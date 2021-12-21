Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp sau coi chừng phá sản trắng tay, hung tinh lấn át, vận đen đuổi đến cuối năm

Tử vi cho biết nửa cuối năm 2021, người tuổi Tuất trước hết cần chú ý bản thân. Con giáp này trong 7 ngày tới dễ bị kích động tinh thần, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, nên dễ gây thất thoát tiền bạc trong thời gian tới.

Những người tuổi Tuất lưu ý làm gì cũng cần đặt cái tâm nên làm trọng, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa tranh chấp kiện tụng. Đồng thời, nên tích cực mở rộng các mối quan hệ xã giao, khi khó khăn còn có chỗ cậy nhờ. Với những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch hay giải trí gặp nhiều khó khăn. Bạn hãy thận trọng đừng đầu tư lớn kẻo dễ bị lừa gạt, mất mát tiền bạc, xôi hỏng bỏng không.

Đồng thời, trong thời gian này cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công thăng tiến như mong muốn.

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Tuổi dần

Người tuổi Dần bẩm sinh đã mang khí chất bá vương, nhưng đôi lúc con giáp này lại quá cao ngạo, cố chấp nên làm mất lòng không ít người. Những ngày sắp tới là năm tuổi của con giáp này nên vận thế biến động, mọi việc không ổn định. Đặc biệt kim tiền vận xuất hiện rất nhiều hung tinh nên việc kiếm tiền khó khăn và khó thành công trong cuộc sống.

Tốt nhất người tuổi Dần không nên nghĩ đến việc “làm giàu sau một đêm”, càng không nên kiếm tiền theo con đường phi pháp nếu không chỉ tổn thất về tiền bạc và còn dễ dính vào kiện tụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Dường như bất cứ ai cũng muốn gây khó khăn cho bạn, khiến bạn khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tinh thần căng thẳng cũng khiến bạn muốn từ bỏ, không tiếp tục cố gắng nữa.

Thái Tuế hung tinh cảnh báo bạn làm việc gì cũng phải cẩn thận, dồn tâm huyết để làm. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân xem mình có vướng phải lỗi lầm hoặc khuyết điểm nào không. Chỉ khi chịu thay đổi, bạn mới tìm ra hướng khắc phục.

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