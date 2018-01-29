Món ăn ngày Tết bà bầu cần tránh để không gây hại cho thai nhi

Trong ngày Tết, bên cạnh các món ăn bổ dưỡng thì cũng có những món không tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Vì thế, để không làm tổn hại đến bản thân và sự phát triển của bé yêu trong bụng thì bài viết sau đây sẽ liệt kê ra những món ăn ngày Tết bà bầu cần tránh để các chị em biết nhé!

Các loại dưa muối, hành muối Đây mà một trong những món ngày Tết, bà bầu cần tránh. Bởi các loại dưa muối là những thực phẩm được chế biến bằng cách sử dụng muối trộn chung với một số thân, lá, hoa, quả, củ để lên men chua dưới tác dụng của một số vi sinh vật. Trong một vài ngày đầu, vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitric, làm hàm lượng nitric tăng cao, độ pH giảm dần. Lúc này dưa muối sẽ chứa nhiều nitrate, ăn vào có hại cho cơ thể. Hơn nữa, vì là thực phẩm chưa được chế biến qua nhiệt, mà hệ tiêu hóa của mẹ bầu khá kém, nên khi ăn vào dễ bị đau bụng, đầy hơi, ngộ độc. Canh măng Canh măng không phải là món ngon tốt cho mẹ bầu. Ảnh internet Canh măng là một trong những món ăn thường có trong bữa cơm gia đình vào dịp Tết. Nhưng món này không hề tốt cho bà bầu, bởi nếu ăn phải măng chứa nhiều Cyanide, dưới tác động của các Enzym đường tiêu hóa, Cyanide ngay lập tức biến thành Acid Cyanhydric (HCN) – đây là chất cực độc với cơ thể. Cyanide sẽ tác động lên chuỗi hô hấp tế bào bằng cách làm bất hoạt các Enzym sắt của Cytocromoxydase hoặc Warburgase, gây ra tình trạng thiếu oxy, mẹ bầu có thể ngất xỉu tại chỗ.

Rau sống, rau mầm, giá đỗ Ngày Tết, để ăn kèm với những món chiên đầy dầu mỡ, thì rau sống, rau mầm, giá đỗ là những món chống ngán cực kỳ tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng chưa được chế biến qua nhiệt, nên có nguy cơ tiềm ẩn chứa ký sinh trùng rất cao, nếu mẹ bầu ăn phải trong 3 tháng đầu có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc gặp biến chứng nguy hiểm khác. Bít tết, trứng ốp la Trong quá trình mang thai, bà bầu nên kiêng những đồ tái, sống chưa nấu chín. Bởi trong thịt sống, trứng sống hoặc nấu chưa chín có thể chứa toxoplasma và một số loại vi khuẩn khác, có thể gây hại cho thai nhi. Vì thế, dù bít tết, trứng ốp la rất hấp dẫn trong dịp Tết thì mẹ bầu cũng nên kiềm chế. Nếu muốn ăn thì mẹ bầu cần phải chế biến chín kỹ.

Thịt nguội, xúc xích, pate Thịt nguội, xúc xích, pate. Ảnh internet Thịt nguội, xúc xích, pate có thể chứa vi khuẩn listeria. Loại vi khuẩn này dù có để trong tủ lạnh chúng cũng phát triển được. Vì thế mẹ bầu nên hạn chế ăn thịt nguội, xúc xích và pate. Muốn ăn thì hãy chế biến qua nhiệt, chín kỹ rồi hãy sử dụng. Mứt Tết Mứt là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền. Món ăn này rất ngon, những người thích ngọt sẽ rất thích món này. Tuy nhiên, mứt thường được tẩm ướp một lượng đường khá lớn, được để khô nên không còn các loại vitamin, khoáng chất mà cơ thể mẹ và thai nhi cần. Do đó, khi ăn nhiều loại thực phẩm này chỉ khiến cho mẹ bầu tăng cân, gây khó khăn trong việc sinh nở. Ngoài ra, nếu là mứt sản xuất hoặc mua ngoài còn có nguy cơ chứa nhiều hóa chất, phẩm màu, chất bảo quản… gây ra những biến chứng không hề tốt cho thai nhi. Hải sản Ngày Tết mẹ bầu nên hạn chế ăn hải sản. Ảnh internet Hải sản cũng là một trong những món ăn ngày Tết cho bà bầu, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nếu ăn phải các loại hải sản có chứa hàm lượng thủy ngân cao như: cá thu, cá kiếm… sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi nhất là bộ não. Do đó, trong ngày Tết, mẹ bầu cũng nên hạn chế ăn món này nhé! Nếu muốn ăn, thì mẹ có thể chọn loại lẩu chứa các loại hải sản có hàm lượng thủy ngân không đáng kể như: tôm, cá trê, cá tuyết, cá sardine, các loại cua, ngao, sò, hến, tôm… cần chế biến kỹ trước khi dùng tránh bị đau bụng, tiêu chảy vào đúng ngày Tết.

Bà bầu nên ăn gì trong ngày Tết để tốt cho sức khỏe và thai nhi Khoảng thời gian Tết, bà bầu thường lơ là chế độ ăn uống của mình, vì quá bận rộng với những công việc như: dọn nhà, đi chợ, nấu ăn, thăm người thân… Tuy nhiên, đứa con trong bụng vẫn đang lớn dần và cần được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển toàn diện. Vì thế, bà bầu ăn gì trong ngày Tết để tốt cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi vẫn luôn cần được quan tâm hàng đầu nhé!

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