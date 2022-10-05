Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to

Thời trang 05/10/2022 05:00

Xu hướng trang sức mới đang khuấy đảo thị trường thời trang.

Chiếc vòng cổ bản to xu hướng thời trang từ ngày xa xưa đã quay trở lại đường đua thời trang. Mùa trước, thiết kế vòng cổ có mặt trái tim to đã trở thành xu hướng chủ đạo. Dây chuyền tennis với cảm giác mạnh mẽ và thanh mảnh đã là xu hướng trong một khoảng thời gian, nhưng khi dây chuyền bản to xuất hiện với phong cách đối lập thì dây chuyền tennis giờ đây khó có thể dễ dàng giành lấy vị trí đầu bảng.

Tùy thuộc vào loại dây nào mà phong cách thời trang của bạn sẽ thay đổi 180 độ, nên mức độ ứng dụng của món đồ trang sức này cũng khá cao. Các bạn hãy thử tham khảo ý tưởng thông qua các mẹo phối đồ trong thực tế sau đây nhé.

Sử dụng dây chuyền với mặt hình trái tim

Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to - Ảnh 1
Ảnh: @rubylyn_

Có phải vì sự ảnh hưởng của xu hướng? Thiết kế phổ biến nhất quả nhiên là mặt dây chuyền hình trái tim có kết cấu nặng. Có thể thấy nó chủ yếu được phối với dây đeo màu đen, bạn cũng có thể quấn dây dài và mảnh quanh cổ như Ruby Lin vài lần sau đó thắt một cái ruy băng.

Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to - Ảnh 2
Ảnh: @lirisaw_

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tạo điểm nhấn cho chiếc áo phông cơ bản của mình bằng một sợi dây chuyền dài như Iris Row.

Chỉ có sự dễ thương mới thống trị thế giới này

Mặt dây chuyền giống như một món đồ chơi cũng đang thu hút sự chú ý. Hầu hết, có rất nhiều mặt dây chuyền lấy cảm hứng từ thiên nhiên, chẳng hạn như hoa, sao và lá. Điều quan trọng ở đây là phải sử dụng một màu chính để thể hiện rõ sự phân chia màu sắc thì mới hợp thời trang hơn.

Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to - Ảnh 3
Ảnh: @courtneymawhorrr

Thay vì chọn những gam màu có sự chuyển màu mơ hồ, thì bạn hãy chọn màu đỏ và màu vàng, sẽ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người và tăng gấp đôi sự dễ thương. Mẫu trang sức này rất phù hợp để mặc với một chiếc áo có chi tiết lãng mạn hoặc kiểu dáng khoe đường viền cổ.

Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to - Ảnh 4
Ảnh: @charli_xcx

Sự ổn định của phong cách hippy

Nếu bạn muốn làm sống lại bầu phong cách hippy retro, bạn có hãy sử dụng một mặt dây chuyền độc đáo.

Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to - Ảnh 5
Ảnh: @Bella Hadi

Bella Hadid đã đeo một dây chuyền mặt to, nạm đá xanh ngọc trên dây đeo ngắn. Trong khi đó thì Elisa Saophies thể hiện kỹ năng phối đồ độc đáo của mình bằng cách sử dụng một chiếc vòng cổ mặt chữ thập và một chiếc cà vạt như khăn quàng cổ.

Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to - Ảnh 6
Ảnh: @elisaophies

 

Xu hướng trang sức trong năm nay gọi tên dây chuyền mặt to - Ảnh 7
Ảnh: @elisaophies

 

Theo W Korea

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