5 món quà tặng đầy ý nghĩa để chúc mừng ngày của Cha

Lễ tết 16/06/2017 09:07

Bạn đã biết ngày của Cha nên tặng gì chưa? Nếu chưa biết thì Phunugiadinh sẽ gợi ý cho bạn 5 món quà vô cùng ý nghĩa và ấn tượng.

Vào ngày của Mẹ, ai cũng biết cách mua hoa, váy, quần áo, mỹ phẩm hay túi xách để tặng người mẹ kính yêu của mình. Trong khi đó, vào ngày của Cha, nhiều người chẳng  hề biết ngày của Cha nên tặng gì cả. Đây là điều trớ trêu rất dễ hiểu bởi vì phần lớn, chúng ta đều trò chuyện, chia sẻ cùng mẹ nhiều hơn bố nên sẽ khó để biết được bố thích gì và thứ gì bố không thích.

Trước hết, ngày của Cha là ngày gì?

Quà tặng ngày của Cha
Quà tặng ngày của Cha. Nguồn. Internet.

Ngày của Cha là ngày để tri ân những người làm cha, làm bố; khẳng định trách nhiệm, tầm quan trọng của cánh mày râu đối với gia đình và sứ mệnh của họ đối với xã hội. Cùng với ngày của Mẹ, đây cũng là ngày để gắn kết tình cảm, tình yêu, tình thương giữa các thành viên trong một nhà, giúp các thành viên hiểu nhau nhiều hơn và góp phần giữ gìn hạnh phúc bền vững.

Ngày của Cha năm 2017 sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này, tức vào ngày 18 tháng 6.  

Ngày của Cha nên tặng gì?

Nhiều người cho rằng, mua quà làm hài lòng phụ nữ thì dễ nhưng chiều lòng đàn ông bằng quà tặng thì lại vô cùng khó. Bởi nếu là học sinh đang đi học hay sinh viên mới ra trường, để mua được những quà tặng như đồng hồ, quần áo nam hay ví hàng hiệu để tặng bố thì quà là khoản chi tương đối lớn. Trong khi đó, nếu lựa chọn những món quà vừa tiền hơn thì nhiều bạn trẻ lại tâm lý rằng như thế chưa đủ để thể hiện tình yêu dành cho bố.

Nếu bạn vẫn đang loay hoay chưa biết nên chúc mừng ngày của Cha như thế nào thì hãy đọc tiếp phần dưới đây nhé. Đảm bảo, Phunugiadinh sẽ cung cấp cho bạn một vài gợi ý quà tặng rất thú vị đấy.

1. Hãy chúc mừng ngày của Cha bằng một món đồ điện tử hoặc phụ kiện

Chuẩn bị quà tặng bố nhân ngày của Cha
Chuẩn bị quà tặng bố nhân ngày của Cha. Nguồn: Internet.

Đây là gợi ý quà tặng lý tưởng cho các chị em có bố là “tín đồ” công nghệ, thích tìm hiểu những dụng cụ, thiết bị thông minh và có tư tưởng hiện đại. Bạn có thể mua tặng bố một chiếc tai nghe “xịn”, một chiếc smartphone cao cấp để thay chiếc điện thoại cũ bố đang dùng hay nếu có điều kiện, một chiếc iPad cũng là quà tặng bố khả thi đấy.

2. Ngày của bố, tặng bố một set đồ Tây

Set đồ tây cho bố
Set đồ tây cho bố. Nguồn: Internet.

Nếu bố bạn là sếp, làm việc văn phòng hay thường xuyên phải đi công tác nước ngoài thì tặng bố một set đồ Tây là phù hợp nhất. Còn gì bất ngờ hơn nếu vào ngày của Cha, bố lại được con gái “rượu” tặng một bộ comle, cà vạt, thắt lưng đầy đủ. Chắc chắn, bố của bạn sẽ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc nhé.

3. Chúc mừng ngày của bố bằng một chiếc áo sơ mi cũng rất ý nghĩa

Áo sơ mi tặng bố
Áo sơ mi tặng bố. Nguồn: Internet.

Nếu tài chính không rủng rỉnh để mua hẳn một set đồ Tây thì bạn cũng có thể mua tặng bố một chiếc áo sơ mi để chúc mừng bố ngày này. Với giá thành không quá đắt, đa dạng các kiểu dáng và tiện dụng, đây cũng là món quà tặng rất đáng cân nhắc.

4. Quà tặng bút máy cao cấp cho ngày của Cha

Bút máy cao cấp
Bút máy cao cấp. Nguồn: Internet.

Nếu bố bạn là người thích viết lách, nhà văn, thầy giáo hay làm việc ở vị trí lãnh đạo thì một chiếc bút máy hàng cao cấp là điều không thể tuyệt vời hơn. Món quà này không chỉ ý nghĩa đối với công việc của bố mà còn cho thấy bạn là người rất tinh tế, biết quan tâm và hiểu những gì bố đang làm. Chắc chắn, bố sẽ bất ngờ vì sự chu đáo của bạn đấy.

5. Dao cạo râu

Mua dao cạo râu tặng bố
Mua dao cạo râu tặng bố. Nguồn: Internet.

Đừng nghĩ rằng chẳng ai tặng bố dao cạo râu vào ngày này cả. Nếu nghĩ thế thì bạn đã bỏ qua một món quà tặng rất được nhiều chị em lựa chọn vào ngày của Cha đấy.

Một chiếc máy cạo râu điện tử hay một bộ chăm sóc râu đầy đủ với dao cạo, bọt cạo, sản phẩm chăm sóc da mặt và cồn chăm sóc râu đều được lòng tất cả phái mạnh.

Vậy là bạn đã nắm được 5 món quà ý nghĩa để chúc mừng ngày của Cha rồi đấy. Nhanh tay đặt hàng để kịp tặng bố vào chủ nhật tuần này nhé.  

 

 

Những hình ảnh đẹp ngày của Cha trên khắp thế giới

Những hình ảnh đẹp ngày của Cha trên khắp thế giới

Những hình ảnh đẹp ngày của Cha này sẽ là bằng chứng cho thấy giữa cha và con cũng luôn có vô vàn khoảnh khắc đẹp đẽ, đầy ý nghĩa không kém gì giữa mẹ và con đâu nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày của changày của cha 2017father day's ngày của cha ngay cua cha

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 8 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 8 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