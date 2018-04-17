Uống dầu dừa mỗi ngày có tác dụng chống lão hóa, giảm cân nhanh không thua kém gì 'thần dược'

Đặc biệt, ngoài sử dụng thoa trực tiếp lên da mặt, phụ nữ U50 có thể chọn phương pháp uống dầu dừa theo cách dưới đây để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, đồng thời giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cấp tốc.

Dầu dừa giàu dưỡng chất, vitamin thiết yếu cực kỳ tốt đối với sức khỏe . Hơn thế, đây còn là loại nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp cho làn da như ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn, nám, thâm sạm.

Hơn thế, trong loại dầu này còn có lượng lớn chất kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn từ sâu bên trong hữu hiệu.

Dầu dừa giàu vitamin, dưỡng chất hỗ trợ quá trình loại trừ tế bào chết, tăng cường sản sinh tế bào mới giúp làn da căng mịn, hồng hào và tươi trẻ.

Uống dầu dừa đúng cách mỗi ngày còn cung cấp độ ẩm, cân bằng độ pH giúp duy trì độ đàn hồi làm da mịn màng, không khô ráp hay tiết quá nhiều giàu nhờn mỗi ngày.

Đặc biệt, dầu dừa còn là "thần dược" trong việc đào thải cholesterol, đốt cháy mỡ thừa, giảm cân tự nhiên mà không cần tập luyện.

Không những thế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dầu dừa còn làm cải thiện hệ tiêu hóa, loại trừ độc tố tối ưu.

Thói quen uống dầu dừa mỗi ngày mang đến nhiều tác dụng làm đẹp làn da, vóc dáng - Ảnh: Internet

Chính vì những nguyên nhân tuyệt vời trên, phụ nữ nên tập cho bản thân thói quen uống dầu dừa mỗi ngày. Ngoài ra, có thể bổ sung loại dầu này vào món ăn hàng ngày, nếu bạn không thể uống chúng.

Uống dầu dừa đúng cách

Uống dầu dừa đẹp da

Sau khi thức giấc và hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân, bạn nên uống dầu dừa trước khi ăn sáng. Đây là cách cải thiện hệ tiêu hóa, sức đề kháng đồng thời nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp hữu hiệu.

Nếu cảm thấy dầu dừa khó uống trực tiếp, bạn có thể pha vào ly nước ấm với một ít mật ong. Ngoài ra, dùng loại dầu này để chế biến món ăn sáng tại nhà cũng là lựa chọn tuyệt vời.

Uống dầu dừa giảm cân

Nếu bạn muốn giảm cân nhanh chóng, hãy bổ sung 4 muỗng canh dầu dừa mỗi ngày. Uống 1 muỗng trước 3 bữa ăn chính 30 phút, còn lại uống trước khi đi ngủ.

Duy trì thói quen điều độ này khoảng 2 tuần, bạn sẽ kinh ngạc về số cân nặng giảm được.

Một số lưu ý khi uống dầu dừa

Bạn chỉ uống dầu dừa trực tiếp mà không qua chế biến khi đã chắc chắn về nguồn gốc, chất lượng của chúng.

Để tạo cảm giác dễ uống, đồng thời đánh lừa vị giác, bạn nên hòa dầu dừa vào sinh tố, nước ép trái cây hoặc trộn vào các món ăn, salad hàng ngày.

Hãy dùng với lượng nhỏ là 1 muỗng cà phê mỗi ngày, sau đó, tăng dần dầu dừa lên để giúp cơ thể thích ứng.

Kiên trì áp dụng phương pháp uống dầu dừa trên trong một khoảng thời gian, bạn sẽ nhận về vô vàn tác dụng từ làm đẹp làn da đến vóc dáng mà chẳng cần đến loại mỹ phẩm đắt tiền nào.