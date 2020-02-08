U50 vẫn sở hữu khuôn ngực căng tròn, săn chắc nhờ những cách đơn giản áp dụng mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/02/2020 05:10

Ngực bị chảy xệ khiến nhiều chị em tự ti với chồng và chính bản thân mình, hãy duy trì các thói quen đơn giản dưới đây là cách giúp ngực săn chắc hơn.

Ở độ tuổi sau 40, nhiều chị em có chung một nỗi lo lắng về cơ thể bị lão hóa đặc biệt là ở vùng ngực. Hãy áp dụng ngay những cách giúp ngực săn chắc dưới đây để đẩy lùi vấn đề này:

Lý do khiến ngực bị chảy xệ

Sau mỗi lần sinh nở, vòng 1 của chị em thường bị chảy xệ, không được căng tròn như thời con gái. Ngoài ra, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và tuổi tác ngày một tăng cũng là lý do khiến khuôn ngực của chị em ngày càng lão hóa.

cach giup nguc san chac 1
Ngực bị chảy xệ có rất nhiều nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet

Các cách giúp ngực săn chắc

1. Uống nhiều nước

Nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và làn da. Khi uống đủ nước, các mô cơ ở tuyến vú được săn chắc, từ đó giúp cho ngực của chị em không bị chảy xệ, làn da cũng căng mịn hơn.

cach giup nguc san chac 2
Nên uống đủ 2 lít nước hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

2. Hạn chế nằm nghiêng 1 bên

Theo nghiên cứu, khi nằm nghiêng một bên không chỉ chèn ép các cơ quan trong cơ thể mà còn khiến cho ngực của chị em bị chảy xệ. Cách giúp ngực săn chắc chính là duy trì tư thế ngủ thẳng, vừa đảm bảo sức khỏe vừa bảo vệ làn da và vùng ngực không bị lão hóa.

cach giup nguc san chac 3
Nằm nghiêng khiến ngực bị chảy xệ - Ảnh minh họa: Internet

3. Tích cực ăn quả lựu mỗi ngày

Quả lựu chứa rất nhiều vitamin A, C, E... có tác dụng tốt đối với sức khỏe và giúp làn da trắng hồng, mịn màng. Ngoài ra, khi duy trì ăn lựu hàng ngày còn giúp kích thích cơ thể tiết estrogen giúp vòng một đầy đặn và săn chắc.

cach giup nguc san chac 4
Ăn lựu giúp tăng size vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

4. Tập thể dục thường xuyên

Duy trì tập thể dục từ 30 – 50 phút mỗi ngày không chỉ là cách giúp ngực săn chắc, tập thể dục đều đặn còn kích thích các mô cơ phát triển, làm thon gọn vóc dáng.

5. Đắp mặt nạ chuối lên vùng ngực

Chuối có rất nhiều công dụng làm đẹp da nhưng ít ai biết loại quả này còn có công dụng làm tăng size và săn chắc vòng 1. Thành phần vitamin và các chất chống oxy hóa mạnh trong chuối giúp vòng 1 được nở nang và chống chảy xệ rất tốt đối với phụ nữ.

cach giup nguc san chac 5
Mặt nạ chuối giúp vòng 1 nở nang - Ảnh minh họa: Internet

Chị em nào đang tự ti về cơ thể của mình ở độ tuổi U50 có thể áp dụng các cách giúp ngực săn chắc ở trên, để tự tin lấy lại nhan sắc của mình. Chúc chị em thành công!

7 cách giúp săn chắc ngực sau khi giảm cân

7 cách giúp săn chắc ngực sau khi giảm cân

Mặc dù ngực chảy xệ là điều hoàn toàn tự nhiên sau khi giảm cân, nhưng nhiều chị em sẽ cảm thấy mất tự tin. Hãy tham khảo 7 mẹo nhỏ giúp săn chắc ngực hậu giảm cân.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ chuối ăn lựu hàng ngày uống đủ nước

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động