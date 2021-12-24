Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' làm giàu không khó, ngồi nhà vẫn đón lộc lá tới tấp, làm ăn thuận lợi

Tử vi hàng ngày 24/12/2021 12:00

Đây là thời điểm may mắn nhất của 3 con giáp dưới đây, sẽ nhận được nhiều phúc lộc và tiền vào như nước. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc, tiền vàng ngập két là chuyện sớm muộn.

Tuổi thân

Con giáp phát tài trong 10 ngày tới này đầu tiên phải kể đến người tuổi Thân. Vậy là sau bao khó khăn vất vả, cuối cùng thì tài lộc cũng nở rộ với những người tuổi này.

 

Nhìn chung, đây sẽ là thời điểm thích hợp để những chú Khỉ tận dụng những cơ hội kiếm tiền tốt hơn so với trước đó, bảo đảm cho bản mệnh khả năng tài chính vững vàng trong những ngày cuối năm.

 

Người làm kinh doanh có điểm sáng tài lộc vào thời điểm cuối tuần, khi những khoản đầu tư trước đó dần đem lại lợi nhuận. Bạn có thể dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chú ý hợp tác với những người giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy.

 

Dù các khoản thu vào không thể nói là giúp bạn một bước giàu sang phú quý nhưng ít ra bạn vẫn có khoản thu vào nên có thể chi tiêu thoải mái. Thế nhưng đừng vì thấy có thêm chút tiền mà tiêu pha quá trớn không tích lũy đảm bảo cho tương lai.

 

Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' làm giàu không khó, ngồi nhà vẫn đón lộc lá tới tấp, làm ăn thuận lợi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Tuổi sửu

Ai cũng biết người tuổi Sửu có tính cách rất trầm lặng, họ không thích thể hiện quan điểm của bản thân nên tất nhiên, họ cũng chẳng bao giờ khoe khoang bản thân mình.

 

Tuổi Sửu nhờ có Tam Hợp Thái Tuế che chở nên đường công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở. Thành công mà bạn giành được hôm nay chính là nền tảng vững chắc để tiến nhanh hơn, xa hơn trong tương lai sau này nên hãy nhanh tay tận dụng cơ hội khi đang được trao nhé. Trong 10 ngày tới nếu bạn vẫn chăm chỉ, chịu khó làm lụng thì sẽ không phải lo lắng không có tiền tiêu, không những thế còn tích lũy được một khoản để phòng khi sau này cần dùng tới nữa.

 

Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' làm giàu không khó, ngồi nhà vẫn đón lộc lá tới tấp, làm ăn thuận lợi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Tuổi ngọ

Tam Hội báo hiệu người tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên trong 10 ngày tới công việc phát triển thuận lợi, dù gặp phải chút trở ngại nhưng cũng không đáng lo lắm. 

Con giáp này cứ tự tin bước về phía trước, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Nhìn chung bạn không phải tốn nhiều thời gian để giải quyết nhiệm vụ được giao, cũng không phải tính toán gì nhiều mà chỉ cần làm theo đúng kế hoạch thì sẽ gặt hái được thành quả.

 

Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' làm giàu không khó, ngồi nhà vẫn đón lộc lá tới tấp, làm ăn thuận lợi - Ảnh 3
  Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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