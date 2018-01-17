Tuy không phải là bệnh hiểm nghèo nhưng nếu không chữa trị kịp thời, bệnh trĩ có thể gây ra những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, làm giảm năng suất lao động và khiến bệnh nhân phải chịu nhiều đau đớn.

Do đặc thù công việc phải ngồi nhiều giờ trước máy tính và ít vận động nên dân văn phòng rất dễ bị táo bón. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh trĩ .

Để phòng ngừa tình trạng này, bạn cần có những thay đổi về lối sống và sinh hoạt hàng ngày.

Do tính chất công việc nên nhân viên văn phòng thường không có thời gian đi lại hay vận động làm tăng áp lực lên ổ bụng, lâu ngày làm tắc nghẽn tĩnh mạch và gây bệnh trĩ. Chính vì thế, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, dân văn phòng nên tranh thủ vận động như ngồi làm việc khoảng 1-2 giờ thì hãy đứng lên đi lại khoảng 5 phút để tăng cường lưu thông khí huyết.

Trong thời gian làm việc, bạn nên tranh thủ đứng lên đi lại để phòng ngừa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng không nên dùng đệm hay gối mềm đặt ở dưới mông bởi như vậy sẽ khiến tĩnh mạch bị chèn ép nhiều hơn.

Chọn trang phục thoải mái

Những chiếc quần hay váy bó sát hoặc quá chật không chỉ làm cho bạn cảm thấy khó chịu mà còn tạo cọ xát gây kích ứng vùng hậu môn, tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Trang phục thoải mái cũng là một trong những mẹo giúp dân văn phòng tránh được bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất nhân viên văn phòng nên chọn những loại quần hay váy công sở có chất vải mềm, thấm hút mồ hôi và rộng rãi.

Thay đổi thói quen đại tiện

Một trong những cách phòng bệnh trĩ tốt nhất cho dân văn phòng là tập thói quen đi đại tiện đều đặn mỗi ngày theo một khung giờ cố định. Theo nhiều chuyên gia, thời điểm tốt nhất để làm việc này là vào buổi sáng sau khi thức dậy.

Không nên ngồi quá lâu hay rặn mạnh trong lúc đi đại tiện - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sau khi đi đại tiện bạn nên dùng nước để rửa lại bởi vì giấy vệ sinh không thể loại bỏ hoàn toàn các chất cặn bã đọng lại trên các nếp gấp của hậu môn. Nếu vệ sinh không tốt đây chính là môi trường thuận lợi để bệnh trĩ phát triển.

Lưu ý: Trong lúc đi đại tiện không nên ngồi quá lâu hay cố sức rặn vì có thể gây tổn thương cho hậu môn.

Tạo chế độ ăn lành mạnh

Dân văn phòng nên cố gắng ăn uống đúng giờ và phải bổ sung nhiều loại rau xanh vào bữa ăn để giúp giải nhiệt cơ thể, nhuận tràng và chống táo bón. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế dùng những món ăn nhiều dầu mỡ hay có vị quá cay.

Để phòng ngừa bệnh trĩ, dân văn phòng nên tăng cường rau xanh trong các bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, cánh mày râu nên nói tạm biệt với những chất kích thích như thuốc lá, bia, rượu... để phòng tránh bệnh trĩ.

Uống nhiều nước

Uống đủ nước mỗi ngày là cách đơn giản và hữu hiệu để phòng bệnh trĩ. Thực tế, ngay cả khi không khát thì cơ thể mỗi người cũng cần nạp một lượng nước lọc nhất định. Nước có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ trao đổi chất và chống táo bón.

Uống nhiều nước là một trong những cách đơn giản để phòng bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên uống nhiều nước đá vì sẽ làm máu lưu thông kém, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và tăng khả năng bị trĩ.

Với những mẹo phòng bệnh trĩ cho dân văn phòng này, bạn sẽ không còn phải lo lắng về căn bệnh khó nói này nữa!