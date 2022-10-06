Cách phối thắt lưng cực bắt trend hiện nay, vừa đẹp vừa sang lại hợp với nhiều kiểu quần áo

Chúng tôi đã thu thập tất cả các bí quyết tạo kiểu thắt lưng của những người nổi tiếng có thể giúp bạn thời trang hơn.

Ngày nay, sự hiện diện của thắt lưng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết và ngày càng nhiều người thích tạo kiểu thắt lưng theo nhiều cách khác nhau. Thắt lưng là một món đồ mạnh mẽ tạo nên tỷ lệ cơ thể của bạn, tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài có chút nhàm chán và tái tạo lại tâm trạng của bạn vào ngày mới!

Ảnh: Bella Hadid

Nếu bạn chọn hai hoặc nhiều thắt lưng có cùng thiết kế hoặc kiểu dáng, chẳng hạn như màu sắc, độ dày, chi tiết, sau đó đeo chúng quanh eo, thì sự hiện diện của nó sẽ được bộc lộ rõ ​​ràng hơn và khiến mọi người quan tâm đến trang phục của bạn hơn mà không cần bất kỳ phụ kiện cầu kỳ nào nữa.

Ảnh: @dualipa

Nhân tiện, bí quyết này là một trong những bí quyết rất phổ biến không chỉ ở áp dụng được ở nữ mà còn áp dụng được với nam!

Ảnh: @lottavolcova

Có thể đeo thắt lưng lên phần da trần không?

Ảnh: Courtesy of Robberto Cavalli

Hãy ngừng định kiến ​​rằng thắt lưng là phải đeo quanh quanh eo đi! Xu hướng áo crop top và quần cạp trễ vẫn đang tăng mạnh, và trong trường hợp này nếu bạn đeo thắt lưng ở vùng bụng trần, nó không chỉ che đi phần bụng mỡ đáng xấu hổ mà còn tạo ra một phong cách thú vị hơn bạn tưởng.

Ảnh: Miranda Kerr

Miranda Kerr đã mặc một bộ suit màu xanh nhạt kết hợp với áo bra màu trắng và đeo một chiếc thắt lưng bên dưới để tôn lên điểm gợi cảm của mình.

Ảnh: Courtesy of HBO

Trong khi đó, Sarah Jessica Parker đã buộc chiếc áo sơ mi màu hồng baby của mình lại để tạo ra một chiếc áo crop top và cô phối thêm một chiếc thắt lưng cùng màu với chiếc váy cạp thấp. Thắt lưng được quấn quanh bụng càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho chiếc váy của cô.

Một cuộc chiến corset

Thắt lưng corset đã nổi lên như một trong những xu hướng của Fashion week (FW) năm 2022. Đây là phong cách tạo kiểu thắt lưng ngày nay, sử dụng một chiếc áo corset dày có thể thắt chặt từ dưới ngực đến phần trên lưng để làm cho eo thon gọn hơn và mặc như một bộ quần áo hàng ngày. như một trang phục thường ngày.

Ảnh: Kylie Jenner

Kylie Jenner là một ví dụ điển hình nhất. Cô ấy đã phối một chiếc thắt lưng corset bên ngoài chiếc áo phông trắng của mình, không phải nhờ vậy thì thân hình đồng hồ cát của cô ấy mới có thể hiện rõ sao? Như vậy, thắt lưng corset có sức mạnh giúp hình thể của bạn uyển chuyển và linh hoạt hơn.

Ảnh: @newjeans_official

Còn nếu bạn muốn sử dụng nó một cách ngẫu hứng hơn, bạn có thể tham khảo phong cách của nữ thần tượng Minzy đến từ nhóm New Jeans. Trang phục vintage Y2K giúp giảm bớt gánh nặng bằng cách phối thêm một chiếc thắt lưng đầy màu sắc bên trên quần denim và một chiếc váy xếp tầng.

Vì vậy, chiếc thắt lưng corset đã phá vỡ khuôn mẫu và tạo được nhiều kiểu theo nhiều cách khác nhau.

Theo W Korea