Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng

Thời trang 29/04/2018 07:23

Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để phái đẹp cắt 4 kiểu tóc ngắn trẻ trung, năng động này.

Tóc ngắn, đặc biệt là những kiểu trẻ trung, năng động dưới đây chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Còn gì tuyệt vời hơn thời điểm đầu hè như hiện nay, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa thay ngay cho bản thân một kiểu mái mới.

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp

Tuy xuất hiện trong giới thời trang đã lâu nhưng chưa bao giờ kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi trẻ trung, điệu đà rơi khỏi bảng xếp hạng ưa thích của phái đẹp. Nếu đã bỏ lỡ dự định cắt tóc nhiều lần, hè này, đừng để bản thân phải hối tiếc nữa.

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 1

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp nếu được nhuộm màu phù hợp sẽ cực kỳ thời thượng, cá tính - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 2

Vào mùa hè, kiểu tóc ngắn đáng yêu này sẽ giúp bạn sở hữu vẻ ngoài cực năng động - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 3

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp vừa trẻ trung vừa điệu đà, nữ tính - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn sóng

Khác với sự nhã nhặn của kiểu uốn cụp đuôi, tóc ngang vai uốn xoăn sóng mang đến sự phá cách, cổ điển và nổi bật. Với một cô nàng yêu thích thời trang, đây là kiểu tóc phù hợp nhất.

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 4

Tóc ngang vai uốn xoăn sóng vừa mang nét đáng yêu vừa đậm sự cổ điển - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 5

Kiểu tóc ngắn uốn xoăn này cực kỳ trẻ trung, cá tính nếu nhuộm màu sáng - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 6

Với cô nàng ưa chuộng thời trang, kiểu tóc ngắn này sẽ mang đến vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung - Ảnh: Internet

Tóc ngắn đánh rối

Vẫn giữ được nét cổ điển của uốn xoăn, tuy nhiên kiểu tóc ngắn đánh rối này còn mang đến một chút trẻ trung kiểu nổi loạn. Nếu bạn là cô nàng cá tính, phóng khoáng, kiểu tóc ngắn này chính là lựa chọn hoàn hảo.

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 7

Tóc ngắn uốn nhẹ, đánh hơi rối mang đến sự trẻ trung, nổi loạn - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 8

Kiểu tóc ngắn này ngoài sự trẻ trung còn mang đến vẻ đẹp hoài cổ - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 9

Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài phóng khoáng, hãy đi cắt ngay kiểu tóc uốn xoăn đánh rối trẻ trung này - Ảnh: Internet

Tóc ngắn cắt tầng

Bạn là cô nàng U40 năng động, hãy cắt kiểu tóc ngắn tỉa tầng này để trông trẻ trung hơn. Chỉ cần đổi mới mái tóc, diện mạo sẽ thay đổi một cách "ngoạn mục".

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 10

Tóc cắt tầng ngoài mang vẻ trẻ trung còn giúp thon gọn khuôn mặt hiệu quả - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 11

Mùa hè này, nếu muốn trông cá tính, trẻ trung hơn, còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa đi cắt tóc ngắn ngay - Ảnh: Internet

Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng - Ảnh 12

Kiểu tóc ngắn cắt tầng này không hề kén khuôn mặt, lứa tuổi, ai cắt cũng sẽ trẻ trung vô cùng - Ảnh: Internet

Hy vọng những chia sẻ, tư vấn về cách chọn kiểu tóc ngắn trẻ trung, năng động trên sẽ giúp mùa hè của bạn thêm phần sôi động, cá tính.

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