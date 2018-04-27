Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung

Khi đi du lịch biển, những làn gió mát lành sẽ khiến mái tóc của bạn gái trở nên rối xù và mất đi vẻ đẹp ban đầu. Để ứng phó với điều kiện khí hậu và giữ được nét điệu đà, nữ tính, hãy học các cách tạo kiểu tóc dưới đây.
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Với những kiểu tóc này, bạn không chỉ trông cực điệu đà, nữ tính mà còn tự tin tỏa sáng, hoạt động bất chấp gió biển đang thổi vù vù. Còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa học ngay cách thực hiện bên dưới.
Cách tạo kiểu tóc buộc nửa đầu
Kiểu tóc này vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng rất con gái nhưng lại mang chút năng động và khỏe khoắn. Đặc biệt, dù gió có thổi mạnh đến mấy, mái tóc sẽ không bị rối xù lên như tổ quạ.
Cách thực hiện: Đầu tiên, dùng lược chải suôn hết cả mái tóc. Tiếp đó, dùng tay lấy phần tóc nửa trên với số lượng tùy ý, dùng lược cố định nếp và buộc lại bằng dây chun. Sau đó, có thể đánh hơi rối phần bên trên để tạo cảm giác tự nhiên, bồng bềnh.
Cách tạo kiểu tóc buộc băng đô
Băng đô là món phụ kiện không thể thiếu trong chuyến du lịch biển. Vậy tại sao bạn không tận dụng nó để tạo ra những kiểu tóc vừa đẹp vừa chống lại gió biển.
Cách thực hiện: Có rất nhiều cách để tạo kiểu tóc khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là làm băng đô cài ngang. Với cách này, bạn chỉ cần buộc gọn gàng là được, phần tóc còn lại có thể xóa, buộc hai bên, buộc cao hay thấp đều đẹp.
Cách tạo kiểu tóc tết
Tóc tết chưa bao giờ hạ nhiệt trong lòng phái đẹp. Cách tạo kiểu tóc này không chỉ đẹp mà còn phù hợp với các cuộc đi chơi, dã ngoại vì gọn gàng, thoáng mát.
Với những cách tạo kiểu tóc cực kỳ đơn giản trên, chuyến du lịch biển vào mùa hè của bạn sẽ thêm phần hoàn hảo vì mái tóc không còn rối tung vì gió nữa. Ngoài ra, những ngày thông thường, thời tiết nắng nóng, bạn vẫn có thể áp dụng những kiểu tóc này để hạ nhiệt cơ thể.