Muốn tăng thêm vài cm chiều cao dù đã qua tuổi dậy thì, hãy bổ sung 7 loại dưỡng chất này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/08/2018 10:21

Sau một thời gian kiên trì áp dụng theo chế độ dinh dưỡng khoa học bao gồm 7 loại dưỡng chất dưới đây, bạn sẽ tăng thêm vài centimet chiều cao dù đã qua tuổi dậy thì.

Có nhiều yếu tố tác động đến chiều cao, trong đó, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò khá quan trọng. Cùng với tính di truyền, vitamin có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển chiều cao của con người.

Trong bài viết mới đây, Boldsky đã đề cập đến 7 loại dưỡng chất có khả năng tăng chiều cao hiệu quả nếu bổ sung đúng cách hàng ngày. 

Cơ thể con người đòi hỏi một chế độ ăn uống cân bằng giàu vitamin và khoáng chất. Các vitamin như B1, B2, D, và C cùng các khoáng chất như phốt pho, canxi là cần thiết nhất đối với quá trình tăng trưởng và phát triển chiều cao.

1. Vitamin B1 (Thiamine)

Vitamin B1 thúc đẩy tăng trưởng và giúp tăng chiều cao nhanh hơn cho người đã qua tuổi dậy thì. Loại dưỡng chất này còn có tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. 

Vitamin B1 cung cấp máu cho các cơ quan đóng góp vào sự tăng trưởng của cơ thể. Đồng thời, thúc đẩy sức khỏe hệ tim mạch và cải thiện hệ thần kinh.

Loại vitamin này có nhiều trong đậu phộng, đậu nành, gạo, yến mạch, thịt heo, các loại hạt, quả hạch, trứng... Do đó, bổ sung đều đặn nguồn thực phẩm này, chiều cao sẽ cải thiện hiệu nghiệm.

Muốn tăng thêm vài cm chiều cao dù đã qua tuổi dậy thì, hãy bổ sung 7 loại dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 1
Vitamin B1, B2 là những dưỡng chất cần thiết hỗ trợ cơ thể phát triển chiều cao - Ảnh: Internet

2. Vitamin B2 (Riboflavin)

Vitamin B2 còn có tên gọi là riboflavin cũng là một dưỡng chất quan trọng giúp bạn tăng trưởng chiều cao hiệu quả. Vitamin B2 có nhiều trong rau lá xanh. Bên cạnh hỗ trợ cải thiện chiều cao, nguồn vitamin này rất tốt đối với da, móng tay, xương và tóc.

Một đĩa salad rau xanh mỗi ngày là gợi ý tuyệt vời cho việc tăng trưởng chiều cao.

3. Vitamin D

Vitamin D có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện sức khỏe của hệ xương khớp. Cơ thể thiếu hụt loại dưỡng chất này sẽ khiến hệ xương và răng yếu đi. 

Đây là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể hấp thụ canxi và phốt pho, đồng thời góp phần tăng trưởng chiều cao.

Nguồn vitamin D: Sữa, cà chua, khoai tây, trái cây họ cam quýt, súp lơ, cá béo, phô mai...

Muốn tăng thêm vài cm chiều cao dù đã qua tuổi dậy thì, hãy bổ sung 7 loại dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 2
Ánh nắng mặt trời sẽ kích thích cơ thể hấp thụ vitamin D từ thực phẩm, từ đó tăng trưởng chiều cao vượt trội - Ảnh: Internet

4. Vitamin C

Vitamin C còn được gọi là axit ascorbic được tìm thấy nhiều trong hầu hết các loại trái cây họ cam quýt. Vitamin này hỗ trợ đào thải hoàn toàn độc tố ra khỏi cơ thể, do đó làm tăng khả năng miễn dịch. Ngoài ra, dưỡng chất này thúc đẩy sự phát triển của xương và tăng cường chiều cao hiệu quả.

Nguồn vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, ổi, cà chua, quả mọng, khoai tây...

Muốn tăng thêm vài cm chiều cao dù đã qua tuổi dậy thì, hãy bổ sung 7 loại dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 3
Chăm chỉ bổ sung vitamin C từ trái cây có múi, ổi, quả mọng... sẽ giúp bạn tăng chiều cao, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch - Ảnh: Internet

5. Canxi

Canxi là khoáng chất rất quan trọng giúp tăng phát triển hệ xương. Điều này giúp bạn tăng trưởng cao. Loại chất này nếu bổ sung hàng ngày sẽ ngăn ngừa chứng lão hóa xương khớp sớm.

Bạn có thể nạp canxi bằng cách bổ sung sữa, các sản phẩm từ sữa như pho mát, sữa đông, bơ, cải bó xôi, rau cải, bắp cải...

Muốn tăng thêm vài cm chiều cao dù đã qua tuổi dậy thì, hãy bổ sung 7 loại dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 4
Canxi chính là dưỡng chất quan trọng nhất đối với sự phát triển của hệ xương khớp - Ảnh: Internet

6. Phốt pho

Canxi không đủ để làm cho mô và xương chắc khỏe, tăng trưởng. Do đó, hãy bổ sung thêm phốt pho, cả hai chất này sẽ giúp bạn đạt được kết quả tối đa trong việc phát triển chiều cao.

Phốt pho có nhiều trong các loại hạt, đậu, cá...

7. Vitamin A

Vitamin A rất tốt cho sự tăng trưởng và phát triển cũng như hoạt động sửa chữa mô của hệ xương khớp. Loại vitamin tan trong chất béo này còn rất tốt cho việc nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, cải thiện thị lực và hệ miễn dịch.

Ăn pho mát, sữa, trứng, cà rốt, khoai lang, bí đỏ, cà chua... thường xuyên sẽ giúp bạn cung cấp vitamin A đầy đủ cho cơ thể.

Muốn tăng thêm vài cm chiều cao dù đã qua tuổi dậy thì, hãy bổ sung 7 loại dưỡng chất này mỗi ngày - Ảnh 5
Vitamin A vừa tăng trưởng chiều cao vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Chia 7 nguồn vitamin, dưỡng chất trên thành một thực đơn ăn uống khoa học rồi áp dụng mỗi ngày, chắc chắn sau thời gian ngắn, chiều cao sẽ cải thiện đáng kể. 

Không chỉ trứng, những loại rau này cũng giúp bổ sung canxi hỗ trợ cho việc tăng chiều cao rất tốt

Không chỉ trứng, những loại rau này cũng giúp bổ sung canxi hỗ trợ cho việc tăng chiều cao rất tốt

Chế độ ăn uống của bạn có ảnh hưởng to lớn đến quá trình phát triển chiều cao, đặc biệt là trong độ tuổi dậy thì.

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Từ khóa:   tăng chiều cao thực phẩm lành mạnh

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