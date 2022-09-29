Nhưng trớ trêu thay, vào năm 2022, món đồ mang tính biểu tượng này đang nhận được sự chú ý như món đồ phẩm "hot" cho thế hệ mới. Để theo phần hoàn thiện hơn phong cách này, bạn có thể kết hợp áo phông trơn hoặc váy với một chiếc áo corset!

Chiếc áo corset (áo nịt ngực) từng là món đồ mang hình ảnh tiêu cực gắn với hình ảnh của người phụ nữ, vì sự buộc sát vào cơ thể phụ nữ. Ngày xưa, những người phụ nữ muốn thoát khỏi sự trói buộc nên đã kêu gọi tự do và tìm cách thoát khỏi chiếc áo corset bó sát này.

Những ngày này, áo corset đã xuất hiện trên nhiều sàn diễn của nhiều thương hiệu xa xỉ và nổi tiếng, báo hiệu sự trở lại rực rỡ của phong cách này. Thoát khỏi hình ảnh của quá khứ và nhìn vào kiểu áo corset mới được tái sinh được nhiều người nổi tiếng lựa chọn.

Ảnh: Instagram @bellahadid

Bella Hadid luôn xuất hiện mỗi khi chúng ta tìm hiểu về một xu hướng mới. Cô ấy là một biểu tượng thời trang, người mạnh dạn lúc nào cũng dám thử các xu hướng mới lạ. Và phong cách thời trang áo corset này không thể nào không nhắc đến cô ấy.

Ảnh: Instagram @bellahadid

Cách phối đồ tuyệt vời khi kết hợp áo sơ mi hồng, quần denim với áo corset được trang trí bằng dây đeo cổ điển gợi nhớ về thời Trung cổ, làm chúng ta muốn bắt chước ngay lập tức.

Olivia Rodrigo

Ảnh: Instagram @oliviarodrigo

Nhạc sĩ 'nữ thần' thế hệ gen Z kiêm biểu tượng thời trang đang lên Olivia Rodrigo, phong cách ưa chuộng của cô là lãng mạng. Có vô số món đồ bắt đầu trở nên thịnh hành là nhờ cô ấy như váy mini Y2K, váy caro, tóc chim ác là và áo phông trẻ em, v.v.,.

Ảnh: Instagram @oliviarodrigo

Đặc biệt, cô ấy thích mặc áo corset, và chiếc áo corset mà cô ấy đã mặc được trang trí thêm một dải ruy băng đáng yêu được lựa chọn cho một ngày đặc biệt càng làm nổi bật nét quyến rũ độc đáo của Olivia.

Joy (RED VELVET)

Ảnh: Instagram @_imyour_joy

Một vị nữ hoàng của sự lãng mạn! Nếu bạn đang tìm cho mình một kiểu áo corset để diện vào những ngày chuyển mùa thì hãy tham khảo phong cách của nữ thần tượng Joy nhé.

Ảnh: Instagram @_imyour_joy

Nếu bạn kết hợp quần denim với một chiếc áo corset có in hình hoa và phần tay áo phồng, thì bạn có thể trung hòa bầu không khí nổi bật đặc trưng của áo corset. Cố gắng giảm bớt sự gai góc của chiếc áo này bằng cách chọn một chiếc áo corset có thiết kế đơn giản.

Hwasa (MAMAMOO)

Ảnh: Instagram @_mariahwasa

Vào một ngày đặc biệt, nếu bạn muốn chụp lại một bức ảnh tuyệt vời ở một nơi đáng nhớ! Hãy mặc chiếc váy gợi cảm với chi tiết corset như Hwasa.

Ảnh: Instagram @_mariahwasa

Không cần bất kỳ phụ kiện nào, bạn vẫn có thể ghi lại khoảnh khắc 'bùng nổ' tuyệt vời này.

Rosé (BLACK PINK)

Ảnh: Instagram @roses_are_rosie

Một chiếc áo corset sọc caro hoàn toàn phù hợp với phong cách high-teen của Y2K đang thịnh hành những ngày này. Các chi tiết như dây đai và dây kéo được lược bỏ một cách táo bạo và chỉ có họa tiết sọc ca rô rất thích hợp để phối cùng những món đồ có cùng họa tiết.

Ảnh: Instagram @roses_are_rosie

Điểm gợi cảm ở trang phục được kiểm soát bằng cách phối tất trắng và giày có thiết kế đơn giản.

Theo Harper's Bazaar Korea