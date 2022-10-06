Rộn ràng khai trương, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Tuy Hòa - Phú Yên chiêu đãi phái đẹp “deal xịn” giảm 80% tất cả dịch vụ

Đến sự kiện đặc biệt này, phái đẹp Phú Yên có cơ hội tham quan không gian spa đẳng cấp, trang thiết bị hiện đại và tận hưởng các hoạt động nghệ thuật tưng bừng. Đặc biệt, khi trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại chi nhánh ngay trong ngày, khách hàng sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi cực hấp dẫn.

Với mong muốn giúp phái đẹp Phú Yên và khu vực lân cận có thêm địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng nhằm tân trang nhan sắc, lột xác diện mạo, vào ngày 08/10/2022, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chính thức khai trương chi nhánh 5 sao tại số 192 Hùng Vương, Phường 7, Thành Phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chi nhánh Phú Yên chiêu đãi khách hàng chương trình giảm giá sốc 80% tất cả các dịch vụ cao cấp, bao gồm điều trị, chăm sóc da và thẩm mỹ. Bên cạnh đó, mỗi khách hàng còn được tặng voucher làm đẹp 1 TRIỆU và tham gia chương trình Vòng quay may mắn nhận quà hấp dẫn liền tay.

Chưa hết, DUY NHẤT trong ngày khai trương, khách hàng phát sinh hóa đơn còn được tham gia chương trình Bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn như sau:

Giải Đặc Biệt: Ghế massage toàn thân S-lux Alvina 868 trị giá 76 TRIỆU.

Giải Nhất: 1 Chỉ vàng 9999 và Thẻ làm đẹp trị giá 10 TRIỆU, tổng giải thưởng trị giá 15 TRIỆU.

Giải Nhì: 2 Bộ sản phẩm làm đẹp cao cấp INNOBLANC + 2 Thẻ làm đẹp trị giá 5 TRIỆU, tổng giải thưởng trị giá 10 TRIỆU.

Giải Ba: 3 Máy massage cổ - vai - gáy + 3 Thẻ làm đẹp trị giá 2 TRIỆU, tổng giải thưởng trị giá 5 TRIỆU.

Tham gia bốc thăm trúng thưởng với những giải thưởng vô cùng giá trị

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn “hé lộ” không gian sang trọng bậc nhất Phú Yên

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn là một trong những thương hiệu làm đẹp lớn, uy tín tại Việt Nam. Với hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc, hệ thống đã lan tỏa thành công sứ mệnh “Thăng Hoa Nhan Sắc Việt”, giúp hàng triệu phái đẹp Việt lột xác diện mạo, tự tin và tỏa sáng trong mọi khía cạnh cuộc sống.

Tiếp nối hành trình đó, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn tiếp tục ra mắt hàng loạt chi nhánh mới, tạo điều kiện cho phái đẹp tiếp cận các công nghệ cao cấp mà không phải di chuyển xa. Đồng bộ với các chi nhánh, SeoulSpa.Vn ở Phú Yên được xây dựng với quy mô rộng lớn, đẳng cấp và tọa lạc trên tuyến đường đắc địa dễ tìm.

Chi nhánh còn được đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất, với lối thiết kế đề cao tính thẩm mỹ và bố trí hệ thống đèn chiếu sáng dễ chịu, tạo nên không gian khang trang chuẩn 5 sao. Ngoài ra, tác phong và sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên tại đây cũng là điểm cộng tạo nên sự khác biệt của chi nhánh với những cơ sở khác.

Không gian làm đẹp khang trang với đầy đủ tiện nghi, nội thất cao cấp tại SeoulSpa.Vn Phú Yên

Đến Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn ở Tuy Hòa - Phú Yên, khách hàng có thể trải nghiệm hơn 200 dịch vụ điều trị, chăm sóc da và thẩm mỹ với độ an toàn cao, hiệu quả vượt trội sau liệu trình đầu tiên. Một số dịch vụ thế mạnh bạn có thể tham khảo và sử dụng tại SeoulSpa.Vn Phú Yên có thể kể đến như: Tái sinh cấu trúc nền da ECM, Nâng cơ đa điểm Lift Smart, Cấy siêu vi điểm Maxcollagen, Dr. Seoul tiêm hủy gốc nám TA 5.0, Trẻ hóa - Căng bóng da Doctor Laser Bio YL, Tắm trắng phiến hồng hoa, Giảm béo Esonic,...

Phòng dịch vụ rộng rãi, đảm bảo tính riêng tư với trang thiết bị hiện đại tại chi nhánh Phú Yên

Mỗi dịch vụ tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn đều được kiểm chứng an toàn, diễn ra theo quy trình đồng nhất, đúng chuẩn Y khoa và có chính sách bảo hành cực tốt. Đặc biệt, tại đây còn có đội ngũ bác sĩ và chuyên viên giỏi, giàu kinh nghiệm, thực hiện và theo dõi sát sao quá trình điều trị, đảm bảo kết quả thẩm mỹ và an toàn cho mỗi khách hàng.

Sự kiện khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn ở Phú Yên tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi khủng. Do đó, bạn hãy sắp xếp thời gian để có thể trải nghiệm những dịch vụ làm đẹp cao cấp với mức giá dịch vụ tiết kiệm, ưu đãi khủng nhất trong năm với giá giảm đến 80%, cùng với đó là voucher 1 triệu và cơ hội tham gia vòng quay may mắn, bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng cực hấp dẫn.