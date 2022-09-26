Những điều cấm kỵ khi mang thai 3 tháng đầu mà các mom cần lưu ý!

Theo các nhà khoa học, âm khí chính là dấu hiệu nhiễm khuẩn do thân thể người chết phát tán ra ngay khi họ chết và còn tồn tại vài ngày sau đó. Lượng khí này rất độc có thể khiến mẹ bầu bị nhiễm bệnh và gây hại đến thai nhi. Bên cạnh đó, tiếng ồn của kèn trống, tiếng khóc… sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ, dễ bị u uất. Vì thế, khi mang thai 3 tháng đầu và các tháng sau đó mẹ bầu cần kiêng đi đám ma là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Đi đám tang, với tay cao, hút thuốc, uống rượu bia, cạo gió… là những điều cấm kỵ khi mang thai 3 tháng đầu mẹ cần tránh.

Thuốc lào hay thuốc lá đều có tác động xấu đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Do trong những loại thuốc này có chứa chất nicotine và nhiều chất độc hại nguy hiểm khác, sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, em bé sinh ra bị nhẹ cân, sức khỏe yếu, sức đề kháng hạn chế, dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp, hen suyễn.

Việc với cao làm dãn dây chằng đang nâng đỡ thai nhi trong bụng mẹ, còn ngồi xổm làm tử cung mở rộng và dễ dọa sảy thai.

Hơn nữa, hút thuốc sẽ làm giảm chất lượng sữa cho con bú. Vì thế, mẹ bầu cần cai thuốc trước khi mang thai và tránh xa khói thuốc để có sức khỏe tốt trong suốt quá trình thai kỳ.

Không uống rượu bia và các chất kích thích

Rượu bia và các chất kích thích cũng là tổ hợp mà các mẹ bầu nên tránh xa!

Một trong những điều cấm kỵ khi mang thai 3 tháng đầu đó là các mẹ cần tránh xa các loại rượu, bia và các chất kích thích. Vì chúng được nạp vào cơ thể khiến thần kinh rối loạn, thai nhi sẽ chậm phát triển cả về thể chất lẫn trí não.

Tránh cạo gió khi bị trúng gió

Theo Đông y, việc cạo gió là giải pháp nhằm làm nóng cơ thể, kích thích huyệt đạo để đẩy khí độc ra ngoài. Tuy nhiên thì không nên cạo gió cho phụ nữ mang thai vì những động tác thực hiện sẽ gây kích ứng mạnh làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nên thay vì cạo gió, các bà bầu có thể xoa dầu và massage việc này không sẽ không gây ảnh hưởng gì đến em bé. Tuy nhiên những động tác này cần làm nhẹ, bởi vì khi dùng lực mạnh để cạo ra gió sẽ làm vỡ các mạch máu và gây xuất huyết dưới da, không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn hơn cho bà bầu khi trúng gió có thể dùng miếng cao rán. Trường hợp quá nặng thì hãy đưa thai phụ đến bệnh việc để bác sĩ thăm khám và điều trị.

Tránh làm việc và tập luyện quá sức



Các mẹ bầu cũng không nên làm việc quá sức!

Làm việc quá sức có thể khiến bà bầu mệt mỏi và stress, nếu tình trạng này kéo dài có khả năng dẫn đến sinh non rất cao, sau này em bé thấp hơn bình thường.

Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng được khuyến khích tập luyện để tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu tập quá sức sẽ dễ bị sảy thai. Vì vậy, trong quá trình luyện tập bà bầu cần đảm bảo việc thực hiện nhẹ nhàng, giữ nhịp tim dưới 140 nhịp mỗi phút, khi nào cảm thấy kiệt sức, thì cần nghỉ ngơi ngay.

Một số điều cấm kỵ khi mang thai 3 tháng đầu khác mà mẹ bầu thường chủ quan

Sử dụng mỹ phẩm

Mẹ bầu thường chủ quan với những ý nghĩ làm đẹp của mình, nhưng không hay biết chúng cũng ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi trong bụng. Bởi từ gôm xịt tóc, cho đến gel dưỡng, gel tạo nếp tóc, đặc biệt là các loại thuốc nhuộm, ép và mỹ phẩm dùng cho mặt… đây đều là những loại có hại cho bà bầu.

Ví dụ như thành phần của thuốc nhuộm tóc thường có chứa hóa chất có hại như phthalates có thể gây ung thư da, ung thư tuyến sữa và cả dị tật cho thai nhi. Vì thế khi mang thai, mẹ bầu không nên nhuộm tóc nhé.

Để đảm bảo an toàn cho thai nhi mẹ bầu nên lựa chọn những mỹ phẩm từ thiên nhiên, nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế tối đa dùng mỹ phẩm trong thời gian mang thai.

Ăn thực phẩm tái sống

Các thực phẩm tái sống như sushi, phở bò tái, bò nhúng dấm, các món cá tươi sống… là những thức ăn bà bầu cần tránh khi mang thai. Vì chúng có thể chứa vi khuẩn salmonella, E.coli, vi khuẩn toxoplasmosis gây ảnh hưởng xấu cho hệ tiêu hóa của mẹ bầu. Nên khi mang thai, tất cả những gì bà bầu đưa vào cơ thể đều cần được đun kỹ, uống sôi.

Tránh uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ



Các mẹ bầu tuyệt đối không nên uống thuốc tùy tiện khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ!

Tùy tiện uống thuốc khi mang thai có thể gây hậu quả lớn với bà bầu và thai nhi. Vì thế, bà bầu nên đi thăm khám để bác sỹ được hướng dẫn điều trị phù hợp. Dù là thuốc bổ hay vitamin cũng cần bổ sung theo hướng dẫn. Vì có một số vitamin nếu dùng quá liều, kéo dài có thể gây khiếm khuyết, dị tật bẩm sinh cho em bé.

Tránh đi giày cao gót khi mang thai

Đi giày cao gót khi mang thai chỉ cần sơ sảy một chút có thể khiến bà bầu bị ngã và thai bị tổn thương, sảy thai thậm chí tử vong cho cả hai mẹ con. Do đó, bà bầu nên lựa chọn những đôi dép bệt, chắc chắn, khả năng bám đất cao để đảm bảo an toàn cho mình và con.

Trên đây tổng hợp những điều cấm kỵ khi mang thai 3 tháng đầu mà các mẹ bầu nên tránh, vì giúp cơ thể luôn an toàn là điều kiện vững chắc để trẻ phát triển tốt ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Các mẹ bầu hãy lưu ý nhé!