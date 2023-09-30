Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến gây khó khăn trong việc sản xuất sữa mẹ:

Những bà mẹ mới sinh thường lo lắng liệu mình có đủ sữa cho con bú hay không. Vì không có cách nào để đo lường nên rất khó để biết liệu bạn có ít sữa hay không. Bên cạnh đó, đôi khi kích thích ngực không đủ hoặc mất cân bằng nội tiết tố có thể dẫn đến lượng sữa mẹ ít. Vậy đâu là cách khắc phục tình trạng này? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 6 mẹo giúp tăng lượng sữa mẹ một cách tự nhiên ở ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Mất cân bằng nội tiết tố

Các tình trạng như Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), rối loạn tuyến giáp (suy giáp hoặc cường giáp) hoặc giải phóng không đủ hormone prolactin có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố cần thiết cho sản xuất sữa.

2. Kích thích ngực không đủ

Kích thích ngực đầy đủ là điều cần thiết cho việc sản xuất sữa. Nếu em bé khó bú đúng cách hoặc người mẹ không hút sữa hay cho con bú đủ thường xuyên, điều đó có thể làm giảm lượng sữa sản xuất.

3. Căng thẳng và lo lắng

Chuyên gia cho biết mức độ căng thẳng, lo lắng hoặc các yếu tố cảm xúc cao có thể cản trở quá trình tiết sữa. Cụ thể, các hormone gây căng thẳng như cortisol có thể ức chế sự giải phóng oxytocin, một loại hormone cần thiết cho quá trình tiết sữa.

4. Tình trạng bệnh lý

Tình trạng bệnh lý hoặc thuốc men cũng có thể ảnh hưởng đến lượng sữa bạn có thể sản xuất. Ví dụ, một số loại thuốc như thuốc thông mũi hoặc thuốc ngừa thai nội tiết tố có thể làm giảm lượng sữa. Ngoài ra, các tình trạng bệnh lý như tiểu đường hoặc chấn thương ngực trước đó có thể ảnh hưởng đến việc tiết sữa.

5. Giải phẫu ngực

Những biến thể trong giải phẫu ngực có thể góp phần gây khó khăn cho việc sản xuất sữa. Các tình trạng như mô tuyến không đủ (giảm sản) hoặc phẫu thuật vú loại bỏ các ống và tuyến sữa có thể hạn chế khả năng sản xuất sữa.

Top 6 cách giúp tăng lượng sữa mẹ một cách tự nhiên

1. Cho bé bú thường xuyên

Các chuyên gia gợi ý rằng cách hiệu quả nhất để tăng nguồn sữa là cho con bú thường xuyên. Việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ kích thích sản xuất sữa, vì vậy hãy cố gắng cho bé bú theo nhu cầu. Thông thường, khoảng 2 đến 3 giờ một lần hoặc thường xuyên hơn nếu con bạn có dấu hiệu đói.

2. Cho bé bú đúng tư thế

Hãy đảm bảo em bé của bạn có một tư thế thích hợp trong quá trình bú. Một chốt ngậm sâu cho phép bé bú sữa một cách hiệu quả, từ đó báo hiệu cơ thể bạn sản xuất nhiều sữa hơn.

3. Ấn ngực khi cho bé bú

Nhẹ nhàng ấn ngực để kích thích sữa chảy ra khi cho con bú. Điều này có thể giúp bé bú được nhiều sữa hơn trong quá trình bú, đồng thời cũng kích thích ngực của bạn sản xuất nhiều sữa hơn.

4. Sử dụng thiết bị hút sữa

Ngoài việc cho con bú, bạn có thể sử dụng máy hút sữa để vắt sữa sau hoặc giữa các lần cho con bú. Việc hút sữa có thể giúp bạn lấy được nhiều sữa hơn từ ngực và tăng sản lượng sữa.

5. Uống đủ nước và ăn đủ chất

Uống đủ nước và dinh dưỡng hợp lý là điều cần thiết cho quá trình sản xuất sữa mẹ. Chính vì vậy, hãy uống nhiều nước và duy trì chế độ ăn uống cân bằng bao gồm thực phẩm giàu protein, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả. Bên cạnh đó, một số thực phẩm như yến mạch và cỏ cà ri có thể hỗ trợ tiết sữa, bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống của mình nhé.

6. Thư giãn và kiểm soát stress

Căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn sữa, vì vậy hãy thực hiện các kỹ thuật thư giãn như thở sâu, thiền và tập thể dục nhẹ nhàng để giảm mức độ căng thẳng. Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng đối với việc sản xuất sữa.

Nhưng hãy nhớ rằng việc tăng nguồn sữa diễn ra từ từ và kết quả có thể khác nhau tùy theo từng người. Tất cả những gì bạn cần là kiên nhẫn với chính mình và cơ thể của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 mẹo giúp tăng lượng sữa mẹ một cách tự nhiên. Với những mẹo nhỏ này, các mom sẽ chẳng còn phải lo lắng về lượng sữa cho bé yêu bú nữa nhé. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.