4 cách làm cho chiếc áo cardigan của bạn bắt mắt hơn, chị em công sở có thể áp dụng nhiệt tình

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách cho các bạn tham khảo, vừa dễ dàng tạo kiểu cho cardigan, vừa hợp thời trang . Với chiếc áo đơn giản này nhưng biết cách tạo kiểu, thì bạn sẽ không cần ghen tị với bất kỳ chiếc áo nào của người khác.

Một trong những món đồ được săn lùng nhiều nhất từ mùa lạnh cho đến nay chính là áo cardigan. Một chiếc áo cardigan có thể mặc ngoài áo thun khi trời se lạnh, có thể quấn quanh cổ thay cho khăn quàng cổ hoặc buộc quanh eo để tạo điểm nhấn, thật là một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các chị em.

Một bức ảnh của Katie Holmes đã làm dấy lên cơn sốt Kate. Trong bức ảnh do tay săn ảnh chụp lại, phong cách áo cardigan kết hợp với áo ngực mà Katie Holmes mặc, đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán và nó ngay lập tức được bán hết trên các trang web chính thức của Kate và các trang web mua hàng trực tiếp khác.

Bởi chất liệu vải cashmere sang trọng không chỉ làm cho dáng người của cô thêm đẹp, mà còn khiến mọi người đều bị hớp hồn bởi set đồ thời trang áo cardigan lộ vẻ gợi cảm tinh tế và chiếc áo lót lộ ra da thịt. Một ưu điểm khác khi mặt một set áo cardigan và áo lót là bạn không phải mất thời gian suy nghĩ xem nên mặc nội y nào.

Ảnh: Adèle Exarchopoulos

Còn nếu bạn chọn mẫu thiết kế set ba mảnh từ áo cho đến váy như Adele Eggzarcopoulos thì hiệu quả thời trang sẽ tăng lên gấp đôi. Trong trường hợp này, bạn nên chọn một thiết kế tối giản không chứa màu sắc trung tính hoặc bất kỳ hình in nào để trông thật phong cách.

Cặp đôi hoàn hảo với áo crop top

Áo phông và áo cardigan luôn là những người bạn tâm giao với nhau về mặt hình thức, chúng rất phù hợp để kết hợp với nhau. Nhưng nếu bạn thay thế một chiếc áo phông thông thường bằng một chiếc áo crop top để lộ đường cơ bụng thì nó có thể mang lại hiệu quả tạo kiểu tối đa với thay đổi tối thiểu.

Ảnh: Kendall Jenner

Thời trang của Gigi Hadid và Kendall Jenner là một ví dụ điển hình. Trông không khác nhiều so với những người đi trên đường phố, nhưng lý do tại sao cô ấy trông rất ngầu? Đó là vì cô ấy đã chọn một chiếc áo cro top khoe vòng eo con kiến.

Ảnh: Gigi Hadid

Sự thật là những lúc như thế này sẽ hợp thời hơn nhiều nếu bạn chọn một chiếc áo có in logo hoặc hình đồ họa thể hiện rõ ràng thương hiệu. Nếu bạn phối thêm một chiếc kính râm có hình dạng dài dẹt hay kính râm có hình ngang dài, thì phong cách thời trang đời thường cực hoàn hảo đã ra đời.

Cardigans lông vẫn tiếp tục được mọi người yêu thích

Ảnh: Bella Hadid

Áo cardigan lông thú đã từng tạo nên sự bùng nổ như một xu hướng thời trang vào khoảng thời gian cuối thế kỷ trở lại đây, và dự kiến vẫn sẽ được mọi người ưa chuộng trong mùa thu năm nay. Các chi tiết lông mượt được đính kèm ở viền cổ áo và tay áo mang phong cách rất độc đáo. Kiểu áo này càng tỏa sáng hơn khi được sử dụng làm đồng phục trường học của như nhân vật chính phim 'Clueless', hoặc bạn có thể kết hợp với các món đồ Y2K cho thêm phần độc đáo.

Ảnh: Emma Chamberlain

Chiếc áo cardigan lông thú không chỉ khoe sắc vào mùa thu mà còn khoe vẻ lộng lẫy không thua kém ai vào những bữa tiệc cuối năm sắp tới. Bạn có thể nhấn mạnh vẻ lộng lẫy của mình bằng trang sức như hoa tai hay vòng cổ, nhưng một chiếc kẹp tóc được đính sát vào phần ngôi tóc như Bella Hadid có thể là một sự kết hợp không tồi.

Chỉ mặc mỗi cardigan

Sẽ có những ngày mà bạn khó chịu với mọi thứ, những lúc như này vì cảm thấy phiền phức nên bạn không muốn cả áo ngoài lẫn áo trong thì việc mặc mỗi một chiếc áo cardigan cũng là một cách hay.

Ảnh: Kaia Gerber

Bạn hãy chọn kiểu thiết kế có chiều dài áo cardigan phù hợp với thân hình và khoảng cách giữa nút áo rộng vừa đủ như Jacques Muse Cardigan, chiếc áo sẽ để lộ đường cong tự nhiên của cơ thể bạn đó! Còn Kaia Gerber thì cố tình cởi cúc trên để tạo cho mình một phong cách quyến rũ hơn. Nếu bạn là một cô nàng yêu thích thời trang thì còn chần chừ gì mà không thử phong cách này.

Ảnh: Dua Lipa

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn một mẫu thiết kế nhấn mạnh nét đáng yêu với gam màu pastel hoặc chất liệu angora như Dua Lipa. Nhưng nếu thời tiết trở nên lạnh hơn, bạn hãy thử mặc áo khoác hoặc áo khoác phao bêng ngoài và sử dụng cardigan như một chiếc áo bên trong. Bạn sẽ nhận ra rằng thuật ngữ “whitulmatultem” không phải tự dưng mà có.

Theo W Korea