Mẹo chụp ảnh tự sướng trước gương giúp bạn xinh lung linh như idol Hàn Quốc

Nắm rõ được cách chụp ảnh trước gương , sẽ giúp bạn vừa bớt lúng túng vừa có được bức hình không chỉ tự nhiên mà còn thời trang , tôn dáng. Hãy cùng lưu lại một loạt bí kíp selfie từ những idol Hàn sau đây nhé!

Chỗ để bàn tay cầm điện thoại di động sẽ để ở phần hơi ngang hông. Một mẹo hay đó là bạn hãy đặt bàn tay trống của mình lên vai còn lại để che đi chiếc cằm hai ngấn của mình!

Hãy nhàng ngồi trên bàn trang điểm và tạo dáng như nữ thần tượng, bạn sẽ trông như một nữ thần! Vì lộ rõ ​​phần hông nên thân hình sẽ mảnh mai trông thon gọn hơn rất nhiều.

Ảnh: instagram @for_everyoung10

Ảnh: instagram @for_everyoung10

Chaewon (LE SSERAFIM)

Ảnh: instagram @_chaechae_1

Tạo dáng chuẩn kinh điển của phong cách Y2K cùng nữ thần tượng Chaewon (Le Seraphim). Từ cách tạo dáng bàn tay thò nhẹ vào túi đến góc giơ điện thoại thấy ​​tận đôi chân, phải chăng đây là kiểu chụp hình đánh sự trở lại của một bông hoa xinh đẹp độc nhất?

Ảnh: instagram @_chaechae_1

Tấm hình sẽ thật ngầu và hợp thời trang mà không bị lỗi thời.

Dahyun (TWICE)

Ảnh: instagram @dahhyunnee

Cách tạo dáng nửa trái tim bên má của nữ thần tượng Dahyun được đề xuất cho những người mới bắt đầu chụp ảnh tự sướng qua gương. Với tư thế dễ dàng thực hiện là chỉ cần dùng tay chạm vào khuôn mặt, nó có thể làm cho khuôn mặt của bạn trông nhỏ hơn và tư thế selfie trước gương như học sinh cấp 1 này sẽ làm bùng nổ sự dễ thương của bạn.

Taeyeon (SNSD)

Ảnh: instagram @taeyeon_ss

Khi chụp ảnh selfie trước gương, việc dùng tay làm rối tóc sẽ làm tăng vẻ tự nhiên của bạn. Kỹ năng nắm rối tóc của nữ ca sĩ Taeyeon là kỹ năng của một bậc thầy!

Ảnh: instagram @taeyeon_ss

Sẽ còn tự nhiên hơn nữa nếu bạn ghi lại khoảnh khắc khi mái tóc bồng bềnh rơi xuống tai.

Jennie, Lisa (BLACK PINK)

Ảnh: instagram @lalalalisa_m

Dạo này xu hướng chụp ảnh là phải bật flash lên thì mới thật sự là tấm ảnh tuyệt vời.

Ảnh: instagram @lalalalisa_m

Mọi người thường nghĩ môi trường xung quanh càng sáng thì càng tốt hơn là một trường tối, nhưng bạn có biết rằng xung quanh càng tối thì độ tương phản duy nhất của đèn flash càng mạnh.

Ảnh: instagram @jennierubyjane

Theo Harper's Bazaar Korea