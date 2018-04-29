Cách chống lão hóa da 'thần kỳ', phụ nữ U40 nên 'bỏ túi'

Hàng ngày, da luôn phải chịu ảnh hưởng bởi nhiều bụi bẩn, vi khuẩn. Dù là khi bạn đi ra ngoài, làm việc dưới ánh nắng mặt trời hay buổi tối khi ngủ thì da đều có thể bị đe dọa bởi bụi bẩn.

Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ cũng nên "bỏ túi" cho bản thân những phương pháp nhất làm đẹp có khả năng chống lão hóa nhằm lưu giữ vẻ đẹp, làn da tươi trẻ, căng mịn.

Hàng tuần, bạn cũng nên tẩy tế bào chết để da và lỗ chân lông được thông thoáng, có khả năng hấp thụ dưỡng chất tốt nhất.

Chính bụi bẩn, vi khuẩn gây hại là một trong những nguyên nhân gây lão hóa, nếp nhăn, mụn và da sạm màu. Do đó, một trong những bước chống lão hóa quan trọng mà bạn không nên bỏ qua là làm sạch da bằng sữa rửa mặt nhẹ dịu, phù hợp với da vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ.

Làm sạch da là một trong những bước giúp chống lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Vitamin A chống lão hóa da hiệu nghiệm

Các dẫn xuất Retinoids từ Vitamin A có tác dụng tái tạo tế bào mới, bổ sung collagen giúp da săn chắc và củng cố kết cấu da. Đồng thời còn hỗ trợ giảm thâm, trị mụn ẩn nhanh chóng, xóa nếp nhăn một cách hiệu quả.

Thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu Vitamin A hoặc sử dụng mỹ phẩm chứa dưỡng chất này mang đến hiệu quả chống lão hóa da cực kỳ cao - Ảnh: Internet

Các dẫn xuất Vitamin A có thể sẽ gây một chút phản ứng trên da. Phải sử dụng khoảng 4 tháng thì bạn mới cảm nận được sự thay đổi tích cực. Vì vậy, hãy kiên trì và thường xuyên tham khảo ý kiến từ chuyên gia trong quá trình sử dụng, bạn nhé!

Dưỡng ẩm đúng cách giúp chống lão hóa da

Sau khi rửa mặt thật sạch vào buổi tối, bạn cũng đừng quên thoa một lớp kem dưỡng ẩm để da trở nên mịn màng, trắng hồng hơn. Bên cạnh kem dưỡng ẩm thì kem chống nắng cũng giữ vai trò quan trọng không kém.

Bạn nên dùng kem chống nắng mỗi ngày, ít nhất 30 SPF. Khuyến khích dùng loại kem chống nắng có oxit kẽm hoặc titanium dioxide để ngăn chặn hiệu quả đến 97% tia UV. Đồng thời, giảm thiểu tối đa các tác động gây lão hóa da.

Giữ được đổ ẩm ổn định trên da, bạn sẽ đẩy lùi đến 10 năm lão hóa - Ảnh: Internet

Chống lão hóa da bằng thói quen lành mạnh

Sử dụng các loại mặt nạ tự nhiên hoặc mặt nạ hóa học cũng góp phần ngăn chặn tình trạng lão hóa da. Bạn nên đắp mặt nạ 2 - 3 lần mỗi tuần để da được cung cấp các dưỡng chất tốt.

Ngoài ra, chị em cũng cần chú ý thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt, ăn uống hàng ngày như: hạn chế các món đồ ăn cay nóng, đồ béo, nên ăn nhiều rau xanh, trái cây... Không thức quá khuya, nên ngủ trước 10 giờ đêm và ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra, hạn chế dùng thuốc lá, rượu bia hoặc các chất kích thích có hại khác.

Kèm theo đó là tập luyện thể thao để giúp cơ thể thải bỏ độc tố, khỏe mạnh, từ đó làm da săn chắc hơn.

Thói quen sinh hoạt lành mạnh, cách làm đẹp khoa học cũng là những phương pháp chống lão hóa da mang tính lâu dài - Ảnh: Internet

Nếu dùng mỹ phẩm hoặc các dòng kem chống lão hóa da, chị em nên mua ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tham khảo thêm ý kiến từ chuyên gia để xem loại kem nào thực sự phù hợp, tránh trường hợp gây ra những kích ứng, tác dụng phụ không mong muốn cho làn da của chị em.