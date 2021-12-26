3 phong thuỷ nhà ở “vừa chiêu tài vừa vượng vận”, gia chủ nhất định phải xem chuẩn bị chào đón năm mới thịnh vượng

Muốn vượng tài lộc trong năm mới thì phải lưu ý để không gian sống được thoáng mát. Bởi một năm mới là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp, ai cũng cầu may mắn làm ăn phát tài, phát lộc. Phong thủy nhà ở được đặc biệt coi trọng, khi phong thủy tốt thì mưa thuận gió hòa cả năm.

1. Bàn làm việc không để sát cửa sổ

Bàn làm việc phải đặt càng xa cửa sổ càng tốt nơi bạn có thể nhìn thấy tầm nhìn xa giữ cho tầm nhìn rộng khi làm việc, điều này sẽ giúp ích cho triển vọng nghề nghiệp của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nên trồng thêm các loại cây, ban công phải thoáng đãng, rộng rãi

Phải có sự sống trong ngôi nhà của bạn và chống lại sự vô hồn bởi đây là nguồn gốc của những điều xui xẻo. Một ngôi nhà thiếu sức sống luôn khiến các thành viên trong gia đình chán nản, phiền muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Ban công không nhất thiết phải quá rộng hay vuông vắn, nhưng một khi đã có thì phải sạch sẽ và trang nhã. Đảm bảo sao cho toàn bộ diện tích ban công được ánh nắng mặt trời chiếu vào càng nhiều càng tốt.

3. Giữ nhà cửa luôn sạch sẽ

Gia đình nào cũng có thói quen dọn dẹp nhà cửa trước thềm năm mới là để quét sạch mọi điều xui xẻo và chia tay điều cũ, chào đón những cái mới.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ bên trong và bên ngoài của ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp, điều này mang lại cảm giác tích cực cho các thành viên. Một số đồ vật cũ để cả năm không dùng tới cũng nên bỏ đi. Đó cũng là dịp để cả thành viên trong gai đình cùng nhau dọn dẹp, để chào đón một năm mới bình an, sung túc.

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