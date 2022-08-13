4 nguyên liệu sẵn có là "khắc tinh" số một của gián, chỉ cần thủ sẵn trong bếp, đảm bảo không một con gián nào bén mảng đến

Mẹo vặt trong bếp 13/08/2022 00:39

Không người nội trợ nào muốn căn bếp của mình bị lũ gián xâm nhập, vì thế chị em cứ áp dụng những cách đơn giản mà lại hiệu quả dưới đây để có thể xua đuổi lũ côn trùng này đi.

1. Cách diệt gián bằng bia

Gián là loài sinh vật không chỉ khiến căn nhà trở nên hôi hám mà còn mang theo nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của con người. Mỗi khi trời ẩm ướt, lũ gián lại sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng, khiến chúng ta cảm thấy rất phiền phức. Để giải quyết vấn đề này, chị em chỉ cần chuẩn bị một lon bia là đủ. Đầu tiên, hãy lấy một lon bia uống dở. Cho thêm một mẩu bánh mì và một ít bột axit boric vào trong đó.

4 nguyên liệu sẵn có là 'khắc tinh' số một của gián, chỉ cần thủ sẵn trong bếp, đảm bảo không một con gián nào bén mảng đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt lon bia vào vị trí khuất hoặc nơi gián hay hoạt động. Mùi thơm của bia sẽ dụ dỗ những con gián chui vào trong lon. Axit boric có khả năng trương nở mạnh. Khi gián ăn phải, nó sẽ làm hỏng hệ thống thiêu hóa và làm chúng bỏ mạng. Sáng hôm sau, bạn chỉ cần vứt bỏ lon bia đi là được.

2. Dùng cà phê

Diệt gián bằng cà phê là một cách làm rất đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Lũ gián sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi mùi hương đặc trưng của cà phê, vì thế, bạn có thể dựa vào đặc điểm này để tìm cách "tống cổ" chúng ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng cho rằng caffeine trong cà phê có thể giết chết những con gián.

4 nguyên liệu sẵn có là 'khắc tinh' số một của gián, chỉ cần thủ sẵn trong bếp, đảm bảo không một con gián nào bén mảng đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để đuổi gián bằng phương pháp này, bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm hạt cà phê, sau đó cho vào máy xay cà phê rồi xay nhuyễn. Tiếp đến, bạn trộn bột cà phê này với một chén nước nhỏ rồi cho chúng vào những chiếc lọ nhỏ. Ngay lập tức, những con gián xấu xí ấy sẽ "rủ" nhau chui vào lọ và từ từ chết trong đó.

3. Dùng vỏ của các trái họ nhà cam

4 nguyên liệu sẵn có là 'khắc tinh' số một của gián, chỉ cần thủ sẵn trong bếp, đảm bảo không một con gián nào bén mảng đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một cách đuổi gián đơn giản, hiệu quả nữa đó chính là sử dụng vỏ cam, quýt, chanh, bưởi... Những loại vỏ này có mùi thơm đặc trưng, tuy nhiên đây lại là mùi khiến cho lũ gián phải "ám ảnh". Bạn chỉ cần phơi khô một nắm các loại vỏ kể trên, sau đó đặt chúng ở những nơi mà gián hay bén mảng đến. Chắc chắn chỉ sau khoảng thời gian ngắn lũ gián sẽ nhanh chóng "cuốn xéo" thôi.

4. Dùng hành tây

Mặc dù hành tây là loại rau củ có lợi đối với sức khỏe con người. Thế nhưng lũ gián lại cực kỳ khiếp sợ mùi hành tây. Bạn hãy đem xay nhuyễn hành tây rồi trộn đều cùng với một ít Baking soda và nước.

4 nguyên liệu sẵn có là 'khắc tinh' số một của gián, chỉ cần thủ sẵn trong bếp, đảm bảo không một con gián nào bén mảng đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó thu được hỗn hợp đặc sệt rồi đem rải đều khắp những nơi mà lũ gián đi qua. Chúng chắc chắn sẽ tìm cách bỏ chạy chứ không còn dám lảng vảng xung quanh ngôi nhà của bạn.

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