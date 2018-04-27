Ăn 4 thực phẩm này thường xuyên, lão hóa bị đẩy lùi cả chục năm, da dẻ đẹp bất chấp tuổi tác

Bổ sung những thực phẩm có khả năng chống lão hóa này thường xuyên, làn da sẽ giữ được sự căng mịn, tươi trẻ. Nhờ đó, phụ nữ sẽ lưu giữ được nhan sắc xinh đẹp bất chấp tuổi tác.
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Chống lão hóa thông qua việc ăn uống, bổ sung dưỡng chất hợp lý là phương pháp mang đến hiệu quả cao, bền vững nhất. Do đó, kèm theo việc sử dụng mỹ phẩm hay các dòng sản phẩm chuyên dụng, hãy chú ý vào khẩu phần ăn mỗi ngày để làm chậm lão hóa từ sâu bên trong. Dưới đây là những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa hiệu nghiệm.
Nước
Bác sĩ hay chuyên gia da liễu đều khuyên bạn phải uống thật nhiều nước. Điều này không còn xa lạ tuy nhiên lại mang đến vô vàn tác dụng cực kỳ tuyệt vời đối với làn da.
Nếu cơ thể thiếu nước, làn da sẽ trở nên khô ráp, nứt nẻ, lâu dần sẽ làm xuất hiện nếp nhăn khiến nhan sắc của bạn cực kỳ già nua.
Hơn nữa, không cấp đủ nước, quá trình chuyển hóa chất, đào thải độc tố sẽ bị gián đoạn hoặc diễn ra rất chậm vì không có đủ dung môi. Điều này khiến các chất độc tồn đọng ngày càng nhiều bên trong cơ thể gây ra rối loạn nội tiết tố gây tăng cân mất kiểm soát, mỡ thừa tích tụ, da sần sùi, đầy mụn.
Chính vì vậy, muốn chống lại quá trình lão hóa, điều đầu tiên bạn cần chú ý là uống thật nhiều nước.
Chất béo có lợi
Chất béo đúng là "kẻ thù" của phụ nữ, đặc biệt là người thừa cân, béo phì. Tuy nhiên, không phải loại chất béo nào cũng giống nhau, cụ thể, cơ thể cần một lượng chất béo không bão hòa đơn mỗi ngày để duy trì sự sống của các tế bào, tăng cường quá trình tái tạo da mới, đồng thời chống lão hóa.
Nhóm chất béo này thường có nhiều trong các loại hạt chứa dầu, thịt cá hồi, bơ... Trong loại dưỡng chất này có lượng Vitamin E đáng kể cực kỳ tốt đối với làn da của phụ nữ.
Trái cây mọng nước
Cách loại trái cây mọng nước như mâm xôi, cherry, dâu tây, dây tằm... chứa lượng chất chống oxy hóa cực kỳ lớn. Chính vì vậy, ăn những loại quả này thường xuyên, quá trình chống lão hóa sẽ bị đẩy lùi đến mức tối đa.
Ngoài ra, bổ sung thường xuyên nhóm trái cây mọng nước này còn giúp duy trì độ ẩm làm da căng mịn, hồng hào, hạn chế hình thành nếp nhăn.
Khoai lang
Nhiều người ăn khoai lang vì muốn giảm cân nhanh. Tuy nhiên, loại quả này lại có tác dụng chống lão hóa vượt trội. Trong khoai lang chứa lượng dồi dào beta-carotene, chất có khả năng chuyển hóa thành Vitamin A trong cơ thể. Trong khi đó, đây là loại vitamin có công dụng làm tăng độ đàn hồi, căng mịn, xóa mờ các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám, tàn nhang nhanh chóng.
Lập kế hoạch ăn uống khoa học với những loại thực phẩm có tác dụng chống lão hóa trên, bạn sẽ duy trì được sự tươi trẻ của làn da lẫn vóc dáng từ sâu bên trong. Đồng thời, những món ăn này còn cực kỳ tốt cho sức khỏe mỗi người.