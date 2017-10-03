Trộn viên Vitamin E và B1 bôi theo cách này, da trắng như trứng bóc chỉ sau 1 lần dùng

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/10/2017 15:56

Viên Vitamin E nhỏ bé, có bán ở các hiệu thuốc lại có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn tưởng.

Làm đẹp với Vitamin E ngày nay không còn là điều gì quá xa lạ. Vitamin E là một trong những vi chất rất cần thiết cho làn da để duy trì sự trẻ trung và mềm mượt.

Trong các yếu tố quyết định nhan sắc phụ nữ, thì da mặt là một trong những phần quan trọng nhất. Một làn da trắng mịn từ lâu đã trở thành chuẩn mực sắc đẹp cho phụ nữ Á Đông. Khuôn mặt trắng sáng, mịn màng là thứ giúp các cô gái gây thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên làn da mặt mỏng manh của chúng ta cũng rất dễ bị ảnh hưởng bới các tác nhân bên ngoài như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, khói bụi. Những điều này khiến cho da mặt bị đen xạm và mất đi sức sống. 

Để phục hồi làn da tổn thương, đen xạm do nắng hoặc đen bẩm sinh, chúng ta có thể dùng công thức kết hợp giữa Vitamin E và sữa chua, 2 nguyên liệu rất dễ tìm và rẻ tiền. Ngoài ra, một chất dưỡng ẩm và diệt khuẩn khác là mật ong. Mật ong giúp kết cấu hỗn hợp mềm mịn hơn đồng thời phù hợp cho cả những làn da mụn hay bị tổn thương.

Trộn viên Vitamin E và B1 bôi theo cách này, da trắng như trứng bóc chỉ sau 1 lần dùng - Ảnh 1

Thành phần:

- Vitamin E: 3 viên nang

- Sữa chua không đường: 1 hũ

- Mật ong: 2 thìa cafe

- Vitamin B1:3 viên

- Một chút nước ấm

Cách làm:

Trộn viên Vitamin E và B1 bôi theo cách này, da trắng như trứng bóc chỉ sau 1 lần dùng - Ảnh 2

Đầu tiên, bạn nghiền viên B1 với nước ấm cho thuốc mềm ra, dùng thìa tán nhuyễn. Tiếp theo, trộn B1 đã nghiền nhuyễn với 3 muỗng sữa chua, 2 thìa mật ong, dầu của 3 viên Vitamin E, rồi dùng cọ hoặc muỗng khuấy đều.

Rửa mặt sạch với nước ấm. Nếu có thời gian, bạn có thể xông mặt với nước nóng để lỗ chân lông nở ra. Tiếp theo, dùng cọ quét đều hỗn hợp vừa làm lên da mặt 1 lớp dày. Nằm thư giãn 15 phút sau đó rửa sạch mặt với nước.

Làm liệu trình này tuần 3 lần trong 2 tuần đầu. Trong thời gian điều trị, bạn nên bảo vệ da mặt cẩn thận bằng cách che chắn khi ra đường, ăn nhiều trái cây, rau củ và uống nhiều nước.

Chúc bạn thành công!

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