Ngày của Cha ở Việt Nam như thế nào?

Trên thực tế, ngày của Cha xuất phát từ quan điểm nam nữ bình đẳng của bà Grace Golden Clayton do chịu ảnh hưởng bởi việc ăn mừng ngày của Mẹ. Chính vì điều này, bà đã chọn ngày chủ nhật gần nhất so với ngày sinh của người cha vừa mới qua đời của bà để làm lễ, đúng vào năm 1907. Tuy nhiên, vào thời ấy, mong muốn này của bà đã không được chấp nhận.

Có ngày của Mẹ, ắt phải có ngày của Cha, và ngày của Cha năm 2021 ở Việt Nam sẽ rơi vào ngày 20 tháng 6 \. Để tôn vinh giá trị của những người làm cha, hãy cùng tìm hiểu xem ngày của Cha được tổ chức như thế nào ở Việt Nam và các nước trên thế giới trong phần dưới đây nhé.

Hai năm sau đó, trong khi đang nghe bài thuyết giáo về ngày của Mẹ, một cô gái tên là Sonora đã đặt câu hỏi rằng: “Có ngày của mẹ, sao không có ngày của cha ?” Xuất thân từ một gia đình có sáu chị em, mẹ qua đời trong lúc sinh và bố là người đã một mình “gà trống” nuôi mấy chị em khôn lớn, Sorona - cô con gái lớn nhất trong gia đình thấu hiểu được những vất vả, nhọc nhằn mà bố đã chịu đựng. Trong mắt cô, bố là biểu tượng của sự hy sinh, vị tha, bao dung và hết mực vì con cái. Do vậy, cô muốn có một ngày đặc biệt để tôn vinh cha của mình và cô đã chọn ngày sinh nhật của bố là ngày 19 tháng 6 để làm “Ngày của Cha”.

Thế nhưng, mãi đến năm 1966 thì ngày của Cha mới chính thức được chọn tổ chức vào chủ nhật thứ 3 trong tháng 6 hàng năm bởi tổng thống Mỹ Lyndon Johnson. Và đến năm 1972, ngày này đã trở thành một ngày lễ chính thống vĩnh viễn.

Cùng với ngày của Mẹ, ngày của Cha đã dần dần trở thành một sự kiện thường niên để mọi người thể hiện đạo làm con của mình đối với bố mẹ; thấu hiểu và tôn vinh những gì mà bố mẹ đã hy sinh để chúng ta có một cuộc sống no đủ, yên bình. Đồng thời, đây cũng là dịp để những người cha nhìn lại trách nhiệm và vai trò của mình đối với gia đình cũng như xã hội.

Ngày của Cha ở Việt Nam và các nước trên thế giới

Ngày của Cha. Nguồn: Internet.

Ngày của Cha được đánh giá là được tổ chức rầm rộ nhất ở Mỹ. Khắp nơi trên đất nước này, đâu đâu cũng thấy trẻ em xuống phố với áo quần sặc sỡ và cầm đủ thứ quà trên tay để tặng bố của mình. Các ông bố cũng không kém phần vui tươi khi sẵn sàng hòa nhịp vào không khí sôi động trên đường để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của một ngày lễ ý nghĩa.

Trong khi đó, tại Nhật, vào ngày của Cha, các hoạt động chủ yếu thường liên quan đến quà tặng. Năm món quà phổ biến nhất vào ngày này ở Nhật đó là rượu sochu, thức ăn, mặt hàng thời trang, đồ thể thao và đồ ngọt. Ngoài ra, thịt bò cũng là một sự lựa chọn được rất nhiều người sành ăn cân nhắc làm quà tặng cho bố.

Tuy rằng tại Việt Nam, ngày của Cha chưa được công nhận là một ngày lễ chính thống nhưng một vài năm trở lại đây, rất nhiều người đã bắt đầu hưởng ứng ngày lễ này và cũng coi đây là dịp để tri ân những người bố.

Ngày của Cha ở Việt Nam. Nguồn: Internet.

Vì được tổ chức vào chủ nhật thứ 3 tháng 6 hàng năm, đúng vào ngày nghỉ nên trong ngày của Cha ở Việt Nam, mọi người thường dành ngày này để về quê thăm gia đình và tặng quà cho bố. Các món quà rất đa dạng, từ đơn giản đến cầu kỳ như cà vạt, giày dép, thắt lưng, áo sơ mi hay đồ tây cầu kỳ. Tất cả đều thể hiện một tình yêu dạt dào dành cho những người cha đáng kính. Thậm chí, các em nhỏ ở trường mẫu giáo, tiểu học cũng hăm hở chuẩn bị từng món quà nhỏ xinh để tặng ông, tặng bố với nhiều câu chúc đầy ý nghĩa.