Cách tẩy quần áo bị lem màu đơn giản tại nhà chị em cần biết

Thông thường, những loại áo quần kém chất lượng, có màu đậm, mới mua về hay bị phai màu khi giặt chung với các loại khác thì khiến cho màu của nó bị loang ra tất cả. Bạn không phân loại chúng ra trước khi giặt khiến chúng bị vò nát và quyện màu vào nhau.

Đôi khi bạn mệt mỏi vì công việc nhà cửa, bận rộn cả ngày và không có thời gian phân loại riêng từng loại quần áo để giặt, vô tình làm lem đi một chiếc áo sáng màu mà bạn yêu thích. Bạn cảm thấy tiếc và cố gắng lôi nó ra, vò nhàu nát sẽ chỉ khiến cho chiếc áo thêm sờn. Ở bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ cho bạn cách tẩy quần áo bị lem màu đơn giản tại nhà vừa nhanh vừa sạch.

Bước 1: Cho 1 thìa nước rửa bát và 1 thìa baking soda vào một chiếc bát và trộn lẫn. Thêm một nắp nước oxy già và 1 cốc nước sạch rồi khuấy đều.

Baking soda là một loại bột có màu trắng không mùi, vị hơi mặn do đó nó còn có tên gọi khác là muối nở. Baking soda có thể hòa tan được với nước hoặc các chất khoáng khác, được dùng trong công nghiệp thực phẩm, y tế, tẩy trùng,... Nó có tác dụng tẩy các vết bẩn, làm sạch và khử mùi hiệu quả đồng thời làm sợi vải thêm mềm giúp người mặc luôn thoải mái. Các bước thực hiện bao gồm:

Bước 2: Cho chiếc áo bị lem màu vào chậu giặt, đổ một lượng vừa đủ hỗn hợp trên lên vết bẩn và dùng bàn chải sạch nhẹ nhàng chà lên vết bẩn để tránh khiến vải bị sờn và hóng.

Baking soda giúp đánh bay vết bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Tiếp tục chà cho đến khi vết bẩn mờ dần, để yên như vậy khoảng 15 phút cho baking soda ngấm vào vết bẩn và loại bỏ nó ra khỏi áo quần.

Bước 4: Cuối cùng giặt áo quần lại với bột giặt thông thường, xả sạch với nước và phơi khô.

Cách chữa quần áo bị loang màu bằng baking cực kỳ thông dụng, an toàn và hiệu quả do đó được nhiều người tin dùng.

Dùng chanh tươi

Chanh tươi có tính axit và chất oxy hóa cực mạnh có khả năng làm sạch vết bẩn.

Chanh tươi + Bột giặt: Bạn đổ ½ chén nước cốt chanh tươi cùng 1 thìa bột giặt, khuấy đều cho bột giặt hòa tan. Sau đó cho hỗn hợp này lên vết bẩn lem màu ngâm khoảng 15 phút. Dùng bàn chải chà nhẹ nhàng đến khi vết bẩn sạch và xả sạch lại bằng nước lạnh. Đây là cách xử lý quần áo màu bị dính màu khác và khử mùi đơn giản nhất tại nhà mà ai cũng có thể áp dụng.

Chanh tươi kết hợp bột giặt trị vết lem màu - Ảnh minh họa: Internet

Chanh tươi + Thuốc tím: Để vết bẩn được tẩy sạch nhất và hiệu quả tốt hơn, bạn nên kết hợp nước cốt chanh tươi và thuốc tím. Hai chất này tác dụng với nhau giúp đánh bay vết bẩn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đổ 1 nắp chai thuốc tím vào 1 bát nước lạnh và khuấy đều rồi bôi lên vùng vải bị lem màu. Sau đó nhỏ vài giọt nước cốt chanh tươi lên chỗ quần áo đã bôi thuốc tím. Axit có trong chanh sẽ tác dụng với thuốc tím giúp oxy hóa màu và khiến vết loang lổ biến mất.

Chanh tươi kết hợp với thuốc tím oxy hóa màu đánh bay vết bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Chanh tươi + giấm trắng: Đây là một trong những cách chữa quần áo trắng bị dính màu khác khi giặt nhanh nhất. Chanh tươi và giấm trắng đều có vị chua và tính axit tẩy rửa cao, khi kết hợp với nhau khiến công dụng của chúng được phát huy mạnh hơn.

Dùng bột giặt bình thường giặt thật sạch áo trắng, vắt khô. Sau đó lấy nước cốt chanh bôi lên vết bẩn, chỗ bị lem màu, dùng bàn chải chà xát nhiều lần. Tiếp theo cho giấm vào chậu và pha loãng với nước sạch, bỏ áo trắng vào ngâm khoảng 5 phút. Cuối cùng xả sạch lại với nước và đem phơi.

Dùng giấm trắng

Giấm trắng ngoài công dụng là một loại gia vị, nó còn được xem là một loại chất làm sạch an toàn và tiết kiệm chi phí. Bạn có thể đổ trực tiếp giấm lên những vết bẩn cứng đầu nhất và dùng bàn chải chà nhẹ nhàng đến khi vết bẩn mờ dần.

Giấm trắng giúp giặt sạch quần áo và tiết kiệm chi phí - Ảnh minh họa: Internet

Nếu áo quần bị loang màu nhiều chỗ. Bạn hãy thực hiện như sau: Dùng nước lạnh pha loãng giấm và bột giặt trong chậu. Sau đó cho quần áo vào chậu và ngâm khoảng 30 phút. Dùng bàn chải chà sạch vết bẩn và tay vò áo quần như bình thường. Mùi chua của giấm sẽ bay hơi khi bạn phơi khô dưới ánh nắng, nên bạn không cần phải lo nó để lại mùi hương khó chịu trên quần áo đâu nhé.

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Dùng oxy già

Oxy già được biết đến là một chất tẩy rửa cực mạnh. Nếu các biện pháp đơn giản trên không hiệu quả thì hãy thử cách này nhé.

Dùng oxy già loại bỏ vết ố trên áo trắng - Ảnh minh họa: Internet

Pha loãng oxy già với nước theo tỷ lệ 1:6. Cho quần áo vào hỗn hợp và ngâm khoảng 30 phút. Sau khi thấy vết bẩn đã bị đánh bay dần bởi oxy già. Bạn vò quần áo lại với bột giặt thông thường và đem phơi khô. Oxy già còn được dùng để rửa vết thương nên khá an toàn cho da bạn nhé.

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm rõ được một số cách tẩy quần áo bị lem màu đơn giản tại nhà và nếu lỡ một ngày mệt quá quên phân loại đồ thì vẫn không thấy hốt hoảng khi chiếc áo xinh yêu bị ố bẩn. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những thông tin bổ ích tiếp theo bạn nhé.