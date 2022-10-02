Tìm hiểu phong cách học đường đang chiếm lĩnh xu hướng 2022

Preppy style là sự kết hợp của các trang phục mang một chút vintage, đơn giản và gọn gàng nhưng hiện nay phong cách preppy đã có những cải tiến mới, có tính ứng dụng cho nhiều đối tượng hơn, mang màu sắc thanh lịch và sang trọng.

Preppy style hay Preppie style (phong cách học đường) với những bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục đi học, phong cách trang phục này đang dần trở lại đường đua thời trang .

Emma Chamberlain là một ngôi sao hàng đầu trong việc diện những bộ trang phục mà thế hệ hiện tại muốn có và muốn mặc. Với tư cách là một biểu tượng yêu thích phong cách Y2K, cô ấy đã phối trang phục học đường của mình với một chiếc váy mini xếp ly bất đối xứng và một chiếc áo phông đen sang trọng, toát lên khí chất của một thanh niên nổi loạn.

Kim Na Young

Ảnh: Instagram @nayoungkeem

Trông Kim Na Young như một học sinh thực thụ, cô mặc áo sơ mi và áo khoác lens như một học sinh giỏi, cô còn phối cùng chân váy mini và giày thể thao thoải mái. Phong cách này thật dễ phối và sành điệu đến mức ai nhìn cũng muốn học theo!

Ảnh: Instagram @nayoungkeem

Phong cách phối đồ thú vị của tất và giày của cô ấy cũng đang trở thành xu hướng. Nếu bạn muốn diện một phong cách học đường cổ điển và cơ bản nhất, hãy tham khảo trang Instagram của Kim Na Young.

Rosé (BLACK PINK)

Ảnh: Instagram @roses_are_rosie

Tạo hình phong cách tươi trẻ của nữ thần tượng Rosé trông giống như nữ chính trong phim điện ảnh. Họa tiết caro, vốn là điểm mấu chốt của kiểu. Nữ thần tượng đã diện xuất sắc bộ trang phục này một cách nổi bật mà không cần phụ kiện đặc biệt nào cả, chỉ với họa tiết ca rô đã tạo nên điểm nhấn của phong cách học đường này.

Ảnh: Instagram @roses_are_rosie

Nếu bạn học theo cách phối đồ này của thần thần tượng, thì bạn nên kết hợp thêm với một chiếc áo blazer màu sắc, bạn có thể tạo ra một phong cách học đường cực kỳ hoàn hảo!

Simi

Ảnh: Instagram @roses_are_rosie

Sau khi tận hưởng đủ phong cách Y2K thời thượng, cô đã tạo ra một lối thời trang học đường độc đáo với áo khoác bomber phong cách retro mood. Cô đã phối một chiếc váy ngắn denim xinh xắn và thêm một chiếc vòng nhựa màu vàng trông giống như một món đồ trang sức đang thịnh hành những ngày này, bộ trang phục này khi mặc lên càng nhấn mạnh nét quyến rũ của riêng cô.

Theo Harper's Bazaar Korea