Đun chanh, gừng uống 2 lần sáng tối: Giảm ít nhất 1kg và 1cm vòng eo chỉ trong 1 ngày

Mỡ bụng là nỗi lo lắng phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ. Ngoài lớp mỡ dưới da gây mất thẩm mỹ thì lượng mỡ sâu bên trong cơ thể có thể gây ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng như gan, tim và phổi.

Ngoài việc khiến bạn trở nên to béo, không hấp dẫn thì mỡ bụng thật sự là mối đe dọa đối với sức khỏe. Mỡ bụng quá nhiều có thể là nguyên nhân gây nên bệnh tiều đường type 2, đột quỵ, bệnh tim mạch, kháng insulin và một số bệnh khác như huyết áo cao, suy giảm trí nhớ...

Việc mỡ thừa quá nhiều do nhiều nguyên nhân gây nên bao gồm ít luyện tập, chế độ ăn uống không hợp lí, lối sống và tuổi tác. Ngoài việc thay đổi lại chế độ ăn uống, hạn chế đồ ngọt và luyện tập thêm ít nhất 10 phút mỗi ngày, bạn có thể áp dụng công thức dưới đây. Nó được công nhận là hiệu quả trong việc giảm cân và giảm mỡ bùng, theo healthyfoodteam.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị:

Chuẩn bị:

- 4 chén nước

- 1 củ gừng, gọt vỏ thái mỏng

- 1 trái chanh

- 1 muỗng canh mật ong

Thực hiện:

Cho gừng vào nồi chứa 4 chén nước, đun sôi trong vòng 10 phút thì tắt bếp.

Sau khi hỗn hợp nước gừng nguội, hãy vắt thêm nước cốt chanh và mật ong vào khuấy đều.

Hỗn hợp này bạn nên uống vào buổi sáng (có thể uống trước hoặc sau khi ăn 1 tiếng đồng hồ). Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, bạn nên uống 2-3 cốc mỗi ngày.

Gừng có tính nhiệt, nó sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn và kích thích quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể bạn.

Lưu ý: Công thức này không phù hợp với người bị viêm loét dạ dày, huyết áp cao.

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