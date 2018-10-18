Khi kết hợp mật ong cùng một số nguyên liệu tự nhiên khác như nghệ, gừng, chanh... vào nước ấm và thưởng thức mỗi buổi sáng, bạn sẽ nhận được nhiều điều tuyệt vời hơn.

Theo nghiên cứu, uống ngay ly nước ấm sau khi thức giấc mỗi buổi sáng vô cùng tốt cho sức khỏe . Chưa kể, điều này còn hỗ trợ cải thiện làn da, vóc dáng nếu kiên trì thực hiện sau thời gian dài.

Chất chống oxy hóa trong loại mật này góp phần ngăn chặn thiệt hại gây ra bởi gốc tự do, ức chế quá trình thoái hóa tế bào giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi tắn.

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất, đặc biệt là hàm lượng axit amin, đặc tính kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn, viêm da hiệu quả.

Nước mật ong ấm

Ngoài những lợi ích từ mật ong, công thức nước uống này còn kết hợp chanh và muối. Lượng axit tự nhiên, vitamin C trong chanh hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho làn da. Trong khi các đặc tính kháng khuẩn từ muối giúp thanh lọc, loại bỏ triệt để độc tố trong cơ thể.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước ấm

- Vài giọt nước cốt chanh

- Vài hạt muối

Cách thực hiện:

Thêm mật ong, nước cốt chanh, muối mịn vào ly, dùng muỗng khuấy đều. Tiếp đó, vừa thêm nước ấm vào vừa trộn đều là có thể thưởng thức ngay.

Mật ong, chanh hỗ trợ đào thải độc tố, cung cấp kháng khuẩn giúp làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Nước nghệ mật ong ấm

Tinh bột nghệ chứa lượng lớn curcumin - "thần dược" chống lão hóa, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ. Loại củ này còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng, chống viêm, ngăn ngừa mụn hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước nóng

- Vài giọt nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ (hoặc 1 muỗng canh nước ép nghệ tươi)

Cách thực hiện:

Cho nước ép nghệ tươi, mật ong, nước cốt chanh vào ly rồi trộn đều. Đổ nước nóng vào rồi khuấy đều để các nguyên liệu hòa tan hết và thưởng thức ngay.

Nước bột nghệ ấm cung cấp lượng dồi dào chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Nước gừng mật ong ấm

Không chỉ có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa cảm cúm trong mùa lạnh, gừng còn mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da, vóc dáng. Đặc biệt, loại củ này tăng cường đào thảo mỡ thừa, chất béo và độc tố giúp giảm cân vượt trội.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn (hoặc nước ép gừng)

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện:

Cho mật ong, gừng băm hoặc nước ép gừng vào ly, thêm nước nóng vào, khuấy đều. Giữ ly nước trong 2 phút rồi thưởng thức ngay.

Gừng là nguyên liệu thanh lọc cơ thể, đào thải mỡ thừa hiệu nghiệm. Ngoài ra, chất kháng khuẩn, chống viêm trong loại củ này cực kỳ tốt trong việc tăng cường sức đề kháng cho da, cơ thể - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì uống những ly nước từ mật ong trên mỗi buổi sáng, sau khoảng 10 ngày, bạn sẽ ngỡ ngàng vì sự cải thiện của làn da lẫn vóc dáng.