Mẹ bầu sau sinh thường thì sẽ phục hồi nhanh hơn, chỉ trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày là các cơn đau, vết khâu tầng sinh môn đã gần như hồi phục. Sinh thường giúp sản dịch thoát ra tốt hơn, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh hậu sản, bệnh lạc nội mạc tử cung…

Việc sinh thường đem lại những lợi ích cho cả mẹ và bé. Việc sinh thường giúp giảm thời gian chuyển dạ, mẹ làm chủ được quá trình sinh con tự nhiên để sinh bé. Việc sinh thường cũng giảm các can thiệp về y tế như thuốc gây tê ngoài màng cứng, phẫu thuật, dùng các loại thuốc kích thích sinh… Ngoài ra, sinh thường giúp bé được bú mẹ sớm hơn vì sinh mổ thì mẹ cần phải uống một số loại thuốc sẽ ảnh hưởng tới nguồn sữa mẹ.

Chính vì những lý do này mà đa số các mẹ đều mong muốn sinh thường và sinh nhanh, để an toàn cho cả mẹ và bé. Đặc biệt là những mẹ bầu ở tuần cuối thai kỳ như tuần 40 thì lại càng mong muốn tìm hiểu những biện pháp giúp sinh thường nhanh.

Sinh thường cũng giúp mẹ kết nối với con nhanh chóng, dễ dàng hơn ngay từ những giây phút đầu sau sinh. Bé càng được bú sớm thì càng có lợi vì bé được hấp thụ nguồn sữa non giàu chất dinh dưỡng . Mẹ và bé cũng sớm được gắn kết với nhau hơn. Và nếu sinh thường, mẹ cũng không phải quá lo lắng cho lần sinh tiếp theo. Ngược lại, những mẹ sinh mổ phải 2-3 năm sau mới nên sinh lần tiếp theo và nguy cơ thai bám vết mổ khá nhiều.

Nên uống gì để sinh nhanh hơn?

Theo một số nghiên cứu khoa học và những kinh nghiệm dân gian thì có một số loại thực phẩm có hiệu quả rất tốt giúp mẹ bầu chuyển dạ sinh con dễ dàng hơn.

1. Nước ép dứa

Nếu các mẹ muốn tìm hiểu xem nên uống gì để sinh nhanh thì chắc chắn không thể bỏ qua loại nước uống số 1, đó chính là nước ép dứa. Trong dứa có chứa chất bromelain, chất này giúp làm mềm tử cung, góp phần giúp mẹ bầu chuyển dạ dễ hơn và giảm bớt đau đớn trong quá trình sinh nở.

Khi bước sang thai kỳ tuần thứ 39, thì bà bầu đã có thể uống nước ép dứa, ăn dứa chín và ăn một số món ăn được chế biến từ dứa như canh cá nấu dứa, dứa xào mực, nộm dưa chuột với dứa… để quá trình chuyển dạ được suôn sẻ hơn!

Ăn dứa và uống nước ép dứa là mẹo giúp chuyển dạ và sinh nhanh!

2. Nước rau húng quế

Nước rau húng quế cũng là một công thức tuyệt vời giúp cho mẹ bầu nhanh chuyển dạ, dễ sinh hơn. Bắt đầu bước vào 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ hãy nhớ đến loại rau húng quế này nhé. Chỉ cần 1 nắm rau húng quế tươi, đem rửa sạch rồi cho vào máy xay, cho thêm nước lọc rồi xay lấy một cốc nước khoảng 300ml, cho thêm chút đường phèn vào cho dễ uống. Một tháng chỉ nên uống 1-2 lần, không nên uống thường xuyên và liên tục đâu nhé.

3. Nước lá tía tô: Uống khi bắt đầu chuyển dạ

Mẹ bầu chuẩn bị sinh nên uống gì để tử cung mở nhanh? Khi nhận thấy mình có dấu hiệu chuyển dạ, mẹ nên uống một cốc nước lá tía tô. Trong lá tía tô có chứa chất giúp làm mềm tử cung, giúp tử cung mở nhanh hơn, giúp mẹ bầu sinh con nhanh hơn, làm giảm các cơn đau và giảm sự mất sức trong quá trình sinh con.

Nước lá tía tô giúp quá trình chuyển dạ nhanh chóng hơn cho mẹ bầu!

Cách nấu nước lá tía tô khá đơn giản như sau: Một nắm to lá tía tô đem rửa sạch, cho vào nồi cùng với một bát nước, đun sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp. Để hơi nguội thì bỏ bã và lấy nước uống.

4. Dùng trà cam thảo

Có thể uống gì để sinh nhanh nữa không? Các mẹ bầu có thể sử dụng trà cam thảo. Cam thảo vốn là vị thuốc Đông y có vị ngọt, thường được sử dụng trong nhiều bài thuốc khác nhau. Cam thảo cũng có tác dụng hỗ trợ tăng cường co bóp tử cung, giúp quá trình sinh con diễn ra thuận lợi hơn. Mẹ bầu nên bắt đầu uống nước trà cam thảo trước khi sinh khoảng vài tuần.

