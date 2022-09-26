Bổ sung dưỡng chất cho bà bầu bao gồm những gì?

Các mẹ bầu cần bổ sung axit folic trước và trong thai kỳ để giảm thiểu nguy cơ trẻ bị khuyết tật ống thần kinh và dị tật bẩm sinh ở tim, chi, đường tiểu… Đồng thời, đây là vi chất rất cần thiết cho quá trình tổng hợp AND và sự phân chia tế bào nhanh.

Theo các chuyên gia, trước và trong quá trình mang thai, các dưỡng chất cần thiết cho bà bầu nên bổ sung gồm có:

Sắt cần cho sự phát triển não bộ và cho sự hình thành tuần hoàn máu của nhau thai và thai nhi, để làm giảm nguy cơ sinh nhẹ cân và sức khỏe trẻ sơ sinh kém. Đối với mẹ bầu sắt giúp duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và bảo vệ cơ thể tránh bị nhiễm khuẩn.

Theo đó, các bà bầu cần được bổ sung từ 400 – 600 mgr axit folic mỗi ngày thông qua thực phẩm ăn uống hàng ngày như: cam, măng tây, rau bina, bông cải xanh, lòng đỏ trứng, đậu tương, khoai tây, ngũ cốc thô… và viên uống được bác sĩ chỉ định.

Hàm lượng sắt thiết yếu mà mẹ bầu cần bổ sung mỗi ngày là 27mg/ngày!

Hàm lượng sắt cần bổ sung cho mẹ bầu là 27mg/ngày. Mẹ bầu cần được bổ sung chất sắt qua thực phẩm hàng ngày như thịt bò, thịt gia cầm, ngũ cốc, khoai tây, họ nhà đỗ, rau chân vịt, hạt bí ngô… Nếu cơ địa của mẹ bầu kém hấp thu và chế độ ăn quá nghèo nàn, bác sĩ sẽ chỉ định bổ sung thêm sắt bằng đường uống.

Canxi – Dưỡng chất cần thiết cho bà bầu để phòng tránh loãng xương và giúp thai nhi hình thành hệ xương vững chắc

Canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tim, hệ thần kinh, cơ, góp phần giữ nhịp tim ổn định, giúp phát triển xương và răng của thai nhi. Chất này còn giúp bà bầu giảm nguy cơ loãng xương sau này và ngăn ngừa tăng huyết áp do thai kỳ và sinh non.

Lượng Canxi cần bổ sung cho mẹ bầu tùy theo giai đoạn:

- Bổ sung Canxi 3 tháng đầu khi mang thai là 800mg/ngày.

- Lượng Canxi cần cho 3 tháng giữa thai kỳ là 1000mg/ngày.

- 3 tháng cuối mẹ bầu cần bổ sung 1500mg/ngày.



Bổ sung Canxi giúp thai nhi xây dựng hệ xương vững chắc!

Hàng ngày mẹ bầu có thể bổ sung Canxi bằng cách tăng cường sử dụng những nguồn thực phẩm giàu Canxi như cua đồng, tôm đồng, tép nhỏ, hải sản không có thủy ngân, sữa và các sản phẩm từ sữa tiệt trùng, vừng đen, trắng, một số loại rau quả (chuối, kiwi, cam, rau súp lơ xanh, rau cải chíp, rau mùng tơi, muống, đậu, rau cần, cà rốt…).

Protein – Dưỡng chất cho bà bầu để xây dựng các mô cho thai nhi

Bổ sung dưỡng chất cho bà bầu thì tuyệt đối không được bỏ quên protein. Vì đây là dưỡng chất quan trọng để xây dựng, củng cố và thay thế các mô mới cho thai nhi. Đồng thời tạo ra kháng thể cho hệ thống miễn dịch, để làm giảm nguy cơ mẹ bầu mắc các bệnh nhiễm trùng xuống tỷ lệ thấp nhất.

Bà bầu cần bổ sung 1g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Cách bổ sung protein tốt nhất cho bà bầu là thông qua các bữa ăn hàng ngày từ các thực phẩm như thịt gia cầm, cá, trứng, sữa và các chế phẩm sữa, lúa mì, lúa mạch, đậu bắp…

Ngoài ra, I - ốt, kẽm, magie, Carbohydrates, Omega – 3… cũng là những dưỡng chất mẹ cần bổ sung trong quá trình mang thai, để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.

Các loại vitamin cần bổ sung cho bà bầu

Vitamin là một trong những dưỡng chất cần bổ sung cho bà bầu trong quá trình mang thai. Những loại vitamin cần bổ sung là:

Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6 & B12) cần thiết cho sức khỏe của mẹ bầu và những bà mẹ đang cho con bú.

Vitamin A

Vitamin A có tác dụng tạo ra các tế bào cho các cơ quan bên trong của trẻ, tăng sức đề kháng, giúp xương và đôi mắt của bé thật khỏe mạnh. Tuy nhiên nếu bổ sung trên 10.000 IU có thể gây hại cho em bé, vì vậy đừng lạm dụng bổ sung loại vitamin này. Chỉ cần bổ sung 800mcg/ngày là đủ.

Vitamin D

Vitamin D giúp cho cơ thể sử dụng tốt Canxi và phốt pho, để xương, răng chắc khỏe hơn. Mỗi ngày bà bầu cần khoảng 10 mcg vitamin D. Do đó, bà bầu chỉ phơi nắng khoảng 15-20 phút vào mỗi buổi sáng, là đủ cho cơ thể dùng cả ngay.

Vitamin C

Hàm lượng vitamin C mà các mẹ bầu cần bổ sung mỗi ngày là 65mg!

Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ và bé. Hàm lượng cần bổ sung vitamin C cho mẹ bầu là khoảng 65mg mỗi ngày.

Vitamin E



Mẹ bầu cần được bổ sung vitamin E mỗi ngày!

Vitamin E có vai trò quan trọng đối với sự phát triển, sức khỏe của hệ miễn dịch và làn da mẹ và em bé. Nó cũng là chất chống oxy hóa có tác dụng để bảo vệ võng mạc và phổi của trẻ sơ sinh. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai nên bổ sung tối đa từ 15- 19 mg vitamin E mỗi ngày cho cơ thể.

Tóm lại, việc bổ sung dưỡng chất cho mẹ bầu là cần thiết và cần phải được thực hiện điều đặn và đúng liều lượng. Vì thế, để tránh xảy ra sai sót, tốt nhất mẹ bầu nên đi thăm khám thường xuyên để được các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cụ thể, đồng thời điều chính thói quen sinh hoạt tốt nhé!