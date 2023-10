Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to

Chiếc vòng cổ bản to xu hướng thời trang từ ngày xa xưa đã quay trở lại đường đua thời trang. Mùa trước, thiết kế vòng cổ có mặt trái tim to đã trở thành xu hướng chủ đạo. Dây chuyền tennis với cảm giác mạnh mẽ và thanh mảnh đã là xu hướng trong một khoảng thời gian, nhưng khi dây chuyền bản to xuất hiện với phong cách đối lập thì dây chuyền tennis giờ đây khó có thể dễ dàng giành lấy vị trí đầu bảng.

Tùy thuộc vào loại dây nào mà phong cách thời trang của bạn sẽ thay đổi 180 độ, nên mức độ ứng dụng của món đồ trang sức này cũng khá cao. Các bạn hãy thử tham khảo ý tưởng thông qua các mẹo phối đồ trong thực tế sau đây nhé.