5. Nước dừa nóng

Uống nước dừa nóng là biện pháp dân gian được lưu truyền lại để giúp các mẹ bầu sinh con dễ hơn. Theo mẹo dân gian này thì từ khi bắt đầu xuất hiện các cơn đau chuyển dạ, mẹ hãy lấy một quả dừa tươi, đem đun trên bếp cho nóng rồi lấy nước uống. Uống khi nước dừa còn nóng ấm, sau đó thì ăn thêm một quả trứng luộc. Biện pháp này giúp tử cung mở rộng và nhanh hơn. Tuy nhiên, đây là là biện pháp dân gian được lưu lại, mẹ nên cân nhắc trước khi áp dụng nhé.

Uống nước dừa nóng là kinh nghiệm dân gian giúp chuyển dạ nhanh!

Nên ăn gì để sinh nhanh, giảm bớt đau đớn?

1. Ăn chè mè đen (vừng đen)

Ngay từ những tuần 33, 34 của thai kỳ, mẹ bầu đã nên bắt đầu ăn món chè vừng đen (mè đen) này. Món chè vừng nấu cùng với đường phèn và bột sắn dây vừa bổ dưỡng lại có tác dụng rất tốt giúp mẹ chuyển dạ nhanh, sinh thường nhanh chóng.

Trong vừng đen có chứa nhiều chất béo tốt, giàu protein, các loại vitamin, axit folic, canxi và nhiều chất có lợi khác giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ quá trình sinh đẻ của mẹ diễn ra dễ dàng hơn. Thực tế đã cho thấy, nhiều mẹ bầu giữ thói quen ăn chè vừng thường xuyên bắt đầu từ tuần thứ 33 cho đến tuần 40 và chuẩn bị sinh, đã sinh thường nhanh hơn rất nhiều các mẹ bầu khác.

Món chè mè đen giàu dinh dưỡng!

2. Ăn rau lang

Vào thai tuần cuối cùng của thai kỳ là tuần 39, tuần 40 thì rau lang là một thực phẩm nên ăn nhiều hơn. Mẹ bầu có thể thường xuyên ăn khoai lang trong suốt thai kỳ vì đây là một loại rau mát, lành, có vị ngọt, nhiều chất xơ, các vitamin có lợi. Từ tuần thứ 39 thì mẹ bầu nên ăn đều đặn khoảng 3-5 bữa mỗi tuần sẽ giúp rút ngắn thời gian đau bụng chuyển dạ, tử cung cũng mở nhanh hơn giúp quá trình sinh được suôn sẻ hơn.

Sau khi sinh, mẹ cũng có thể ăn được các món ăn từ rau lang như rau lang luộc, canh rau lang,… giúp mẹ mát sữa, có nhiều sữa cho bé bú hơn. Tuy nhiên, những mẹ bầu có hệ tiêu hóa kém, hay bị đầy bụng, khó tiêu thì nên hạn chế. Ăn nhiều rau lang quá có thể gây tiêu chảy. Tốt nhất là nên ăn rau lang phần ngọn còn non, được hái vào buổi sáng để đảm bảo rau thơm, tươi ngon.

3. Ăn cà tím

Vào tuần cuối cùng của thai kỳ, hãy thường xuyên ăn cà tím để giúp mẹ bầu sinh con dễ dàng hơn. Đây cũng là một kinh nghiệm dân gian được nhiều nơi lưu truyền để áp dụng cho các mẹ chuẩn bị sinh. Vào 1-2 tuần cuối thai kỳ, mẹ hãy ăn cà tím thường xuyên. Món ăn từ cà tím có thể giúp tử cung giãn nở tốt hơn, quá trình sinh nở diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các món ăn từ cà tím như: canh cà tím nấu đậu, cà tím xào, cà tím nướng mỡ hành, cà tím bung, cà tím om thịt ba chỉ và đậu phụ…

Món canh cà tím bung đậu thịt thơm ngon, dinh dưỡng cho mẹ bầu!

Lưu ý:

Trên đây là một số những món đồ uống, đồ ăn giúp mẹ bầu nhanh chuyển dạ, giúp quá trình sinh diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những phương pháp này đều là những biện pháp dân gian, là kinh nghiệm nên có thể không phải ai cũng áp dụng thành công. Để đảm bảo an toàn, các biện pháp nên được sử dụng vào những tuần cuối thai kỳ. Các mẹ bầu cũng không nên lạm dụng mà dùng quá nhiều dễ gây sinh non hoặc gây tác dụng phụ không mong muốn.

Ngoài việc tìm hiểu xem nên ăn uống gì để sinh nhanh hơn, thì quan trọng nhất là mẹ bầu phải ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học, luyện tập một cách khoa học để có sức khỏe thật tốt, chuẩn bị cho cuộc vượt cạn thật an toàn, nhanh chóng. Chúc các mẹ bầu vượt cạn suôn sẻ và thuận lợi nhé!