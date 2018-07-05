Kinh nghiệm chữa trĩ sau sinh không cần phải phẫu thuật cho bà bầu

Mẹ bầu 05/07/2018 09:46

Bà bầu đừng để những cơn đau do búi trĩ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của mình. Học ngay kinh nghiệm chữa bệnh trĩ triệt để sau sinh dưới đây.

Với kinh nghiệm chữa trĩ sau sinh không cần dùng đến phẫu thuật này, mẹ bầu có thể an tâm điều trị trong vòng 1 tháng sẽ có thể khỏi dứt điểm.

Trĩ của bà bầu sau sinh có tự khỏi được không?

Trĩ sau sinh không tự khỏi được nếu không có sự can thiệp giúp búi trĩ hết sa lồi và teo nhỏ lại. Bệnh trĩ chỉ khỏi dứt điểm khi tìm ra nguyên nhân và điều trị triệt để nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Ví dụ đối với phụ nữ mang thai, do thai nhi chèn ép mà búi trĩ sa lồi ra ngoài. Hoặc cũng có thể do bà bầu tẩm bổ nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng gây ra tình trạng nóng trong dẫn đến bệnh trĩ.

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Bệnh trĩ gây ra những cơn đau khó nói cho mẹ sau sinh - Ảnh: Internet

Bệnh trĩ ở bà bầu cũng có thể xảy ra trong quá trình mẹ sinh em bé, rặn đẻ dùng nhiều lực khiến trĩ sa ra ngoài. Nếu biết rõ nguyên nhân gây ra bệnh trĩ ở bà bầu, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh được.

Tuy nhiên, đối với trĩ đã sưng nề ra ngoài, mẹ bầu nhất định phải xử lý ngay tránh để ảnh thưởng đến tâm trạng cũng như phòng ngừa nguy cơ bệnh chuyển biến nặng nề hơn gây ra các biến chứng không đáng có.

Cách chữa bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh

Dù là bà bầu hay phụ nữ sau sinh đều có thể áp dụng cách chữa bệnh trĩ dưới đây giúp cho bản thân nâng cao chất lượng cuộc sống mà không lo ảnh hưởng đến em bé hay đường sữa của cơ thể.

Đắp trĩ bằng lá thầu dầu tía và lá tầm vông

Bạn chọn khoảng 3 lá thầu dầu tía cùng với 3 lá tầm vông, đem giã nhỏ ra rồi bọc vào trong một chiếc khăn xô sữa của em bé (loại mỏng). Sau đó, dùng tay ấn nhẹ để phần bã lá tiết nước thấm ra khăn rồi đắp lên phần búi trĩ. Bạn ngồi lên giữ gói lá trong khoảng 4-5 phút rồi bỏ ra ngay, không để lâu hơn vì những loại lá này đắp quá lâu có thể gây ra những chất độc làm phản tác dụng.

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Đắp lá mỗi ngày giúp búi trĩ teo dần lại - Ảnh: Internet

Với việc đắp cho teo búi trĩ này, bà bầu nên đắp trong khoảng 1 tuần đầu tiên và theo dõi nếu búi trĩ dần teo nhỏ lại thì ngưng và chuyển sang phương pháp khác, nếu búi trĩ quá lớn chưa teo được thì tiếp tục đắp thêm 1 tuần nữa.

Ngâm xông với nước lá trà xanh

Bà bầu muốn chữa khỏi hẳn trĩ cũng nên luyện tập thói quen đi đại tiện đúng giờ, tránh rặn nhiều khiến búi trĩ càng sa lồi ra hơn. Cách tốt nhất để việc đại tiện dễ dàng hơn là bà bầu dùng tay xoa nhẹ vòng quanh vùng rốn theo chiều kim đồng hồ.

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Luyện tập vệ sinh đúng giờ ngăn ngừa trĩ tái phát - Ảnh: Internet

Sau khi vệ sinh xong thì mẹ bầu rửa sạch với vòi xịt rồi ngâm trong một chậu nước lá trà xanh ấm nóng cùng một vài hạt muối sạch. Cứ thế ngâm khoảng 10 phút rồi lên giường nằm nghỉ.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên lưu ý uống thêm nước rau diếp cá đun hàng ngày để cho cơ địa bớt nóng. Chế độ ăn nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả tươi và tránh ăn nhiều các loại tinh bột thì búi trĩ sẽ teo dần và không có cơ hội tái phát.

Cách chữa bệnh trĩ tại nhà giai đoạn đầu bằng nguyên liệu tự nhiên

Cách chữa bệnh trĩ tại nhà giai đoạn đầu bằng nguyên liệu tự nhiên

Nhiều người nghĩ rằng không thể chữa bệnh trị giai đoạn đầu tại nhà bằng kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, những công thức cụ thể dưới đây sẽ cho bạn thấy dùng nguyên liệu tự nhiên có chứa dứt điểm bệnh trĩ.

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