Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này

Thời trang 30/09/2022 07:43

Những chiếc áo nỉ được những người nổi tiếng lăng xê trong mùa thu này có điểm gì chung?

Đây là kiểu áo được rất nhiều sao Hàn lựa chọn để phối đồ vào mùa thu này. Một mẫu áo siêu dễ tìm, dễ mặc và rất dễ phối đồ. Mặc dù kiểu áo này rất đơn giản nhưng chỉ cần chúng ta biết một chút về kiến thức phối đồ, thì chúng ta có thể trở thành một "fashionista" chính hiệu.

Hãy cùng tìm hiểu bí kíp phối đồ từ những người nổi tiếng sau đây để biến bộ trang phục đơn giản thành những bộ trang phục sang xịn mịn nhé!

Nữ diễn viên Song Hye Kyo

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 1
Ảnh: Instagram @kyo1122

Mùa thu là phải có áo nỉ. Nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng mặc áo nỉ và chụp ảnh xác nhận cùng chú chó Ruby đáng yêu của mình.

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 2
Ảnh: Instagram @kyo1122

Ở đây, nữ diễn viên đã từ những món đồ giản dị, cô đã phối nó thành một bộ trang phục sang trọng với kính râm đen và quần short màu trắng. 

Mimi (Oh My Girl)

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 3
Ảnh: Instagram @mimmiiiya

Xu hướng thời trang của nữ thần tượng Mimi đến từ Oh My Girl. Cô ấy thể hiện sự quyến rũ thể thao của mình bằng cách kết hợp một chiếc áo nỉ màu melange đơn giản với quần short, giày thể thao và tất.

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 4
Ảnh: Instagram @mimmiiiya

Nếu bạn muốn phối đồ giống như phong cách của nữ thần tượng thì bạn cần lưu ý điều gì? Đó chính là phối thêm chiếc vòng cổ và vòng tay màu vàng để làm điểm nhấn, nó giúp làm tăng thêm cảm giác quyến rũ và khiến bộ trang phục không quá giản dị.

Kang Min Kyung

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 5
Ảnh: Instagram @iammingki

Nữ thần tượng Kang Min Kyung đã có một chuyến du lịch đến Hawaii sau một thời gian dài. Ngay cả khi đi du lịch, cô ấy cũng tạo ra một bầu không khí giản dị bằng việc lấy một chiếc áo nỉ màu melange làm điểm nhấn.

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 6
Ảnh: Instagram @iammingki

Phối thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng vào để hoàn thiện phong cách của mình hơn.

Cha Jeong Won

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 7
Ảnh: Instagram @ch_amii

Áo nỉ cũng có thể được cắt xén được! Fashionista Cha Jeong Won đã phối cho mình một phong cách thời thượng, tôn dáng chân dài bằng cách kết hợp áo nỉ được cắt xén với quần short. Bạn hãy ghi lại bí kiếp cách phối giày lười và tất ngang gối, đây là một phong cách đặc trưng nhưng không bỏ lỡ sự gợi cảm đáng yêu.

Chiếc áo được các idol Hàn lăng xê cực nhiệt tình trong mùa thu này - Ảnh 8
Ảnh: Instagram @ch_amii

 Theo Harper's Bazaar Korea

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