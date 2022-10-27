Đã qua rồi cái thời các mẹ phải kiêng cả tháng trời không tắm sau khi sinh con. Cái cảm giác không tắm 1 ngày, 2 ngày đã khó chịu lắm, nếu phải kiêng cả tháng không tắm chắc là vô cùng khổ sở các mẹ nhỉ? Ngày nay, thì đã hoàn toàn khác rồi. Sau khi sinh con xong, việc tắm gội vệ sinh cơ thể là rất quan trọng để phòng tránh cho cả mẹ và bé tránh khỏi những bệnh nguy hiểm.

Trong vòng 4-6 tuần đầu sau sinh, tử cung của mẹ sẽ liên tục co bóp và đẩy hết những sản dịch ra ngoài. Trong thời gian này, việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân của mẹ là rất cần thiết và đáng lưu ý. Mẹ dùng băng vệ sinh phải nhớ cứ 3-4 tiếng thay một lần, rồi mỗi ngày vệ sinh vùng kín 2-3 lần bằng nước ấm sạch và dung dịch vệ sinh chuyên biệt.

Các bác sĩ sản khoa đều khuyên các mẹ nên tắm gội thường xuyên, đặc biệt là vệ sinh vùng kín một cách sạch sẽ để vùng kín khô thoáng, tránh bị viêm nhiễm, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sau sinh và gây ra nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm khác.

Sau khi sinh thường khoảng 3-4 ngày là mẹ có thể tắm gội được toàn thân, những mẹ sinh mổ thì nên kiêng từ 5-7 ngày. Có thể chỉ cần sử dụng nước ấm là được. Tuy nhiên, để giúp tăng đề kháng, phòng viêm nhiễm, giúp mẹ thoải mái và thơm tho hơn thì nhiều mẹ đã và đang sử dụng các loại lá tắm sau sinh.

Bà đẻ sau sinh nên tắm lá gì? Lá tắm có thể là các bài thuốc gia truyền, các loại thảo dược khá đắt tuy nhiên cũng có thể đơn giản hơn bằng cách dùng chính những loại cây lá quen thuộc, rẻ tiền và phổ biến. Những loại lá tắm cho mẹ sau sinh tuy dân dã nhưng lại có hiệu quả rất tốt.

Từ lâu trong dân gian đã sử dụng các loại lá tắm để dùng cho mẹ sau sinh!

Top 5 lá tắm sau sinh dễ kiếm, dễ tìm và tốt cho sản phụ

1. Lá kinh giới

Theo Đông y, kinh giới có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng tiêu độc, trị ngoại cảm phong hàn, mẩn ngứa, ban sởi, xuất huyết, mụn nhọt,... nhờ thành phần có chứa nhiều kháng sinh tự nhiên rất tốt cho da. Theo kinh nghiệm dân gian, mẹ sau sinh có thể dùng nước lá kinh giới để làm sạch da, phòng mẩn ngứa.

Lá kinh giới không chỉ là rau ăn mà còn dùng là lá tắm!

Cách nấu nước lá tắm sau sinh bằng rau kinh giới như sau:

Lấy khoảng 100g lá kinh giới tươi đem rửa sạch rồi để ráo. Sau đó rửa sạch và vò nát lá kinh giới tươi vào trong chậu nước ấm hoặc cho lá kinh giới vào nồi với 2 lít nước rồi đun sôi. Khi nước sôi thì tiến hành đun thêm 3 phút nữa rồi tắt bếp.

Kế đến, đổ nước ra chậu, vớt bỏ xác rồi pha với chút nước lạnh cho âm ấm để tắm. Mẹ lưu ý tắm nhanh chứ không nên tắm lâu hay ngâm mình trong bồn tắm. Sau khi tắm với nước lá kinh giới thì mẹ phải tắm lại bằng nước ấm sạch rồi lau khô người nhé.

Lưu ý: Ngoài ra, nếu bị mẩn ngứa, rôm sảy thì các mẹ có thể lấy lá kinh giới tươi đã vò nát xoa trực tiếp nên vùng da bị ngứa một lúc rồi rửa sạch.

2. Lá trầu không

Lá trầu không là loại cây dây leo, sống lâu năm được trồng rộng rãi, phổ biến ở khắp mọi nơi. Trầu không là một loại lá dùng để ăn trầu và còn được dùng để làm thuốc vì nó có dược tính rất cao. Theo Đông y, lá trầu không có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm có tác dụng trừ phong, tiêu viêm, sát trùng và kháng khuẩn rất tốt.

Lá trầu không có tính kháng khuẩn tốt!

Theo kinh nghiệm dân gian từ lâu đời nay, mẹ sau sinh nên tắm bằng lá trầu không để vừa làm sạch da, giúp giữ sạch vùng kín khỏi viêm nhiễm.

Cách làm đơn giản như sau:

- Lấy 1 nắm to lá trầu không từ 15-20 lá rồi đem rửa sạch và để ráo.

