Làm trắng da tự nhiên cho phụ nữ sau sinh chỉ với một nắm đậu đỏ

Mẹ bầu làm đẹp 17/06/2016 06:15

Đậu đỏ được chị em phụ nữ sau sinh rỉ tai về công dụng làm đẹp tuyệt vời của chúng. Đây là cách làm đẹp tự nhiên an toàn và rất hiệu quả, đặc biệt là chị em phụ nữ mới sinh cần lột đi vẻ sần sùi, nám sạm của thời kỳ bầu bì.

Làm trắng da tự nhiên cho phụ nữ sau sinh chỉ với một nắm đậu đỏ - Ảnh 1

Đậu đỏ có chứa kaki, sắt và protein vừa giúp da săn chắc vừa làm da trắng hồng. Nếu sử dụng thường xuyên, da bạn sẽ không sợ bị sạm đen khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bạn dùng khoảng đậu đỏ, rửa sạch, phơi khô sau đó xay mịn. 

Làm trắng da mặt bằng mặt nạ bột đậu đỏ

Nguyên liệu:
 
- 2 thìa canh bột đậu đỏ.
 
- 2 thìa sữa tươi.

Làm trắng da tự nhiên cho phụ nữ sau sinh chỉ với một nắm đậu đỏ - Ảnh 2
Dùng bột đậu đỏ và sữa tươi làm thành hỗn hợp để đắp mặt

cách làm:
 
Cho bột đậu đỏ vào bát rồi pha với nước hoặc sữa tươi không đường, sau đó trộn đều bột và sữa để tạo thành hỗn hợp dẻo quánh. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên mặt, để chừng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. 

Làm trắng da toàn thân cùng bột đậu đỏ 

Nguyên liệu:
 
- 1/2 bát bột đậu đỏ.
 
- Sữa tươi hoặc nước sạch.

Làm trắng da tự nhiên cho phụ nữ sau sinh chỉ với một nắm đậu đỏ - Ảnh 3
Đắp hỗn hợp đậu đỏ lên toàn thân sau khi tắm

Cách làm:

Cách làm cũng rất đơn giản, các bạn pha một lượng bột vừa đủ với nước sạch hoặc sữa tươi để tạo thành kem dưỡng da. Sau khi tắm, thoa hỗn hợp trên lên toàn bộ cơ thể đồng thời massage toàn thân. Đợi chừng 15 phút để da hấp thu các chất dinh dưỡng, sau đó tắm lại bằng nước sạch. Tắm và massage toàn thân với bột đậu đỏ rất hiệu quả trong việc dưỡng và làm da trắng sáng mịn màng.

Chúc các bạn thành công!

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