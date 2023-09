Kinh nghiệm chữa trĩ sau sinh không cần phải phẫu thuật cho bà bầu

Với kinh nghiệm chữa trĩ sau sinh không cần dùng đến phẫu thuật này, mẹ bầu có thể an tâm điều trị trong vòng 1 tháng sẽ có thể khỏi dứt điểm.

Trĩ của bà bầu sau sinh có tự khỏi được không?

Trĩ sau sinh không tự khỏi được nếu không có sự can thiệp giúp búi trĩ hết sa lồi và teo nhỏ lại. Bệnh trĩ chỉ khỏi dứt điểm khi tìm ra nguyên nhân và điều trị triệt để nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Ví dụ đối với phụ nữ mang thai, do thai nhi chèn ép mà búi trĩ sa lồi ra ngoài. Hoặc cũng có thể do bà bầu tẩm bổ nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng gây ra tình trạng nóng trong dẫn đến bệnh trĩ.