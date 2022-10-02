Vào mùa cưới, thiệp đám cưới của người quen đổ về như 'thác lũ', chị em nên mặc gì khi đi đám cưới?

Nhưng đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã thu thập tất cả các tài liệu về phong cách thời trang của khách mời đi dự đám cưới phiên bản 2022, rất xu hướng và đáng cân nhắc để bạn tham khảo đấy!

Vào mùa cưới, thiệp đám cưới của người quen đổ về như thác lũ. Có thể bạn đã quen với quần áo thoải mái và bình dị thường ngày trong một thời gian dài không đi đám cưới, nên bạn đang lo lắng vì không biết phải mặc gì.

Nếu bạn muốn làm nổi bật cô dâu trong chiếc váy màu trắng tinh khiết và không đánh mất vẻ đẹp tinh tế của mình, bạn nên mặc full cây đen. Còn nếu bạn là đối tác chẳng hạn như cộng tác viên kinh doanh hoặc sếp của cô dâu chú rể thì bạn cần ăn mặc lịch sự hơn, bạn nên mặc một bộ vest phù hợp và không rườm rà.

Ảnh: Elin Kling

Hoặc bạn có thể chọn áo blazer hai cúc và blazer một cúc để tạo cảm giác thời trang hơn. Còn nếu bạn thích trang phục thoải mái và phong cách, hãy chọn một chiếc áo có chi tiết độc đáo và phối thêm các phụ kiện khác. Lúc này, những phụ kiện như giày hay túi kèm theo không nên quá lố mà nên chọn thiết kế tối giản.

Ảnh: Amalie Moosgaard

Khai thác tối đa phong cách của bản thân

Không có một quy định nào nói rằng khách mời chỉ nên mặc trang phục gọn gàng với gam màu tối. Các bạn có thể tuỳ chọn những bộ trang phục không quá rực rỡ, bạn sẽ tự tạo ra một bộ trang phục thú vị và vui vẻ!

Ảnh: Jenny Walton

Giống như Jenny Walton, cô là người thường thích trang phục lãng mạn và thanh lịch, bộ trang phục của cô được phối rất đẹp khi sử dụng váy họa tiết caro cùng với hoa tai ngọc trai để làm nổi bật vẻ đáng yêu của cô.

Ảnh: Camille Charriere

Hoặc các bạn cũng có thể mặc như Camille Charie, cô đã phối một bộ trang phục Vintage với họa tiết là ren và chấm bi.

Ảnh: Laura Juliesh

Không dừng ở đó, còn có những phong cách về hoa nữa! Chỉ cần bạn phối thêm một chiếc áo khoác trench coat hoặc blazer nhẹ với chiếc váy hoa để lộ đường viền cổ áo, bạn có thể trở thành tín đồ thời trang của khách dự đám cười và đứng đầu trong lĩnh vực này.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi xanh và quần denim

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ quần áo thoải mái nhưng lịch sự để đi đám cười, thì chọn phối giữa áo sơ mi xanh và quần denim là một lựa chọn hoàn hảo.

Ảnh: Vivienne Rohner

Ví dụ điển hình nhất là bộ trang phục của Vivian Loner với áo blazer caro, phối cùng với giày đế bệt và kết hợp đơn giản với hoa tai vòng tròn.

Ảnh: @alicepilate

Hay bạn cũng có thể phối đồ nhẹ nhàng giống như Alice, hãy chọn một chiếc áo sơ mi crop. Điều quan trọng ở phong cách này là thay vì chọn túi đeo vai hoặc túi đeo chéo hãy chọn một chiếc túi có tay cầm mà bạn có thể mang nhẹ trên tay, nó sẽ trông trendy hơn rất nhiều.

Không thể nào không nhắc đến đồ vải tuýt

Một món đồ chủ lực không thể bỏ qua trong thời trang của khách mời chính là áo khoác vải tuýt. Phong cách này trông có vẻ cổ điển nhưng khi khoác lên người nó sẽ rất sang trọng cho dù bạn diện nó đi bất kì đâu.

Ảnh: Blanca Miro

Phối một chiếc áo phông nhẹ, quần short và giày ba lê với mũi tròn, hay mặc một chiếc váy cũng được. Đây là một cách phối đồ tuyệt vời.

Nhờ chất liệu có độ phồng đặc biệt và kết cấu độc đáo, nó có thể làm bạn nổi bật mà không cần kết hợp với món đồ trang sức đặc biệt nào, vì vậy thật khó để tìm được món đồ nào phù hợp với khách mời tốt hơn thế này.

Ảnh: Leia Sfez

Nếu bạn thích phong cách thành thị và tinh tế, hãy thử tạo kiểu tóc với các màu sắc đậm như đen hoặc xanh đen. Còn nếu bạn thích phong cách nhẹ nhàng và tươi sáng, hãy thử tạo kiểu chủ yếu với các màu pastel như tím nhạt hoặc hồng nhạt.

Theo W Korea