- Tiếp đó, bắc một nồi nước chừng 2-3 lít nước sôi rồi cho lá trầu không vào đun. Đến lúc nước sôi thì đun liu riu nhỏ lửa cho lá trầu tiết ra tinh dầu. Đun khoảng 10-15 phút thì tắt bếp rồi bỏ lá, chắt lấy nước rồi pha cùng nước lạnh cho ấm vừa rồi tắm.

Bên cạnh đó, trước khi tắm, mẹ còn có thể lấy nước trầu không này đem xông hơ vùng kín trong khoảng 10 phút, sẽ giúp tăng cường đẩy sản dịch ra ngoài, giúp mẹ sau sinh nhanh chóng sạch sẽ hơn. Đồng thời cũng giúp vùng kín thoáng mát, sạch sẽ và không có mùi hôi do sản dịch.

3. Lá chè xanh

Lá chè xanh rất phổ biến và là loại thảo dược tuyệt vời cho sức khỏe. Uống nước trà xanh giúp phòng chống lão hóa, sát khuẩn, có lợi cho tim mạch và còn giúp tiêu hao mỡ thừa, giảm béo rất hữu hiệu.

Không chỉ thế, lá chè xanh từ lâu đã được coi là một loại kháng sinh tự nhiên được các bà, các mẹ dùng vệ sinh vùng kín, tránh khỏi các viêm nhiễm phụ khoa. Bên cạnh đó, nếu dùng nước chè xanh để tắm sẽ giúp tẩy các tế bào chết trên da, làm cho da săn chắc và sáng mịn hơn.

Dùng lá chè xanh để tắm sau sinh vừa đẹp da, vừa sạch sẽ!

Cách làm nước lá tắm sau sinh bằng lá chè xanh như sau:

- Chọn một bó lá chè xanh tươi, nhặt sạch lá úa và đem rửa sạch rồi để ráo.

- Vò nhẹ lá rồi cho vào nồi nước đun sôi, cho thêm một chút muối (lưu ý không cho nhiều, đảm bảo dung dịch thu được chỉ là dung dịch muối loãng). Nước sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp. Sau đó đổ 1 phần nước chè ra chậu rồi dùng xông hơi vùng kín khoảng 10’.

- Sau khi xông vùng kín xong thì đem nước chè xanh đó pha vừa đủ ấm để rửa vệ sinh vùng kín. Tiếp đó là lấy phần nước chè xanh còn lại dùng để tắm toàn thân. Sau đó tắm lại bằng nước ấm sạch là được.

4. Nước vỏ bưởi, lá bưởi

Không phải là một loại lá tắm sau sinh nhưng vỏ bưởi cũng là một loại dùng để đun nước tắm rất tốt cho các mẹ sau sinh. Vỏ bưởi có vị đắng, cay, có nhiều tinh dầu, mùi thơm, tính ẩm, có tác dụng trừ hàn, tán khí, thông kinh lạc, hoạt huyết, tiêu sưng, giải cảm,... Mẹ sau sinh khi tắm nước vỏ bưởi sẽ giúp cho cơ thể giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, thoải mái và dễ chịu hơn.

Đun nước vỏ bưởi để tắm sau sinh cũng là một biện pháp đơn giản và hiệu quả!

Các bước tiến hành như sau:

- Mẹ chuẩn bị 1-2 cái vỏ bưởi tươi hoặc khô cho mỗi lần đun nước tắm.

- Vỏ bưởi phải được rửa sạch hết bụi bẩn, cắt thành miếng nhỏ vừa rồi cho vào nồi nước đun sôi trong khoảng 10 phút. Sau đó đem nước vỏ bưởi đó pha vừa ấm rồi tắm.

- Sau đó mẹ tắm lại bằng nước ấm. Quá trình tắm nên nhanh, tránh bị nhiễm lạnh mẹ nhé.

- Khi đun nước vỏ bưởi, nếu có sẵn lá bưởi, hoa bưởi mẹ cũng có thể cho thêm vào rất thơm và tốt cho sức khỏe.

Lưu ý khi sử dụng lá tắm sau sinh để tắm, xông, hơ

Có một số lưu ý sau đây để giúp mẹ dùng lá tắm sau sinh phát huy tốt tác dụng, đó là:

- Mẹ lưu ý là các loại lá tắm cần phải có nguồn sạch, phải rửa thật sạch bụi bẩn trước khi nấu nước lá tắm.

- Khi tắm mẹ nhớ tắm ở nơi kín gió, tắm nước ấm và tắm trong khoảng 5-10 phút chứ không nên tắm quá lâu.

- Không nên ngâm mình trong bồn tắm để tránh gây viêm nhiễm vùng kín, thay vì vayah, mẹ chỉ nên tắm bằng vòi hoa sen thôi nhé.

Trên đây là tổng hợp một vài loại lá tắmlá xông tắm cho mẹ sau sinh sau sinh dễ tìm, đơn giản và siêu hiệu quả cho sản phụ sau sinh. Áp dụng đúng những cách này, mẹ sẽ cảm thấy thoải mái, cơ thể sạch sẽ, thoáng mát và giúp phòng chống các viêm nhiễm phụ khoa nữa đấy. Các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng nào? Chúc các chị em luôn khỏe đẹp nhé!