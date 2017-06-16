Tổng hợp những lời chúc ý nghĩa ngày của Cha 2021

Trên thế giới, ngày của Cha cũng được tổ chức tưng bừng, rộn ràng với một loạt các hoạt động không kém gì ngày của Mẹ. Trải qua nhiều năm, ý nghĩa ngày của Cha dần được thấm nhuần qua nhiều thế hệ và đã được khá nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đây là ngày lễ chính thống.

Như một lẽ tự nhiên rằng chúng ta thường cảm thấy gắn kết với mẹ hơn bố. Chính điều này khiến không ít người dần lãng quên đi sự hy sinh cao cả của bố mình, hiếm khi thể hiện tình cảm đó ra bên ngoài và không hiểu được hết ý nghĩa ngày của Cha. Vậy thì ngày của Cha năm 2021 chính là cơ hội tuyệt vời để bạn hâm nóng tình yêu thương dành cho người bố đáng kính của mình đấy.

Ở Việt Nam, tuy rằng ngày của Cha chưa được coi là chính thức nhưng vài năm gần đây, ngày lễ này bắt đầu được nhiều người hưởng ứng. Từ các bạn học sinh, sinh viên, người đi làm, thậm chí là các em bé mầm non cũng được thầy cô hướng dẫn để làm thiệp với những lời chúc ý nghĩa trong ngày của Cha. Những món quà xinh xắn, dễ thương kèm theo lời chúc đầy ngọt ngào chính là quà tặng vô giá mà ông bố nào cũng muốn được nhận.

Những lời chúc ý nghĩa ngày của Cha năm 2021

Dưới đây là tổng hợp 15 câu chúc ý nghĩa, chân thành mà bạn có thể tham khảo để làm thiệp chúc mừng ngày của Cha năm nay nhé.

1. Bố ạ. Bố đã cho con những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Thời gian của bố, sự quan tâm của bố và tình yêu của bố. Con thực sự biết ơn vì đã có bố trong đời.

2. Con cảm ơn bố vì bố đã chơi đùa cùng con khi con là một đứa trẻ, là người bạn ở cạnh con khi con cần một người để sẻ chia và là một người bố thực sự khi con cần bàn tay bố che chở. Bố là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con yêu bố rất nhiều.

3. Bố ơi. Mặc dù thời gian và khoảng cách có thể ngăn cách chúng ta nhưng những lời dặn dò và tình yêu của bố chưa bao giờ xa con cả. Con sẽ không bao giờ trở thành một con người tốt đẹp như hôm nay nếu không có bố.

4. Càng lớn, con càng nhận ra rằng bố thực sự rất quan trọng trong cuộc đời con. Bố cho con sự vững chắc, tình yêu và chấp nhận cả những lỗi lầm con mắc phải. Con yêu bố.

5. Bố là người anh hùng của con và là tấm gương để con học tập. Con cảm ơn bố vì tất cả những gì bố đã làm cho cả nhà. Chúng con yêu bố.

6. Bố kính yêu của con, người bạn thân thiết của con, người đàn ông tuyệt vời và khôn ngoan nhất con từng gặp, người đã dạy con những bài học hay và chỉ cho con mọi thứ, con cảm ơn bố vì tất cả.

7. Con là một nàng công chúa không phải bởi vì con đã cưới một hoàng tử, mà là bởi vì bố của con là một nhà vua. Trong mắt con, bố luôn là như vậy.

8. Con biết rằng con không thể ở cạnh bố mãi mãi nhưng từ sâu thẳm trái tim, con lúc nào cũng yêu bố rất nhiều.

9. Con cảm ơn bố vì tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà bố đã mang đến cho con và cả gia đình. Con chúc bố một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

10. Con tự hào vì được làm con gái của bố. Con yêu bố rất nhiều.

Trên đây là những lời chúc ý nghĩa ngày của Cha năm 2021 Hãy làm ấm thêm tình yêu thương và kính trọng cho bố bằng những món quà bất ngờ kèm theo các câu chúc ngọt ngào này nhé. Chúc bạn và gia đình có một ngày của Cha thật hạnh phúc.