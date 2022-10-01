Màu hồng sẽ không còn sến nữa nếu bạn biết các cách phối đồ sau đây

Thời trang 01/10/2022 11:22

Quả nhiên mùa thu thì phải mặc đồ hồng!

Sau đại dịch, trang phục có tông màu tươi sáng lên ngôi, nổi bật trong số đó là các mẫu thiết kế gam hồng.

Những bộ trang phục màu hồng luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ với quý cô nhờ sự ngọt ngào, quyến rũ của nó. Tuy nhiên, đây cũng là gam màu dễ ‘phản chủ’ nếu bạn không biết cách phối đồ. Vậy mặc trang phục màu hồng thế nào để vừa xinh mà không bị “sến” là câu hỏi chung của nhiều bạn gái.

Vì vậy để không bị "sến" chúng ta hãy học cách phối đồ với gam màu hồng này cùng các idol Hàn sau đây nhé!

Yoona (SNSD)

Màu hồng sẽ không còn sến nữa nếu bạn biết các cách phối đồ sau đây - Ảnh 1
Ảnh: instagram @yoona__lim

Áo sơ mi quả nhiên là món đồ được sử dụng nhiều nhất trong tiết trời chuyển mùa này. Yoona của nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD đã mặc một chiếc áo sơ mi dày màu hồng như một chiếc áo khoác ngoài.

Phối thêm một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng bên trong và xắn tay áo để thêm phần năng động hơn. Phong cách của nữ thần tượng chính là một cách hoàn hảo cho một chuyến đi chơi mùa thu.

Kwon Eunbi

Màu hồng sẽ không còn sến nữa nếu bạn biết các cách phối đồ sau đây - Ảnh 2
Ảnh: instagram @silver_rain.__

Phong cách của nữ thần tượng Kwon Eun-bi nhấn mạnh vẻ đáng yêu với chiếc váy trắng phối cùng áo cardigan hồng cực nữ tính.

Khi sử dụng những gam màu dùng để làm điểm nhấn như màu hồng, bạn hãy lấy màu trắng làm nền, đây chắc chắn là một sự phối đồ tuyệt đối không bao giờ thất bại. Điểm nổi bật tiếp theo là nhờ những chi tiết phong phú!

Nayeon (TWICE)

Màu hồng sẽ không còn sến nữa nếu bạn biết các cách phối đồ sau đây - Ảnh 3
Ảnh: instagram @nayeonyny

Màu hồng và denim là cặp đôi tuyệt vời không thể tách rời. Nayeon đã phối áo cardigan len màu hot pink với quần jeans ống đứng. Một trong những quy tắc mặc màu hồng có thể bạn chưa biết đó là hãy kết hợp màu xanh nhạt với màu hồng nhạt hoặc màu xanh đậm và màu hot pink.

Minnie ((G)I-dle)

Màu hồng sẽ không còn sến nữa nếu bạn biết các cách phối đồ sau đây - Ảnh 4
Ảnh: instagram @min.nicha

Nữ thần tượng Minnie rất thanh lịch với bộ trang phục có gam màu hồng phấn. Nữ thần tượng đã giúp bộ đồ nhìn nhẹ nhàng, thanh thoát hơn bằng cách kết hợp một chiếc áo len màu hồng phấn bên trong và một chiếc áo khoác nhung đen trông xưa cũ ở bên ngoài.

Chiếc vòng ngọc trai phối hợp thật hoàn hảo! Nữ thần tượng đã tạo ra khí chất thanh lịch khó tìm thấy trong hình ảnh bad girl thường thấy khi cô diễn với nhóm.

Jennie (BLACK PINK)

Màu hồng sẽ không còn sến nữa nếu bạn biết các cách phối đồ sau đây - Ảnh 5
Ảnh: instagram @jennierubyjane

Nữ thần tượng Jennie đến từ nhóm nhạc đình đám Blackpink Jennie, đã diện bộ trang phục màu hồng trong video âm nhạc của nhóm. Trong một video âm nhạc chuyên nghiệp, thật khó để có thể phối theo trang phục trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng với sự mạnh dạn pha trộn, kết hợp màu hồng từ nhiều chất liệu khác nhau đã tạo ra một bộ trang phục rất ấn tượng và độc đáo.

Mái tóc hồng kết hợp thật hoàn hảo với trang phục và đã thể hiện rất tốt trong video âm nhạc! Nếu bạn đang có ý định nhuộm tóc vào mùa thu thì nhuộm màu hồng phớt như kẹo bông sẽ rất tuyệt đấy!

Theo Harper's Bazaar Korea

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