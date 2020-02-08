U50 vẫn sở hữu khuôn ngực căng tròn, săn chắc nhờ những cách đơn giản áp dụng mỗi ngày

Ngực bị chảy xệ khiến nhiều chị em tự ti với chồng và chính bản thân mình, hãy duy trì các thói quen đơn giản dưới đây là cách giúp ngực săn chắc hơn.
- Cách loại bỏ mọc mụn ở ngực, ở lưng hiệu quả
- 'Hô biến' làn da xỉn màu trở nên trắng hồng mịn màng sau Tết chỉ với 1 quả đu đủ
Ở độ tuổi sau 40, nhiều chị em có chung một nỗi lo lắng về cơ thể bị lão hóa đặc biệt là ở vùng ngực. Hãy áp dụng ngay những cách giúp ngực săn chắc dưới đây để đẩy lùi vấn đề này:
Lý do khiến ngực bị chảy xệ
Sau mỗi lần sinh nở, vòng 1 của chị em thường bị chảy xệ, không được căng tròn như thời con gái. Ngoài ra, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh và tuổi tác ngày một tăng cũng là lý do khiến khuôn ngực của chị em ngày càng lão hóa.
Các cách giúp ngực săn chắc
1. Uống nhiều nước
Nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và làn da. Khi uống đủ nước, các mô cơ ở tuyến vú được săn chắc, từ đó giúp cho ngực của chị em không bị chảy xệ, làn da cũng căng mịn hơn.
2. Hạn chế nằm nghiêng 1 bên
Theo nghiên cứu, khi nằm nghiêng một bên không chỉ chèn ép các cơ quan trong cơ thể mà còn khiến cho ngực của chị em bị chảy xệ. Cách giúp ngực săn chắc chính là duy trì tư thế ngủ thẳng, vừa đảm bảo sức khỏe vừa bảo vệ làn da và vùng ngực không bị lão hóa.
3. Tích cực ăn quả lựu mỗi ngày
Quả lựu chứa rất nhiều vitamin A, C, E... có tác dụng tốt đối với sức khỏe và giúp làn da trắng hồng, mịn màng. Ngoài ra, khi duy trì ăn lựu hàng ngày còn giúp kích thích cơ thể tiết estrogen giúp vòng một đầy đặn và săn chắc.
4. Tập thể dục thường xuyên
Duy trì tập thể dục từ 30 – 50 phút mỗi ngày không chỉ là cách giúp ngực săn chắc, tập thể dục đều đặn còn kích thích các mô cơ phát triển, làm thon gọn vóc dáng.
5. Đắp mặt nạ chuối lên vùng ngực
Chuối có rất nhiều công dụng làm đẹp da nhưng ít ai biết loại quả này còn có công dụng làm tăng size và săn chắc vòng 1. Thành phần vitamin và các chất chống oxy hóa mạnh trong chuối giúp vòng 1 được nở nang và chống chảy xệ rất tốt đối với phụ nữ.
Chị em nào đang tự ti về cơ thể của mình ở độ tuổi U50 có thể áp dụng các cách giúp ngực săn chắc ở trên, để tự tin lấy lại nhan sắc của mình. Chúc chị em thành công!