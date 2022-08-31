3 mẹo cực đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm, giúp bạn ăn dứa nhưng không bị rát lưỡi

Dứa là loại trái cây bổ dưỡng và có nhiều kiểu ăn đa dạng nhất. Nhưng có một vấn đề là khi ăn sống dưa thì sẽ bị rát lưỡi, một tình trạng cực khó chịu khiến cho những tín đồ cuồng dứa khá ngán ngẩm. Dưới đây là các mẹo giải quyết vấn nạn này.

1. Ngâm dứa với nước muối trước khi ăn

Dứa giàu dinh dưỡng và vitamin, loại quả này cũng cung cấp lượng nước dồi dào cho cơ thể. Đặc biệt, dứa chứa hàm lượng calo thấp, thích hợp cho những người theo đuổi chế độ giảm cân hoặc ăn kiêng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong quả dứa chứa một chất gọi là bromelain, nếu ăn nhiều sẽ gây rát lưỡi. Để tránh tác dụng phụ này khi thưởng thức dứa, bạn có thể ngâm qua dứa với nước muối nhạt. Nước muối giúp phân hủy bromelain. Ngoài ra, ngâm dứa trong nước muối có thể làm dứa ngọt hơn, ăn không có cảm giác nhạt nhẽo.

2. Ăn dứa đã qua xào, nấu

Ảnh minh họa: Internet

Gọt vỏ, bỏ mắt dứa rồi rửa sạch, có thể tráng qua bằng nước muối nhạt). Khi xào, nấu dưới tác dụng của nhiệt, khả năng gây dị ứng của dứa sẽ không còn. Cách này áp dụng cho trẻ nhỏ, người già, những người mẫn cảm, hay bị dị ứng thực phẩm…

3. Ngâm dứa với baking soda

Gần giống với cách làm của ngâm nước muối, nhưng thay vào đó, bạn cho một thìa baking soda vào nước sôi để nguội rồi hoà tan.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi gọt và cắt dứa, ngâm dứa trong nước baking soda khoảng 2-3 phút rồi thưởng thức (ngắn hơn thời gian ngâm nước muối). Baking soda có tính kiềm giúp khử nhanh vị chua trong trái dứa. Ngoài ra giúp dứa sẽ có vị ngon ngọt hơn là ngâm với nước muối loãng.

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