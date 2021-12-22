Từ 22/12 đến 31/12, 3 con giáp có 'số hưởng', công việc thuận lợi, tài lộc vào nhà, sắm xe, tậu nhà mới

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 07:45

Vào những ngày cuối năm, đặc biệt là trong tháng 12, cuộc sống của 3 con giáp dưới đây sẽ có chuyển biến bất ngờ, thay đổi chỗ ở, tài lộc khởi sắc.

Tuổi Mùi

Đa số tuổi Mùi đều được trời ban nhiều phước lành, họ có thể không quá giàu có nhưng lại được mọi người hết mực yêu thương, đường đời có chông gai vấp ngã cũng có người đỡ đần. Tử vi học có nói, trong những ngày cuối tháng 12 này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp và nhân duyên đều có khởi sắc và thay đổi chỗ ở.

Tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn, mua được nhà, chỉ cần cố gắng và nỗ lực để nắm bắt cơ hội, chắc chắn tiền tài sẽ tự tìm đến túi của bạn. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có vận đào hoa tăng đáng kể, đi tới đâu cũng có người khác phái giúp đỡ.

tu vi tuoi mui 2021
 Ảnh minh họa:Internet

 

Tuổi Thìn

 

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn khá thuận lợi. Người độc thân đứng trước cơ hội tìm cho mình một nửa yêu thương khi sẽ được mai mối cho gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân tuổi này sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình. Nhưng muốn mọi chuyện thuận lợi, bạn sẽ cần năng tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, chủ động giữ mối quan hệ với người mà mình có thiện cảm.

 

Về công việc, sự nghiệp có những bước khởi sắc, thay đổi chỗ ở, mua được tài sản lớn. Đặc biệt có quý nhân phù trợ, hãy biết nắm lấy cơ hội.

 

tu vi tuoi mui 2021
 Ảnh minh họa:Internet

 

Tuổi Ngọ

 

Trong năm nay tuổi Ngọ đã vất vả gây dựng cho mình cơ đồ, sự nghiệp vững chắc, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những ngày cuối của tháng 12 sẽ là thời điểm vàng có cơ hội mới trong làm ăn và quý nhân phù trợ, thay đổi chỗ ở có nhiều khởi sắc trong làm ăn kinh doanh.

 

Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới trong cơ quan của bạn. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là thời điểm hứa hẹn từ đây đến cuối năm tới sẽ sở hữu những tài sản có giá trị.

 

tu vi tuoi mui 2021
 Ảnh minh họa:Internet 

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