Việc uống sữa là một trong những cách đơn giản nhất để bổ sung canxi dồi dào, cung cấp axit folic, vitamin và các khoáng chất thiết yếu cho một thai kỳ khỏe mạnh. Nhưng đâu phải chỉ có một loại sữa mà còn có rất nhiều loại sữa cho các mẹ bầu lựa chọn, đặc biệt là sữa dành cho thời điểm mang thai ba tháng đầu.

Mang thai 3 tháng đầu nên uống sữa gì để tốt nhất cho cả mẹ và bé hẳn là cũng sẽ là một vấn đề các mẹ cần quan tâm và xem xét để mang đến những điều tốt nhất cho bé yêu mà vẫn đảm bảo sức khỏe , khỏe mạnh cho cả hai mẹ con khi có quá nhiều lựa chọn như sữa bột, sữa đậu nành, sữa tươi, sữa gạo,... Cùng tham khảo những thông tin chi tiết dưới đây để quyết định được mang thai 3 tháng đầu nên uống sữa gì hợp lý và khoa học nhất nhé.

Sữa dành riêng cho bà bầu đã được các chuyên gia nghiên cứu đầy đủ các dưỡng chất như can xi, sắt, axit folic cũng như là AHA, DHA quan trọng cho sự phát triển trí não ở trẻ nhỏ sau này. Hơn nữa, sữa bầu thường có mùi vị ngậy thơm, khá dễ uống cho các mẹ bổ sung kịp thời, nhất là khi cơ thể gặp nhiều mệt mỏi vì ốm nghén không ăn được gì cũng như là chán ăn vì mệt. Chỉ có một điểm trừ là vì có quá nhiều chất nên sữa bầu sẽ nhanh ngán với nhiều mẹ. Giải pháp đặt ra uống dần chia làm nhiều lần uống trong ngày và tuần cũng như là có phối hợp với những loại sữa dưới đây để thay đổi khẩu vị thường xuyên, không gây nhàm chán về khẩu vị cho các mẹ.

Uống sữa đậu nành trong 3 tháng đầu mang thai

Sữa đậu nành không chỉ giàu canxi cung cấp cho mẹ bầu (1 ly sữa đậu nành có khoảng 300mg canxi, cung cấp đến 1/3 lượng canxi mà mẹ bầu cần mỗi ngày) mà còn rất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm hẳn tình trạng táo bón mà các mẹ mang thai hay gặp phải. Không chỉ có vậy, sữa đậu nành rất giàu protein, cung cấp năng lượng rất dễ hấp thụ cho mẹ bầu đồng thời chất béo trong sữa đậu nành lại rất tốt cho tim mạch, nhất là với các mẹ bầu.

Sữa tươi cho 3 tháng đầu mang thai

Bên cạnh sữa bà bầu và sữa đậu nành thì sữa tươi cũng là một loại sữa quen thuộc với các mẹ bầu. Nó cũng được bày bán rộng rãi, có nhiều hương vị cho các mẹ lựa chọn, có cả loại nhiều đường, ít đường và không đường đáp ứng nhu cầu đa dạng của các mẹ.



Sữa tươi tiệt trùng có thể dùng thay cho sữa bầu khi các mẹ mới mang thai. Ảnh: Internet

Về mặt dinh dưỡng thì sữa tươi cung cấp nhiều axit amin hình thành các tế bào trong cơ thể cả mẹ và bé. Lượng vitamin D trong sữa tươi cũng giúp phòng tránh tình trạng thiếu vitamin D, canxi, còn giúp hạn chế nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ hiệu quả. Các chuyên gia còn khuyến cáo, nếu các mẹ quá ngán hay không muốn uống sữa bầu thì có thể dùng thay bằng sữa tươi cũng như bổ sung vitamin và khoáng chất thông qua chế độ ăn uống.

Một điểm lưu ý là khi dùng sữa tươi các mẹ không được dùng sữa tươi chưa tiệt trùng hay không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khiến mẹ bị đau bụng.

Ba tháng đầu uống sữa dê tại sao không?

Sữa dê thì không phổ biến cũng như dễ uống như sữa bò quen thuộc, tuy nhiên, nếu xét về mặt dinh dưỡng thì sữa dê lại mang lại hàm lượng cao hơn hẳn so với sữa bò với vitamin B2, canxi. Hơn nữa, chất béo trong sữa dê cũng dễ hấp thụ hơn hẳn so với sữa bò.

Sữa gạo cho mẹ bầu uống trong 3 tháng đầu có tốt không?

Sữa gạo được làm từ gạo, sữa tươi, nước lọc nên hàm lượng vitamin B khá cao mà lại ít chất béo. Các mẹ uống sữa gạo sẽ được cung cấp một hàm lượng lớn các chất chồng oxy hóa trong cơ thể, tăng cường đề kháng tốt hơn hẳn so với các loại sữa khác.

Nhưng với mẹ nào đang có nguy cơ bị tiểu đường thì lại phải hạn chế hoặc là không nên uống sữa gạo nhé vì hàm lượng car trong sữa gạo cao hơn so với các loại sữa khác nhiều lần.

Sữa hạnh nhân thay thế sữa bò trong 3 tháng đầu mang thai



Sữa hạnh nhân thích hợp để các mẹ mang thai 3 tháng đầu sử dụng. Ảnh: Internet

Sữa hạnh nhân chính là sữa các mẹ cần khi muốn thay thế sữa đậu nành hoặc uống sữa bò trong 3 tháng đầu mang thai. Sữa hạnh nhân rất giàu dinh dưỡng với hàm lượng cao axit folic, protein, vitamin A, B, E, chất xơ,...Mà calo trong sữa hạnh nhân cũng không nhiều nên sẽ không khiến mẹ bị dư thừa năng lượng, tăng cân nhanh ở trong 3 tháng đầu. Nhưng hàm lượng canxi trong sữa không cao nên các nhớ bổ sung thêm canxi bằng nhiều đường khác khi uống sữa hạnh nhân nhé.

Hy vọng trên đây các mẹ đã có kế hoạch chuẩn bị tốt luân phiên để không còn phải thắc mắc mang thai 3 tháng đầu nên uống sữa gì nữa. Chúc các mẹ và các bé luôn vui tươi, có một thai kỳ khỏe mạnh nhé.