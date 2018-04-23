Uống collagen làm gì cho tốn kém, mặt nạ tự nhiên này cũng giúp chống lão hóa cực hiệu quả

Chăm sóc da 23/04/2018 10:49

Chăm chỉ đắp các loại mặt nạ tự nhiên có tác dụng chống lão hóa này, làn da sẽ mãi căng mịn, hồng hào mà chẳng cần đến mỹ phẩm hay viên uống collagen đắt tiền.

Lão hóa luôn là mối lo ngại của đại đa số chị em phụ nữ. Giai đoạn bước sang tuổi 25, làn da sẽ bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn li ti quanh mắt, khóe miệng và giữa trán. Nếu không ngăn ngừa và áp dụng các phương pháp chăm sóc da từ sớm, vấn đề lão hóa sẽ ngày càng nặng, nguy cơ xuất hiện nám, tàn nhàng sẽ cực kỳ cao. 

Ngoài việc ăn uống, sinh hoạt khoa học, đắp mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên có khả năng làm chậm lão hóa thường xuyên là việc phụ nữ cần thực hiện để duy trì sự khỏe đẹp, tươi trẻ của làn da.

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Nếu không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa từ sớm, các nếp nhăn li ti quanh mắt sẽ xuất hiện - Ảnh: Internet

Mặt nạ chống lão hóa từ trứng gà

Lòng trắng trứng gà chứa lượng collagen dồi dào có khả năng tăng cường tái tạo tế bào, làm chậm quá trình lão hóa vượt trội. Hơn nữa, nguồn dưỡng chất trong loại thực phẩm này góp phần cân bằng độ ẩm, độ pH, duy trì tính đàn hồi giúp da luôn mịn màng.

Nguyên liệu cần có:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách thực hiện: 

Cho lòng trắng trứng, mật ong, nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ rồi dùng muỗng trộn đều. Tiếp đó, cho chiếc mặt nạ giấy có sẵn tinh chất vào, ngâm khoảng 2 phút rồi đắp trực tiếp lên da. Nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Uống collagen làm gì cho tốn kém, mặt nạ tự nhiên này cũng giúp chống lão hóa cực hiệu quả - Ảnh 2
Mặt nạ chống lão hóa da từ lòng trắng trứng vừa mang đến hiệu quả cao vừa an toàn - Ảnh: Internet

Mặt nạ chống lão hóa từ dầu dừa

Dầu dừa giàu axit lauric, chất kháng khuẩn, chống viêm cùng hàng loạt loại Vitamin, khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình ngăn ngừa lão hóa tế bào, tăng cường sản sinh tế bào mới. Nhờ đó, sử dụng loại tinh dầu tự nhiên này thường xuyên, lão hóa sẽ bị đẩy lùi tối đa.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E vào chiếc bát nhỏ, thêm dầu dừa vào rồi trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Dùng nước ấm và bông tẩy trang vệ sinh thật sạch da mặt, sau đó thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên. Dùng hai ngón tay trỏ mát xa theo chuyển động tròn từ trán xuống hai thái dương và dừng lại ở cằm. Dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ nhàng khắp mặt, sau đó thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại với nước lạnh. 

Uống collagen làm gì cho tốn kém, mặt nạ tự nhiên này cũng giúp chống lão hóa cực hiệu quả - Ảnh 3
Mặt nạ chống lão hóa da từ dầu dừa và Vitamin E - Ảnh: Internet

Mặt nạ chống lão hóa bằng bơ

Bơ là loại quả giàu collagen, chất béo thực vật cực kỳ tốt cho làn da. Đặc biệt, các loại Vitamin dồi dào trong loại nguyên liệu này có tác dụng làm chậm lão hóa cực kỳ hiệu nghiệm. 

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả bơ chín

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Nghiền mịn bơ chín vào chiếc bát nhỏ, thêm mật ong vào rồi trộn đều. Sau khi đã vệ sinh sạch bụi bẩn trên da mặt, hãy thoa hỗn hợp bơ và mật ong lên, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại là hoàn thành. 

Uống collagen làm gì cho tốn kém, mặt nạ tự nhiên này cũng giúp chống lão hóa cực hiệu quả - Ảnh 4
Mặt nạ chống lão hóa da từ bơ chín và mật ong - Ảnh: Internet

Nên áp dụng các công thức mặt nạ chống lão hóa da trên khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần. Để duy trì tuổi xuân cho làn da một cách tối ưu, phụ nữ ngay từ độ tuổi 20 nên tập cho bản thân những thói quen sinh hoạt, ăn uống khoa học, lành mạnh. 

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