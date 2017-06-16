5 món quà tặng đầy ý nghĩa để chúc mừng ngày của Cha

Trước hết, ngày của Cha là ngày gì?

Trước hết, ngày của Cha là ngày gì?

Vào ngày của Mẹ, ai cũng biết cách mua hoa, váy, quần áo, mỹ phẩm hay túi xách để tặng người mẹ kính yêu của mình. Trong khi đó, vào ngày của Cha, nhiều người chẳng hề biết ngày của Cha nên tặng gì cả. Đây là điều trớ trêu rất dễ hiểu bởi vì phần lớn, chúng ta đều trò chuyện, chia sẻ cùng mẹ nhiều hơn bố nên sẽ khó để biết được bố thích gì và thứ gì bố không thích.

Ngày của Cha năm 2017 sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này, tức vào ngày 18 tháng 6.

Ngày của Cha là ngày để tri ân những người làm cha, làm bố; khẳng định trách nhiệm, tầm quan trọng của cánh mày râu đối với gia đình và sứ mệnh của họ đối với xã hội. Cùng với ngày của Mẹ, đây cũng là ngày để gắn kết tình cảm, tình yêu, tình thương giữa các thành viên trong một nhà, giúp các thành viên hiểu nhau nhiều hơn và góp phần giữ gìn hạnh phúc bền vững.

Ngày của Cha nên tặng gì?

Nhiều người cho rằng, mua quà làm hài lòng phụ nữ thì dễ nhưng chiều lòng đàn ông bằng quà tặng thì lại vô cùng khó. Bởi nếu là học sinh đang đi học hay sinh viên mới ra trường, để mua được những quà tặng như đồng hồ, quần áo nam hay ví hàng hiệu để tặng bố thì quà là khoản chi tương đối lớn. Trong khi đó, nếu lựa chọn những món quà vừa tiền hơn thì nhiều bạn trẻ lại tâm lý rằng như thế chưa đủ để thể hiện tình yêu dành cho bố.

Nếu bạn vẫn đang loay hoay chưa biết nên chúc mừng ngày của Cha như thế nào thì hãy đọc tiếp phần dưới đây nhé. Đảm bảo, Phunugiadinh sẽ cung cấp cho bạn một vài gợi ý quà tặng rất thú vị đấy.

1. Hãy chúc mừng ngày của Cha bằng một món đồ điện tử hoặc phụ kiện

Đây là gợi ý quà tặng lý tưởng cho các chị em có bố là “tín đồ” công nghệ, thích tìm hiểu những dụng cụ, thiết bị thông minh và có tư tưởng hiện đại. Bạn có thể mua tặng bố một chiếc tai nghe “xịn”, một chiếc smartphone cao cấp để thay chiếc điện thoại cũ bố đang dùng hay nếu có điều kiện, một chiếc iPad cũng là quà tặng bố khả thi đấy.

2. Ngày của bố, tặng bố một set đồ Tây

Nếu bố bạn là sếp, làm việc văn phòng hay thường xuyên phải đi công tác nước ngoài thì tặng bố một set đồ Tây là phù hợp nhất. Còn gì bất ngờ hơn nếu vào ngày của Cha, bố lại được con gái “rượu” tặng một bộ comle, cà vạt, thắt lưng đầy đủ. Chắc chắn, bố của bạn sẽ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc nhé.

3. Chúc mừng ngày của bố bằng một chiếc áo sơ mi cũng rất ý nghĩa

Nếu tài chính không rủng rỉnh để mua hẳn một set đồ Tây thì bạn cũng có thể mua tặng bố một chiếc áo sơ mi để chúc mừng bố ngày này. Với giá thành không quá đắt, đa dạng các kiểu dáng và tiện dụng, đây cũng là món quà tặng rất đáng cân nhắc.

4. Quà tặng bút máy cao cấp cho ngày của Cha

Nếu bố bạn là người thích viết lách, nhà văn, thầy giáo hay làm việc ở vị trí lãnh đạo thì một chiếc bút máy hàng cao cấp là điều không thể tuyệt vời hơn. Món quà này không chỉ ý nghĩa đối với công việc của bố mà còn cho thấy bạn là người rất tinh tế, biết quan tâm và hiểu những gì bố đang làm. Chắc chắn, bố sẽ bất ngờ vì sự chu đáo của bạn đấy.

5. Dao cạo râu

Đừng nghĩ rằng chẳng ai tặng bố dao cạo râu vào ngày này cả. Nếu nghĩ thế thì bạn đã bỏ qua một món quà tặng rất được nhiều chị em lựa chọn vào ngày của Cha đấy.

Một chiếc máy cạo râu điện tử hay một bộ chăm sóc râu đầy đủ với dao cạo, bọt cạo, sản phẩm chăm sóc da mặt và cồn chăm sóc râu đều được lòng tất cả phái mạnh.

Vậy là bạn đã nắm được 5 món quà ý nghĩa để chúc mừng ngày của Cha rồi đấy. Nhanh tay đặt hàng để kịp tặng bố vào chủ nhật tuần này nhé.