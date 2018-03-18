'Tất tần tật' cách sử dụng dầu dừa để dưỡng da ban đêm, hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu

Chăm sóc da 18/03/2018 08:44

Bạn đang tìm kiếm phương pháp dưỡng da ban đêm mang đến hiệu quả cao, hãy áp dụng các công thức từ dầu dừa dưới đây.

Không chỉ là loại gia vị, nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp, dầu dừa còn mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời khác. Nếu dùng loại dầu này dưỡng da đúng cách vào ban đêm, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu nhan sắc vô cùng lung linh ngay cả khi không trang điểm.

Dầu dừa dưỡng da ban đêm

Trong dầu dừa có lượng lớn chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn, viêm hay kích ứng. Dầu dừa còn là nguồn cung cấp ẩm dồi dào giúp da luôn căng mịn và mềm mại.

Nhóm axit lauric trong loại dầu này có khả năng điều trị, ngăn ngừa mụn cực kỳ vượt trội. Đặc biệt, dầu dừa chứa lượng lớn chất chống oxy hóa có tác dụng làm chậm lão hóa giúp làn da luôn tươi tắn.

Chính vì những tác dụng tuyệt vời trên, dùng dầu dừa để dưỡng da vào ban đêm là phương pháp làm đẹp vô cùng hữu hiệu và tiết kiệm.

'Tất tần tật' cách sử dụng dầu dừa để dưỡng da ban đêm, hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 1
Dùng dầu dừa dưỡng da ban đêm mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách dùng dầu dừa để dưỡng da ban đêm

Dầu dừa khá lành tính, do đó, bạn có thể kết hợp chúng với một số nguyên liệu tự nhiên khác để làm tăng khả năng nuôi dưỡng làn da.

Mát xa mặt bằng dầu dừa

Đây là phương pháp dưỡng da ban đêm bằng dầu dừa đơn giản và dễ áp dụng nhất. Nguyên liệu cần chuẩn bị là 3 muỗng canh dầu dừa.

Cách thực hiện:

Rửa mặt với nước ấm, dùng bông lau khô. Tiếp đó, thoa đều dầu dừa đã chuẩn bị lên, dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng, vừa ấn vừa di chuyển từ trán xuống cằm và ngược lại. Thực hiện luân phiên trong vòng 5 – 7 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành.

'Tất tần tật' cách sử dụng dầu dừa để dưỡng da ban đêm, hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 2
Dùng dầu dừa mát xa da vào ban đêm giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa nếp nhăn và dưỡng trắng da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Dầu dừa và tinh bột nghệ

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

Cách thực hiện:

Cho hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng.

Vệ sinh da mặt rồi thoa đều mặt nạ vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn trong vòng 20 – 25 phút thì rửa lại với nước mát là xong.

'Tất tần tật' cách sử dụng dầu dừa để dưỡng da ban đêm, hiệu quả như mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 3
Đắp mặt nạ dưỡng da ban đêm từ dầu dừa và tinh bột nghệ vừa giúp trị mụn vừa dưỡng trắng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Với hai cách sử dụng dầu dừa để dưỡng da ban đêm trên, bạn nên áp dụng 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Chúc bạn thành công!

Tường tận cách làm dầu gấc dưỡng da giúp bạn lên 2 3 tone ngay sau 1 tuần

Tường tận cách làm dầu gấc dưỡng da giúp bạn lên 2 3 tone ngay sau 1 tuần

Không chỉ có công dụng làm sáng mắt, dầu gấc còn là “thần dược” dưỡng trắng da mà không phải ai cũng biết đâu nhé. Bạn có thể tự chế dầu gấc tại nhà với hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng dầu dừa dưỡng da ban đêm dưỡng da bằng dầu dừa dầu dừa có tác dụng gì cho da mặt

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 21 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 59 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen