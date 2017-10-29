Tăng tuần hoàn máu, ngừa lão hóa hiệu quả hơn cả thuốc bổ nhờ một động tác cực đơn giản

Luyện tập 29/10/2017 13:49

Chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày thực hành động tác dưới đây, chắc chắn bạn sẽ trẻ khỏe hơn hẳn mà không cần phải tốn tiền mua các loại thuốc bổ đắt đỏ.

Lối sống lười vận động, công việc bận rộn khiến tình trạng kém tuần hoàn máu ngày càng gia tăng ở người trẻ tuổi. Để hạn chế căn bệnh nguy hiểm này, hãy dành ra vài phút để thực hành ngay động tác giúp tăng tuần hoàn máu, đẩy lùi lão hóa sớm.

Chức năng của động mạch

Động mạch là tên chung để chỉ hệ thống mạch máu trong có nhiệm vụ truyền dẫn máu và cung cấp oxy cho các cơ quan trong cơ thể. Một trong những yếu tố giúp duy trì khả năng hoạt động của hệ thống cơ quan này là độ đàn hồi động mạch. Động mạch có độ đàn hồi tốt sẽ giúp quá trình tuần hoàn máu diễn ra thuận lợi và ổn định hơn.

Vai trò của tuần hoàn máu

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Tuần hoàn máu giúp duy trì hoạt động của tất cả các cơ quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuần hoàn máu tác động đến hoạt động của toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Khi quá trình này diễn ra thuận lợi, chức năng não sẽ được tăng cường, tim hoạt động hiệu quả, giảm mệt mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình lão hóa da. Các cơ quan khác như thận, gan, phổi, hệ tiêu hóa cũng được cung cấp đủ oxy và máu. 

Bài tập tăng độ đàn hồi động mạch và tuần hoàn máu

Bước 1: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, vai giữ thẳng thoải mái, tay để sát hai bên người.

Tăng tuần hoàn máu, ngừa lão hóa hiệu quả hơn cả thuốc bổ nhờ một động tác cực đơn giản - Ảnh 2
Bạn có thể thực hành động tác bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nâng chân phải lên, đùi song song với sàn nhà, cẳng chân vuông góc với đầu gối. Đồng thời, đẩy hai tay thẳng ra phía trước, bàn tay dựng đứng lên trên vuông góc với cánh tay. Căng duỗi tay chân.

Bước 3: Hạ tay và chân xuống về tư thế chuẩn bị rồi lặp lại với bên trái. Thực hiện 10 hiệp cho mỗi lần tập, mỗi ngày tập từ 1-2 lần.

Tại sao bài tập này lại giúp cải thiện chức năng động mạch?

Tăng tuần hoàn máu, ngừa lão hóa hiệu quả hơn cả thuốc bổ nhờ một động tác cực đơn giản - Ảnh 3
Bài tập giúp tăng cường chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nâng đùi lên cao sẽ giúp tác động đến các động mạch vùng bụng và xương chậu đồng thời kích thích hoạt động của các mao mạch ở phần dưới cơ thể.

Khi duỗi thẳng tay về phía trước, các dây thần kinh nối liền cổ, vai và cánh tay sẽ được tác động, từ đó thúc đẩy quá trình vận chuyển máu và oxy đến các cơ quan ở phần thân trên một cách nhanh chóng và trơn tru hơn.

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