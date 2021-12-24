'Thần Phật phù trợ', 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 1, mưu sự dễ thành, đánh đâu thắng đó

Tử vi hàng ngày 24/12/2021 11:30

Nhờ có Thần Phật phù trợ, 3 con giáp dưới đây bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, thành công, khiến mọi người xung quanh ao ước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thêm phần quyết đoán khi đứng trước các quyết định quan trọng trong hôm nay nhờ có Tỷ Kiên chiếu mệnh. Trong tháng 1 này bạn đừng để cơ hội trôi qua mất khi nó đang bày ra trước mắt. Mọi việc bạn cân nhắc kĩ càng, tham khảo thông tin nhiều chiều để có thể đưa ra lựa chọn khách quan nhất. Người làm công ăn lương thăng tiến nhanh chóng trong thời điểm này giữ vững được tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, sau đó áp dụng kiến thức vào thực tế công việc để khẳng định năng lực, gây ấn tượng với cấp trên.

Với người kinh doanh, buôn bán hay làm chủ, cát tinh thúc đẩy khiến công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn phát hiện ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho mình.

 

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 Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tháng 1 này người tuối Dần sẽ phát tài, đây là khoảng thời gian khá thuận lợi đối với bản mệnh trên phương diện tài lộc.

 

Với người đầu tư, kinh doanh, chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ, đặc biệt trong những ngày đầu tháng. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Thậm chí, bạn còn chẳng có thời gian nào để nghỉ ngơi.

 

Cuối tháng có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần người tuổi này nắm bắt được là phát tài phát lộc. Nếu thấy cơ hội phù hợp với mình thì bạn nên nhanh chóng nắm bắt ngay, chớ do dự, chần chừ quá lâu. Càng nhanh chớp lấy thời cơ thì túi tiền của bạn càng mau chóng rủng rỉnh, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

 

Tuy nhiên, càng đầu tư lớn thì càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy nên bản mệnh cũng cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi đổ tiền đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào để tránh ném tiền qua cửa sổ, vừa mất tiền mất sức mà còn ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của bạn.

 

'Thần Phật phù trợ', 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 1, mưu sự dễ thành, đánh đâu thắng đó - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể trở thành con giáp phát tài trong tháng 1 này một phần là bởi bạn biết tích lũy tiền bạc từng chút một, không bao giờ tiêu xài phung phí vì lo lắng dịch bệnh kéo dài sẽ khiến công việc bấp bênh, nguồn thu sẽ dần trở nên eo hẹp.

Thậm chí, có nhiều người chủ động chuyển sang tập trung kinh doanh online và giờ đây việc buôn bán đã "vào guồng" nên doanh thu khá ổn định. Đây là cơ hội hốt bạc do đó người tuổi Thìn đừng chần chờ gì nữa mà hãy chủ động lên.

Những thử thách trong thời gian này cũng khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ khả năng của mình. Nhờ thế, bạn học hỏi được nhiều hơn, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong mọi việc.

Tuy nhiên, dù có đang dành được thắng lợi nhất thời thì bạn cũng chớ nên chủ quan, hãy dành một khoảng thời gian nhất định để đánh giá lại các quyết định trước đây của mình. Muốn thật sự thành công, hãy là con giáp sống có kế hoạch.

 

'Thần Phật phù trợ', 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 1, mưu sự dễ thành, đánh đâu thắng đó - Ảnh 3
 Ảnh minh họa: Internet 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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