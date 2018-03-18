'Tất tần tật' cách sử dụng dầu dừa để dưỡng da ban đêm, hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu

Bạn đang tìm kiếm phương pháp dưỡng da ban đêm mang đến hiệu quả cao, hãy áp dụng các công thức từ dầu dừa dưới đây.

Không chỉ là loại gia vị, nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp, dầu dừa còn mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời khác. Nếu dùng loại dầu này dưỡng da đúng cách vào ban đêm, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu nhan sắc vô cùng lung linh ngay cả khi không trang điểm. Dầu dừa dưỡng da ban đêm Trong dầu dừa có lượng lớn chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn, viêm hay kích ứng. Dầu dừa còn là nguồn cung cấp ẩm dồi dào giúp da luôn căng mịn và mềm mại.

Nhóm axit lauric trong loại dầu này có khả năng điều trị, ngăn ngừa mụn cực kỳ vượt trội. Đặc biệt, dầu dừa chứa lượng lớn chất chống oxy hóa có tác dụng làm chậm lão hóa giúp làn da luôn tươi tắn. Chính vì những tác dụng tuyệt vời trên, dùng dầu dừa để dưỡng da vào ban đêm là phương pháp làm đẹp vô cùng hữu hiệu và tiết kiệm.

Dùng dầu dừa dưỡng da ban đêm mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet Cách dùng dầu dừa để dưỡng da ban đêm Dầu dừa khá lành tính, do đó, bạn có thể kết hợp chúng với một số nguyên liệu tự nhiên khác để làm tăng khả năng nuôi dưỡng làn da. Mát xa mặt bằng dầu dừa Đây là phương pháp dưỡng da ban đêm bằng dầu dừa đơn giản và dễ áp dụng nhất. Nguyên liệu cần chuẩn bị là 3 muỗng canh dầu dừa. Cách thực hiện: Rửa mặt với nước ấm, dùng bông lau khô. Tiếp đó, thoa đều dầu dừa đã chuẩn bị lên, dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng, vừa ấn vừa di chuyển từ trán xuống cằm và ngược lại. Thực hiện luân phiên trong vòng 5 – 7 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành. Dùng dầu dừa mát xa da vào ban đêm giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa nếp nhăn và dưỡng trắng da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Dầu dừa và tinh bột nghệ Nguyên liệu cần có: - 2 muỗng canh dầu dừa - 1 muỗng canh tinh bột nghệ Cách thực hiện: Cho hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng. Vệ sinh da mặt rồi thoa đều mặt nạ vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn trong vòng 20 – 25 phút thì rửa lại với nước mát là xong. Đắp mặt nạ dưỡng da ban đêm từ dầu dừa và tinh bột nghệ vừa giúp trị mụn vừa dưỡng trắng nhanh chóng - Ảnh: Internet Với hai cách sử dụng dầu dừa để dưỡng da ban đêm trên, bạn nên áp dụng 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu. Chúc bạn thành công!

Tường tận cách làm dầu gấc dưỡng da giúp bạn lên 2 3 tone ngay sau 1 tuần Không chỉ có công dụng làm sáng mắt, dầu gấc còn là “thần dược” dưỡng trắng da mà không phải ai cũng biết đâu nhé. Bạn có thể tự chế dầu gấc tại nhà với hướng dẫn chi tiết dưới đây.

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