóng khoảng 30 giây. Tiếp theo, bạn có thể dùng như một túi chườm nóng, chườm lên những chỗ đau nhức.

Thử độ nóng của dầu chiên

Để biết độ nóng của dầu chiên mà không làm ảnh hưởng đến mùi vị, bạn chỉ cần thả một vài hạt gạo vào thôi. Nhưng hãy nhớ trước khi cho đồ vào chiên thì phải vớt bỏ các hạt gạo ra đấy!

5 công dụng cực hay của gạo có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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