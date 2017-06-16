Những hình ảnh đẹp ngày của Cha trên khắp thế giới

Trên thế giới, ngày của Cha được tổ chức chính thức tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Canada, Ấn Độ, Nam Phi, Nhật Bản, Mexico và Pháp. Một số quốc gia khác cũng tôn vinh ý nghĩa ngày của Cha nhưng thời gian sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa và phong tục. Ở Việt Nam, ngày này chưa được phổ biến rộng mặc dù khá nhiều người cũng bắt đầu hưởng ứng bằng việc mua quà tặng bố hay tổ chức ăn uống tại nhà.

Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm - ngày của Cha - được dành trọn để tri ân những ông bố tuyệt vời và năm nay, ngày này sẽ rơi vào ngày 18 tháng 6.

Tùy từng vùng miền, các hoạt động diễn ra vào ngày của Cha cũng khá đa dạng. Chẳng hạn, ở Mỹ, thường các gia đình sẽ tụ tập để gợi nhắc lại vị trí, vai trò của người cha trong cuộc sống của họ; tặng cho các ông bố món quà, tổ chức cắm trại ngoài trời và làm album lưu giữ những hình ảnh đẹp ngày của Cha. Trong khi đó, ở Thái Lan, ngày của Cha được đặt ra dựa theo ngày sinh nhật của nhà vua Bhumibol Adulyadej. Theo truyền thống, người Thái sẽ ăn mừng bằng cách tặng cha và ông nội một bó hoa Canna, đồng thời mặc đồ màu vàng để thể hiện sự tôn trọng đối với nhà vua đáng kính.

Đối với một số quốc gia khác, ngày của Cha sẽ được tổ chức chung với ăn mừng ngày lễ thánh Giuse. Vào ngày này, họ không chỉ tôn vinh bố đẻ của mình mà còn tôn vinh “người cha tinh thần”, thường là linh mục giáo xứ của họ.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp ngày của Cha trên khắp thế giới. Đây không hẳn là những bức ảnh được chụp chính thức vào ngày lễ này nhưng chúng đều là những khoảnh khắc đẹp giữa bố và con. Tất cả đều ẩn chứa một thông điệp rằng dù bố là ai, làm nghề gì và có như thế nào đi chăng nữa thì bố vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất mà chúng ta có.

1. Hình ảnh bố và con gái cùng ngồi chung một chiếc ghế công cộng trên đường phố Nanjing đông đúc người ở Thượng Hải này quả là một khoảnh khắc rất đẹp. Bố đọc báo, con ngồi dựa lưng vào bố và đọc sách trong khi xung quanh có biết bao người qua lại. Dường như mọi sự ồn áo, náo nhiệt chẳng là gì khi có bố bên cạnh.

2. Con gái giúp bố đã già cạo râu. Đây là hình ảnh ngày của Cha rất ấn tượng, xuất hiện trong câu chuyện của nhiếp ảnh gia Ed Kashi xuất bản vào tháng 11 năm 2008. Liệu có bao nhiêu người làm được như cô gái trong bức ảnh này? Liệu chúng ta có sẵn sàng chăm sóc bố mẹ khi về già từ những việc như vậy không? Đây đều là những câu hỏi rất đáng để suy ngẫm.

3. Người đàn ông chơi violon cho cháu gái nghe. Ảnh được chụp ở El Carmen, Peru.

4. Bố và con cùng ngồi trên võng trò chuyện để hiểu nhau hơn.

5. Bố cõng con đi dạo trên biển và bố sẽ kể cho con nghe những câu chuyện tuyệt vời.

6. Bố chở con trai trên chiếc xe đạp cũ, băng qua cánh đồng để về nhà. Hình ảnh ngày của Cha này mang ý nghĩa gợi nhắc về những gì mà người cha đã hy sinh cho con cái.

7. Bố và con trai cùng chạy thể dục buổi sáng để con biết rằng rèn luyện sức khỏe là điều vô cùng quan trọng.

8. Bố và con trượt tuyết. Tuy sẽ là thử thách vô cùng khó khăn khi con còn quá bé nhưng chắc chắn, một ngày nào đó, khi nhớ lại giây phút này, con sẽ rút ra được bài học ý nghĩa.

9. Bố và con vui chơi ngày hè. Bố sẽ cho con được thỏa sức mình trong dòng nước mát lạnh và đừng sợ vì đã có bố che chở.

10. Bố vô cùng yêu con và con cũng yêu bố rất nhiều.

Những hình ảnh ngày của Cha này gợi cho bạn điều gì? Bạn sẽ tặng quà gì cho bố của mình vào ngày của Cha? Bạn sẽ nấu một bữa ăn thật ngon để đãi cả gia đình chứ? Đừng ngại ngần thể hiện tình yêu thương và dành cho bố những điều tuyệt vời nhất trong ngày này nhé.