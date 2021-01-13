Giải đáp: Mùng 1 tết không nên mặc áo màu gì?

Cứ mỗi khi tết đến thì câu hỏi tết không nên mặc màu gì và nên mặc màu gì lại được mang ra bàn tán sôi nổi. Những màu sắc nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Hơn thế nữa, theo quan niệm phong thủy thì màu áo còn ảnh hưởng đến vận may của ta trong năm đó. Vậy mùng 1 tết không nên mặc áo màu gì và nên mặc màu gì để mang lại may mắn cả năm? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Ngoài ra, người tuổi Tý cũng cần lưu ý tránh những màu như trà xanh, xám vì chúng thuộc ngũ hành Thổ khắc Thủy. Do đó, người tuổi Tý mệnh Thủy thường kiêng kỵ màu này. Hơn nữa, bạn cũng cần tránh xa màu nâu sẫm, vì trong năm nay chúng sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn.

Mùng 1 tết không nên mặc áo màu gì và nên mặc gì luôn là chủ đề nóng hổi nhiều người quan tâm. Đối với người tuổi Tý nên khởi đầu năm 2021 của mình bằng những bộ quần áo có màu trắng, vàng hoặc nâu đất. Vào ngày mùng 1 thì tuổi này nên diện cho mình tông màu vàng và trắng. Bởi chúng là những màu sáng, thể hiện cho những điều may mắn, tài lộc cho người mệnh kim.

Tuổi Sửu

Vào năm 2021 thì những người tuổi Sửu sẽ thuận lợi hơn năm cũ cả về công việc, gia đạo lẫn tình duyên. Dịp đầu năm nên chọn cho họ các màu như: đỏ, cam, tím, vàng, nâu vì họ rất hợp màu này trong năm nay.

Vào năm 2021 thì những người tuổi Sửu sẽ thuận lợi hơn năm cũ cả về công việc, gia đạo lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên cân nhắc để tránh những màu như: xanh lục đậm, xanh da trời, xanh lá cây…Vì những màu này sẽ đem lại điều không may cho người tuổi Sửu.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được biết đến là con giáp mạnh mẽ nhất trong 12 con giáp. Họ đặc biệt hợp với các màu vàng, nâu để diện trong ngày đầu năm. Màu vàng mang ý nghĩa may mắn, tượng trưng cho ánh sáng. Trong khi đó, màu nâu thể hiện sự quyết đoán, mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, bạn cần tránh những màu sau đây vì chúng đem lại điềm xấu cho người tuổi Dần như: đỏ, hồng, cam và các màu ứng với hành Hỏa.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường hiền lành, tốt tính, hay giúp đỡ mọi người. Năm nay họ đặc biệt hợp với màu trắng. Diện bộ trang phục màu này vào mùng 1 năm nay sẽ mang lại nhiều may mắn cho tuổi Mão. Màu trắng còn mang ý nghĩa của sự khoan thai, năng động cả trong công việc lẫn cách ứng xử.

Tuy nhiên, tuổi Mão cũng cần tránh các màu như: cam, hồng, tím, đỏ...để bảo toàn năng lượng cũng như sự may mắn của mình.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường được người đời nhìn nhận là quý nhân, bản tính lương thiện. Vào ngày mùng 1 năm 2021 họ rất hợp với màu trắng. Đây là màu sắc có tính chất trung hòa, tươi sáng và mang lại may mắn.

Tuy nhiên họ cần tránh xa màu vàng ánh kim và bạc để không rước họa vào thân. Có như vậy họ mới có được một năm mới suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được biết đến là một con giáp lanh lợi, thông minh cho nên vô cùng thích hợp cho công việc kinh doanh. Người tuổi Tỵ năm nay hợp với màu vàng vì nó sẽ mang đến nhiều tài lộc trong công việc.

Ngoài ra, những người tuổi Tỵ nên tránh các màu thuộc hành Hỏa như: hồng, đỏ, cam vì Hỏa khắc Kim. Hơn nữa, người tuổi Tỵ cũng không nên dùng màu xanh nước biển, đen vì Kim sinh Thủy dễ bị sinh xuất.

Tuổi Ngọ

Nếu nói màu vàng là màu tượng trưng cho năm 2021 cũng không quá bất ngờ, vì rất nhiều con giáp hợp với màu sắc này, và tuổi Ngọ cũng không ngoại lệ. Đối với tuổi Ngọ thì màu vàng có ý nghĩa thể hiện sự năng động, khỏe mạnh.

Màu vàng là màu tượng trưng cho 2021 và hợp với người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ nên cân nhắc màu xanh lá và đặc biệt tránh xa các màu như: đỏ, hồng, cam...

Tuổi Mùi

Năm 2021 thì tuổi Mùi rất dễ chọn quần áo vì hợp với rất nhiều màu. Nếu tuổi Mùi mệnh Kim sẽ hợp màu bạc, vàng; mệnh Thủy sẽ hợp xanh dương, trắng, bạc; tuổi Mùi mệnh Hỏa và Mộc thì khá hợp với màu đen, xanh dương. Trường hợp mệnh Thổ thì lại hợp với đỏ và tím, tóm lại là tuổi Mùi năm nay rất đa dạng màu sắc và cũng không cần quá lo âu về việc kỵ màu.

Tuổi Thân

Tuổi Thân nên diện màu xanh dương, trắng hoặc đen vào ngày mùng 1 tết là hợp nhất. Ngoài ra, nên tránh các màu như: xám, xanh lá, đỏ, cam.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến là những người siêng năng và tháo vát. Đầu năm nay tuổi này đặc biệt hợp để diện những trang phục có màu đen. Đối với tuổi Dậu thì màu đen mang ý nghĩa quyền quý, sang trọng và mang lại may mắn.

Đối với tuổi Dậu thì màu đen mang ý nghĩa quyền quý, sang trọng và mang lại may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Dậu nên tránh màu xám, trắng, ghi vì thuộc hành Kim, Thổ sinh Kim sẽ giảm đi năng lượng.

Tuổi Tuất

Năm nay là một năm bình thường của tuổi Tuất, vì không quá may mắn cũng không quá xui rủi. Màu sắc vì thế mà cũng khá thoải mái cho tuổi này. Tuy nhiên, để mang lại nhiều may mắn hơn cả thì nên chọn màu trắng hoặc vàng để diện ngày đầu năm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường được biết đến là những người yêu thích cuộc sống bình yên, không bon chen. Họ đặc biệt hợp với màu trắng vào ngày đầu năm. Đối với tuổi Hợi thì màu trắng mang ý nghĩa thể hiện sự may mắn, mạnh mẽ trong cuộc sống.

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Tuổi Hợi thường được biết đến là những người yêu thích cuộc sống bình yên, không bon chen - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, họ cần tránh các màu thuộc hành Hỏa như: đỏ, hồng, tím, cam vì Hỏa khắc Kim. Ngoài ra, họ cũng không nên dùng màu đen, xanh nước biển vì Kim sinh Thủy gây thất thoát năng lượng.

Tuy việc chọn màu sắc quần áo trong dịp đầu năm đối với văn hóa phương Đông chúng ta khá quan trọng. Nhưng nếu bạn là người bận rộn và không quan tâm lắm về chủ đề này thì lời khuyên là nên chọn những màu trung tính. Vì chúng ít gây ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, hơn nữa cũng dễ phối đồ hơn. Thông tin trong bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mong những chia sẻ về chủ đề mùng 1 tết không nên mặc áo màu gì và nên mặc màu gì để mang lại may mắn cả năm có thể giúp ích cho các bạn.