U50 vẫn sở hữu khuôn ngực căng tròn, săn chắc nhờ những cách đơn giản áp dụng mỗi ngày

Ở độ tuổi sau 40, nhiều chị em có chung một nỗi lo lắng về cơ thể bị lão hóa đặc biệt là ở vùng ngực. Hãy áp dụng ngay những cách giúp ngực săn chắc dưới đây để đẩy lùi vấn đề này:

Sau mỗi lần sinh nở, vòng 1 của chị em thường bị chảy xệ, không được căng tròn như thời con gái. Ngoài ra, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và tuổi tác ngày một tăng cũng là lý do khiến khuôn ngực của chị em ngày càng lão hóa.

Nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và làn da. Khi uống đủ nước, các mô cơ ở tuyến vú được săn chắc, từ đó giúp cho ngực của chị em không bị chảy xệ, làn da cũng căng mịn hơn.

Nên uống đủ 2 lít nước hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

2. Hạn chế nằm nghiêng 1 bên

Theo nghiên cứu, khi nằm nghiêng một bên không chỉ chèn ép các cơ quan trong cơ thể mà còn khiến cho ngực của chị em bị chảy xệ. Cách giúp ngực săn chắc chính là duy trì tư thế ngủ thẳng, vừa đảm bảo sức khỏe vừa bảo vệ làn da và vùng ngực không bị lão hóa.

Nằm nghiêng khiến ngực bị chảy xệ - Ảnh minh họa: Internet

3. Tích cực ăn quả lựu mỗi ngày

Quả lựu chứa rất nhiều vitamin A, C, E... có tác dụng tốt đối với sức khỏe và giúp làn da trắng hồng, mịn màng. Ngoài ra, khi duy trì ăn lựu hàng ngày còn giúp kích thích cơ thể tiết estrogen giúp vòng một đầy đặn và săn chắc.

Ăn lựu giúp tăng size vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

4. Tập thể dục thường xuyên

Duy trì tập thể dục từ 30 – 50 phút mỗi ngày không chỉ là cách giúp ngực săn chắc, tập thể dục đều đặn còn kích thích các mô cơ phát triển, làm thon gọn vóc dáng.

5. Đắp mặt nạ chuối lên vùng ngực

Chuối có rất nhiều công dụng làm đẹp da nhưng ít ai biết loại quả này còn có công dụng làm tăng size và săn chắc vòng 1. Thành phần vitamin và các chất chống oxy hóa mạnh trong chuối giúp vòng 1 được nở nang và chống chảy xệ rất tốt đối với phụ nữ.

Mặt nạ chuối giúp vòng 1 nở nang - Ảnh minh họa: Internet

Chị em nào đang tự ti về cơ thể của mình ở độ tuổi U50 có thể áp dụng các cách giúp ngực săn chắc ở trên, để tự tin lấy lại nhan sắc của mình. Chúc chị em thành công!