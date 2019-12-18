Vóc dáng mảnh mai hay vòng eo thon gọn sẽ chẳng còn là mơ ước nếu nàng nhớ kỹ những 'nguyên tắc vàng' này

Nếu bạn là một cô nàng bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân mà vẫn muốn có thân hình chuẩn đồng hồ cát, hãy thử áp dụng những cách giữ dáng đẹp cực đơn giản này:

Bên cạnh đó, bạn nên bổ sung thêm mỗi ngày một lạng thịt bò để đảm bảo sức khỏe tốt, giúp thân hình săn chắc, gọn gàng.

Hạn chế ăn tinh bột càng ít càng tốt, nếu có thể hãy thay thế chúng bằng những thực phẩm khác như: khoai tây, khoai lang... để cơ thể vẫn được cung cấp đủ dưỡng chất mà không lo bị béo.

Ăn thịt bò mỗi ngày giúp làm săn cơ, thon gọn người - Ảnh minh họa: Internet

Trong thịt bò có chứa các chất protein, lipit rất tốt cho cơ. Ăn thịt bò mỗi ngày sẽ giúp bạn không bị thừa mỡ, thân hình khỏe khoắn.

2. Tập thể dục 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày, sau đó ăn ngay một trái chuối tiêu

Mỗi ngày chỉ cần dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để vận động, thói quen này vừa tốt cho sức khỏe lại đẹp dáng.

Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục không nhất thiết phải đến phòng tập, bạn có thể tự thực hiện tại nhà với những bài tập đơn giản. Đặc biệt, sau khi tập thể dục, bạn nên ăn ngay 1 trái chuối tiêu để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất. Nguyên nhân là vì trong chuối tiêu có chứa các chất xơ, cực kỳ tốt trong việc nâng cơ mông, đóng vai trò quan trọng để bạn sở hữu vòng eo "con kiến".

Ăn chuối tiêu sau khi tập thể dục giúp nâng cơ mông - Ảnh minh họa: Internet

3. Không nạp đồ ăn có mỡ sau 8 giờ tối

Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì rất nhiều người thừa nhận rằng khó có thể làm được. Tuy nhiên, đây là chìa khóa quan trọng trong cách giữ dáng đẹp cần phải thực hiện. Bạn nên tập dần thói quen không ăn các loại thực phẩm có chứa dầu mỡ, chất béo sau 8 giờ tối.

Hạn chế ăn đồ ăn chứa dầu mỡ sau 8 giờ tối - Ảnh minh họa: Internet

Nếu giữ được thói quen này, không chỉ giúp các bạn có một thân hình gọn gàng, bụng phẳng lì không mỡ thừa mà còn tốt cho sức khỏe.

4. Thải độc tố trong cơ thể 1 tháng 1 lần (nhịn ăn 1 ngày, chỉ uống nước)

Đây là bí quyết giữ dáng của các mỹ nhân Trung Hoa thời xưa. Mỗi tháng, họ sẽ nhịn ăn 1 ngày và chỉ uống các loại trà, nước để thải độc cơ thể. Phương pháp này đang được nhiều người áp dụng, vừa giúp giảm cân vừa giúp cải thiện hoạt động cho các cơ quan tiêu hóa.

Một tháng nên nhịn ăn 1 ngày và chỉ uống nước - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách giữ dáng đẹp đơn giản, bạn có thể áp dụng hàng ngày mà không tốn quá nhiều thời gian. Chúc các bạn thành công!