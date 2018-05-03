Phụ nữ U40 muốn sở hữu sắc vóc trẻ đẹp, từ tuổi 25 nên bổ sung các dưỡng chất này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/05/2018 11:04

Bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm, kem dưỡng, để chăm sóc làn da và lưu giữ nhan sắc tươi trẻ, phụ nữ ở độ tuổi từ 25 trở lên phải thường xuyên bổ sung 4 dưỡng chất sau đây.

Trên thực tế, việc thoa kem dưỡng, serum hay các sản phẩm làm đẹp từ bên ngoài chỉ mang đến hiệu quả trong một thời gian nhất định và da sẽ dần xuống cấp khi không còn được cung cấp nữa. Do đó, để làn da khỏe mạnh, tươi trẻ và đẹp không tì vết một cách bền vững, bạn phải chú trọng vào việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong. Từ đó, cơ thể mới đưa đến nuôi dưỡng làn da. 

Dưới đây là 4 loại dưỡng chất giúp phụ nữ ở độ tuổi 25 duy trì sắc vóc trẻ đẹp thách thức thời gian. 

Canxi

Đa số mọi người đều chú trọng vào việc làm đẹp làn da mà bỏ quên nhiều yếu tố quan trọng khác, đặc biệt là hệ xương khớp.

Tuổi tác càng lớn thì hệ xướng càng yếu dần, thậm chí sau khi sinh con, phụ nữ dễ mắc các chứng đau mỏi chân tay. Đây chính là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của việc cơ thể đang lão hóa dần. 

Chính vì vậy, bổ sung canxi bằng các món ăn như hải sản, trứng, bông cải... là cách hỗ trợ hệ xương khớp chống lại quá trình thoái hóa. Muốn trẻ đẹp, trước tiên, phụ nữ U30 phải có một cơ thể thật sự khỏe mạnh. 

Phụ nữ U40 muốn sở hữu sắc vóc trẻ đẹp, từ tuổi 25 nên bổ sung các dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 1

Dùng kem dưỡng để chăm sóc da thôi chưa đủ, muốn khỏe đẹp, duy trì tuổi xuân, phụ nữ ở độ tuổi từ 30 phải cung cấp đủ canxi để cơ thể khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Vitamin D 

Đây là loại dưỡng chất có tác dụng giảm nguy cơ loãng xương, hạn chế tình trạng lão hóa sớm ở phụ nữ sau 25.

Ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm là tác nhân giúp cơ thể tăng cường tổng hợp Vitamin D. Tuy nhiên, ở giai đoạn U30, quá trình hấp thụ sẽ suy giảm dần, do đó, bổ sung trực tiếp bằng các thực phẩm giàu Vitamin D là cách hiệu quả nhất. 

Phụ nữ U40 muốn sở hữu sắc vóc trẻ đẹp, từ tuổi 25 nên bổ sung các dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 2
Ngoài việc chăm chỉ dùng kem dưỡng da, phụ nữ 30 cần cung cấp đầy đủ các loại chất tốt cho làn da lẫn sức khỏe từ bên trong - Ảnh: Internet

Chất béo omega

Đây là dạng chất béo không bảo hòa đa, cực kỳ tốt đối với làn da vì khả năng chống lão hóa tối ưu. Chất béo này có hai dạng là omega-3 và omega-6 chứa nhiều trong thịt cá hồi, thịt cá ngừ, các loại hạt chứa dầu, tinh dầu tự nhiên... 

Chất béo omega tăng tốc độ tái tạo tế bào mới, cung cấp độ ẩm giúp làn da ngăn ngừa nếp nhăn, khô ráp, bong tróc hiệu quả. Nhờ đó, bổ sung nhiều nhóm dưỡng chất này giúp phụ nữ tuổi 30 duy trì làn da, nhan sắc tươi trẻ, khỏe đẹp. 

Ngoài ra, đây còn là dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch, cao huyết áp ở người cao tuổi.

Phụ nữ U40 muốn sở hữu sắc vóc trẻ đẹp, từ tuổi 25 nên bổ sung các dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 3
Chất béo omega chính là thần dược giúp phụ nữ U30 chống lại lão hóa, duy trì nhan sắc trẻ đẹp - Ảnh: Internet

Vitamin B9 

Đây là loại Vitamin có khả năng tăng cường tái tạo mô mới cực kỳ vượt trội giúp làn da luôn mềm mịn, trắng hồng. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng lưu thông máu, đưa chất dinh dưỡng đi nuôi tế bào, cải thiện sắc tố giúp da trắng hồng tự nhiên. 

Vitamin B9 còn có tên gọi khác là axit folic, nếu thiếu loại chất này, cơ thể phụ nữ dễ lâm vào tình trạng đau đầu, nhức mỏi, thiếu máu. 

Phụ nữ U40 muốn sở hữu sắc vóc trẻ đẹp, từ tuổi 25 nên bổ sung các dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 4
Vitamin B9 tăng cường tái tạo mô mới giúp đẩy lùi lão hóa da tối ưu - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc chăm chỉ dùng mỹ phẩm dưỡng da, cân bằng nguồn dưỡng chất bổ sung vào cơ thể mỗi ngày cũng là cách làm đẹp cho làn da, ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc lung linh, trẻ đẹp mà phụ nữ ở độ tuổi từ 25 cần quan tâm chú ý. 

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