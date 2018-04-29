Hè đến rồi, phụ nữ U40 nhanh chóng cắt 4 kiểu tóc ngắn này để trẻ trung, tươi tắn và tỏa sáng

Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để phái đẹp cắt 4 kiểu tóc ngắn trẻ trung, năng động này.
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Tóc ngắn, đặc biệt là những kiểu trẻ trung, năng động dưới đây chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Còn gì tuyệt vời hơn thời điểm đầu hè như hiện nay, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa thay ngay cho bản thân một kiểu mái mới.
Tóc ngắn ngang vai uốn cụp
Tuy xuất hiện trong giới thời trang đã lâu nhưng chưa bao giờ kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi trẻ trung, điệu đà rơi khỏi bảng xếp hạng ưa thích của phái đẹp. Nếu đã bỏ lỡ dự định cắt tóc nhiều lần, hè này, đừng để bản thân phải hối tiếc nữa.
Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn sóng
Khác với sự nhã nhặn của kiểu uốn cụp đuôi, tóc ngang vai uốn xoăn sóng mang đến sự phá cách, cổ điển và nổi bật. Với một cô nàng yêu thích thời trang, đây là kiểu tóc phù hợp nhất.
Tóc ngắn đánh rối
Vẫn giữ được nét cổ điển của uốn xoăn, tuy nhiên kiểu tóc ngắn đánh rối này còn mang đến một chút trẻ trung kiểu nổi loạn. Nếu bạn là cô nàng cá tính, phóng khoáng, kiểu tóc ngắn này chính là lựa chọn hoàn hảo.
Tóc ngắn cắt tầng
Bạn là cô nàng U40 năng động, hãy cắt kiểu tóc ngắn tỉa tầng này để trông trẻ trung hơn. Chỉ cần đổi mới mái tóc, diện mạo sẽ thay đổi một cách "ngoạn mục".
Hy vọng những chia sẻ, tư vấn về cách chọn kiểu tóc ngắn trẻ trung, năng động trên sẽ giúp mùa hè của bạn thêm phần sôi động, cá tính.