Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung

Thời trang 27/04/2018 16:12

Khi đi du lịch biển, những làn gió mát lành sẽ khiến mái tóc của bạn gái trở nên rối xù và mất đi vẻ đẹp ban đầu. Để ứng phó với điều kiện khí hậu và giữ được nét điệu đà, nữ tính, hãy học các cách tạo kiểu tóc dưới đây.

Với những kiểu tóc này, bạn không chỉ trông cực điệu đà, nữ tính mà còn tự tin tỏa sáng, hoạt động bất chấp gió biển đang thổi vù vù. Còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa học ngay cách thực hiện bên dưới. 

Cách tạo kiểu tóc buộc nửa đầu

Kiểu tóc này vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng rất con gái nhưng lại mang chút năng động và khỏe khoắn. Đặc biệt, dù gió có thổi mạnh đến mấy, mái tóc sẽ không bị rối xù lên như tổ quạ.

Cách thực hiện: Đầu tiên, dùng lược chải suôn hết cả mái tóc. Tiếp đó, dùng tay lấy phần tóc nửa trên với số lượng tùy ý, dùng lược cố định nếp và buộc lại bằng dây chun. Sau đó, có thể đánh hơi rối phần bên trên để tạo cảm giác tự nhiên, bồng bềnh.

Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 1
Cách tạo kiểu tóc buộc nửa đầu cực kỳ đơn giản, nhanh gọn. Do đó, hè này, hãy diện kiểu tóc đáng yêu này để đi du lịch biển vừa không ngại nắng nóng vừa bất chấp gió thổi - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 2
Dù tóc ngắn hay tóc dài, bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách tạo kiểu buộc nửa đầu này - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 3
Tóc dài uốn lọn bồng bềnh tạo kiểu buộc nửa đầu cực kỳ điệu đà, nữ tính. Hè này, ngần ngại điều gì mà bạn không thực hiện ngay - Ảnh: Internet
Tóc buộc nửa đầu, xõa nhẹ phần hai bên mai tạo nét quyến rũ, gợi cảm. Nếu muốn sở hữu nét đẹp mong manh, hãy áp dụng cách tạo kiểu này - Ảnh: Internet

Cách tạo kiểu tóc buộc băng đô

Băng đô là món phụ kiện không thể thiếu trong chuyến du lịch biển. Vậy tại sao bạn không tận dụng nó để tạo ra những kiểu tóc vừa đẹp vừa chống lại gió biển.

Cách thực hiện: Có rất nhiều cách để tạo kiểu tóc khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là làm băng đô cài ngang. Với cách này, bạn chỉ cần buộc gọn gàng là được, phần tóc còn lại có thể xóa, buộc hai bên, buộc cao hay thấp đều đẹp.

Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 4
Cách tại kiểu tóc với băng đô và tết thấp cực kỳ phù hợp với cô nàng điệu đà - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 5
Buộc hai bên, cài băng đô tai thỏ cũng là cách tạo kiểu tóc cực kỳ đẹp để diện đi biển - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 6
Hay buộc củ tỏi cao, cài băng đô họa tiết thổ cẩm vừa đẹp vừa phù hợp để đi bơi - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 7
Đối với cô nàng tóc ngắn, hãy chọn cách tạo kiểu buộc thấp, cài băng đô này - Ảnh: Internet

Cách tạo kiểu tóc tết

Tóc tết chưa bao giờ hạ nhiệt trong lòng phái đẹp. Cách tạo kiểu tóc này không chỉ đẹp mà còn phù hợp với các cuộc đi chơi, dã ngoại vì gọn gàng, thoáng mát.

Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 8
Tóc tết hai bên có cách làm khá đơn giản nhưng mang đến hiệu quả chống gió cực tối ưu - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 9
Ngoài ra, nếu muốn thoải mái hơn, hãy chọn cách tạo kiểu tóc kết hợp buộc đuôi ngựa và tết này - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 10
Tóc tết lệch một bên, cài băng đô tai thỏ là cách tạo kiểu cực kỳ đẹp và xinh xắn - Ảnh: Internet
Cách tạo kiểu tóc đi biển cực đẹp giúp bạn gái tự tin tỏa sáng dịp 30/4, chẳng ngại gió thổi rối tung - Ảnh 11
Với vẻ đẹp mong manh, khỏe khoắn, cách tạo kiểu tóc tết hai bên là lựa chọn bạn không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Với những cách tạo kiểu tóc cực kỳ đơn giản trên, chuyến du lịch biển vào mùa hè của bạn sẽ thêm phần hoàn hảo vì mái tóc không còn rối tung vì gió nữa. Ngoài ra, những ngày thông thường, thời tiết nắng nóng, bạn vẫn có thể áp dụng những kiểu tóc này để hạ nhiệt cơ thể. 

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